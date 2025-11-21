Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Τραγωδία σε ειδικό σχολείο στον Πειραιά: 13χρονη πνίγηκε από τροφή, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα
Ο διευθυντής του 2ου ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και ένας ακόμα εκπαιδευτικός έχουν προσαχθεί - Έχει σφραγιστεί το σχολείο
Τραγωδία εκτυλίχθηκε σε σχολείο στον Πειραιά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου καθώς μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της από πνιγμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο 2ο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, μια 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε από τροφή με την έως τώρα ενημέρωση προς το Υπουργείο Παιδείας να κάνει λόγο ότι το παιδί εμφάνισε σημάδια πνιγμού τρώγοντας το δεκατιανό του. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας το παιδί βρισκόταν μαζί με άλλα δύο παιδάκια στο δεκατιανό υπό την επίβλεψη του προσωπικού. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο σχολείο υπηρετούν 25 άτομα (εκπαιδευτικοί, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, νοσηλευτής) για τις ανάγκες των 30 μαθητών του, όπως προβλέπεται.
Παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα και άλλα προβλήματα υγείας, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής.
Το κοριτσάκι υπέστη ανακοπή καθώς έφραξαν οι αεραγωγοί, έγινε ΚΑΡΠΑ από το ειδικό προσωπικό και τον νοσηλευτή του σχολείου αλλά και από τους επαγγελματίες του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου και ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου που και τα δύο είναι κοντά στο ειδικό σχολείο και ιατρικό προσωπικό έσπευσε σε βοήθεια του προσωπικού του σχολείου, που παράλληλα είχε καλέσει και το ΕΚΑΒ.
Το ΕΚΑΒ έφθασε με κινητή ομάδα με γιατρό και συνεχίστηκε εντατικά η προσπάθεια αναζωογόνησης. Το παιδί στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας όπου ανέλαβαν εκτάκτως οι γιατροί, καθώς δεν εφημέρευε. Ωστόσο, οι προσπάθειες δεν απέδωσαν και το παιδί κατέληξε λίγη ώρα μετά τις 10:00 σκορπώντας τη θλίψη.
Ακολούθησε η προσαγωγή του διευθυντή του σχολείου, αλλά και ενός εκπαιδευτικού.
Το σχολείο μετά το περιστατικό έχει σφραγιστεί ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τις Αρχές.
