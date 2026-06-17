Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Κτίριο του ΕΚΑΒ Ρόδου μετονομάστηκε σε «Ελευθέριος Φερεντίνος» προς τιμήν αδικοχαμένου διασώστη
Κτίριο του ΕΚΑΒ Ρόδου μετονομάστηκε σε «Ελευθέριος Φερεντίνος» προς τιμήν αδικοχαμένου διασώστη
Ο διασώστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε συνετρίβη
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Ρόδο η εκδήλωση ονοματοδοσίας του κτιρίου του ΕΚΑΒ Ρόδου σε «Ελευθέριος Φερεντίνος», τιμώντας τη μνήμη του διασώστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο τραγικό δυστύχημα του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ το 2002 μαζί με άλλους συναδέλφους του.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου στις εγκαταστάσεις του οργανισμού, ανήμερα της επετείου της μοιραίας πτήσης της 17ης Ιουνίου 2002. Παρουσία της οικογένειας του εκλιπόντος, συναδέλφων του, εκπροσώπων των αρχών και φορέων της Δωδεκανήσου, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του Ελευθέριου Φερεντίνου, ενώ ακολούθησε η αποκάλυψη της νέας ονομασίας του κτιρίου.
Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η απόφαση για την ονοματοδοσία αποτελεί μία ελάχιστη πράξη τιμής και αναγνώρισης προς έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει μία συνάνθρωπό του. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση της προσφοράς, της αυταπάρνησης και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι διασώστες και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ.
Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν ελικόπτερο του ΕΚΑΒ τύπου Augusta A109 συνετρίβη στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Ρόδο για αεροδιακομιδή της 62χρονης Άννας Δαμίγου, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και έπρεπε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Ρόδου.
Το ελικόπτερο απογειώθηκε από την Ανάφη στις 02:10 προκειμένου να επιστρέψει στη Ρόδο, όμως λίγα λεπτά αργότερα χάθηκαν τα ίχνη του. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν περίπου πέντε ώρες μετά στα ορεινά του νησιού. Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντύπας, ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στεφάν Μάγιερ και η ασθενής Άννα Δαμίγου.
Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά την τραγωδία που σημάδεψε το ΕΚΑΒ και την κοινωνία, το όνομα του Ελευθέριου Φερεντίνου κοσμεί, πλέον, το κτίριο του ΕΚΑΒ Ρόδου, ως σύμβολο μνήμης, προσφοράς και καθήκοντος απέναντι στην ανθρώπινη ζωή.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Ρόδου στις εγκαταστάσεις του οργανισμού, ανήμερα της επετείου της μοιραίας πτήσης της 17ης Ιουνίου 2002. Παρουσία της οικογένειας του εκλιπόντος, συναδέλφων του, εκπροσώπων των αρχών και φορέων της Δωδεκανήσου, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του Ελευθέριου Φερεντίνου, ενώ ακολούθησε η αποκάλυψη της νέας ονομασίας του κτιρίου.
Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η απόφαση για την ονοματοδοσία αποτελεί μία ελάχιστη πράξη τιμής και αναγνώρισης προς έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει μία συνάνθρωπό του. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση της προσφοράς, της αυταπάρνησης και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι διασώστες και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ.
Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν ελικόπτερο του ΕΚΑΒ τύπου Augusta A109 συνετρίβη στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Ρόδο για αεροδιακομιδή της 62χρονης Άννας Δαμίγου, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και έπρεπε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Ρόδου.
Η συντριβή του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ
Το ελικόπτερο απογειώθηκε από την Ανάφη στις 02:10 προκειμένου να επιστρέψει στη Ρόδο, όμως λίγα λεπτά αργότερα χάθηκαν τα ίχνη του. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν περίπου πέντε ώρες μετά στα ορεινά του νησιού. Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντύπας, ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στεφάν Μάγιερ και η ασθενής Άννα Δαμίγου.
Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά την τραγωδία που σημάδεψε το ΕΚΑΒ και την κοινωνία, το όνομα του Ελευθέριου Φερεντίνου κοσμεί, πλέον, το κτίριο του ΕΚΑΒ Ρόδου, ως σύμβολο μνήμης, προσφοράς και καθήκοντος απέναντι στην ανθρώπινη ζωή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα