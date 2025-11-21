«Είναι μελλοντικός βιαστής» έλεγε η δασκάλα στο Λουτράκι για το 6χρονο παιδί που την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του
Νέες πληροφορίες για την αντίδραση της δασκάλας στο Λουτράκι που κατήγγειλε στην αστυνομία 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε επειδή την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του, έδωσε άτομο με γνώση της υπόθεσης που μίλησε στο MEGA.
Όπως είπε, «η εκπαιδευτικός είπε ότι το αγόρι στο τμήμα της Α΄ Δημοτικού τη θώπευσε στο στήθος. Αμέσως όλοι οι εκπαιδευτικοί έμειναν ενεοί, δεν πίστευαν αυτό που άκουγαν. Προσπάθησαν οι συνάδελφοί της να την ηρεμήσουν, να τη νουθετήσουν, να της εξηγήσουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι και λόγω της μικρής ηλικίας του δεν μπορεί το παιδί να είχε τέτοια πρόθεση».
Παρόλ’ αυτά, κατά τη μαρτυρία αυτή, «η δασκάλα επέμεινε στη δική της κατηγορία και υποστήριζε "όχι αυτό δεν το δέχομαι, είναι σεξουαλική παρενόχληση προς το πρόσωπό μου"».
Η εκπαιδευτικός εμφανίζεται, μάλιστα, να μην θέλει να ακούσει ότι καθημερινά συμβαίνει το ίδιο σε πολλούς δασκάλους, ειδικά σε τόσο μικρές ηλικίες, υποστηρίζοντας, κατά το άτομο που μίλησε στο MEGA ότι «αυτός ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής»
Τα όσα συνέβησαν στο Λουτράκι έγιναν, μάλιστα, θέμα και στη Daily Mail
