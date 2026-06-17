Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Μαχαίρωσαν και λήστεψαν 24χρονο Σύρο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ληστεία

Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Μαχαίρωσαν και λήστεψαν 24χρονο Σύρο

Οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται για την επίθεση συνελήφθησαν

Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Μαχαίρωσαν και λήστεψαν 24χρονο Σύρο
Στράτος Λούβαρης
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Αιματηρή ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 24χρονο από τη Συρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο πριν τις 04.00 στην οδό Αριστοτέλους, όταν ένας 23χρονος από το Αφγανιστάν μαζί με δύο συνεργούς του 17 και 20 ετών από την Αίγυπτο, προσέγγισαν το 24χρονο θύμα και αφού αρχικά τον απασχόλησαν, στη συνέχεια του κατάφεραν χτυπήματα τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι και του αφαίρεσαν την ζακέτα του και το κινητό του τηλέφωνο.

Μετά την επίθεση το θύμα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται για την επίθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για ληστεία κατά συναυτουργία, απείθεια και παράβαση του Νόμου περί όπλων, θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης
5 ΣΧΟΛΙΑ

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