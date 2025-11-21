Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια - Συναγερμός για να βρεθούν μοσχεύματα
65 ο άνδρας και 55 ετών η γυναίκα - Κατά πληροφορίες, τα μανιτάρια τα μάζεψε ο σύζυγος από βουνό στην Έδεσσα
Κινητοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων έχει προκαλέσει η σοβαρή περιπέτεια ζευγαριού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μετά από κατανάλωση μανιταριών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι, ένας άνδρας 65 ετών και μια γυναίκα 55 ετών, έχουν διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.
Κατά πληροφορίες, τα μανιτάρια μάζεψε από βουνό στην Έδεσσα ο 65χρονος.
Αρχικά έγινε εισαγωγή τους το βράδυ της Πέμπτης στο νοσοκομείο της Έδεσσας, επειδή, όμως, η κατάσταση της υγείας τους επιδεινώθηκε κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν στο ΑΧΕΠΑ
Στον ΕΟΜ έχει σημάνει συναγερμός για την επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος στην οποία πρέπει να υποβληθούν και ο άνδρας και η γυναίκα.
Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση κέντρου για μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία με αρμόδιες πηγές να μεταφέρουν ότι στόχος είναι η διακομιδή του ζευγαριού να γίνει μέσα στην ημέρα ενώ έχουν γίνει ήδη επαφές με τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και Λαϊκό για να βρεθεί μόσχευμα
