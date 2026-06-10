Δοκός το νησί με το αρχαιότερο ναυάγιο του κόσμου όπου κατοικούν μόνο δύο γυναίκες, δείτε βίντεο

Η 92χρονη Ειρήνη και η κόρη της Μαρία περιγράφουν πώς καταφέρνουν να επιβιώνουν σε ένα μικρό νησί ολομόναχες - Τι λέει, ο Νίκος, η τέταρτη γενιά της οικογένειας για τη σχέση του με τον τόπο

92χρονη Ειρήνη Ντούσκου, η οποία αρνήθηκε να εγκαταλείψει το νησί όταν ερήμωσε, και την κόρη της Μαρία, η οποία βρίσκεται συνεχώς δίπλα στη



Μιλώντας στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ οι δύο γυναίκες εξηγούν πώς επιβιώνουν ολομόναχες στο νησί. Η Ειρήνη έχει χάσει εντελώς την ακοή της και επικοινωνεί διαβάζοντας τα χείλη των ανθρώπων. Αυτό, όμως, δεν την εμποδίζει από το να ασχολείται με τις αγροτικές εργασίες του σπιτιού και παραμένει αεικίνητη.





Η ίδια ντρέπεται να μιλάει για την ηλικία της, καθώς όπως τονίζει «μου φαίνεται ότι δεν θα είμαι τόσο, αλλά δυστυχώς, όμως, οι δυνάμεις χαθήκανε», ενώ για τους κατοίκους του Δοκού είπε πως παλαιότερα «ήταν πολλοί και τώρα κανένας». Φροντίζει να ποτίζει τα δέντρα, να έχουν τα ζώα νερό για να πίνουν, και μαζί με της κόρη της τα βλέπουν και τα συντροφεύουν.



Η Μαρία φροντίζει τα ζώα, είναι υπεύθυνη για τις οικιακές δουλειές και το φαγητό Η κόρης της, Μαρία, έχει αναλάβει να φροντίζει τα ζώα, είναι υπεύθυνη για τις οικιακές δουλειές και το φαγητό. «Θα ταΐσω λίγο τις κότες, θα πάω κάτω να δω αν έχουν νερό, μαζί με τα κοκόρια είναι καμιά δεκαριά», ενώ πρόσθεσε πως «απέναντι στο λιμάνι ζούσανε δέκα οικογένειες, εκεί υπήρχε ελαιοτριβείο και έχει πολλές ελιές». Όπως αναφέρει τα καλοκαίρια κατεβαίνουν το πρωί για μπάνιο.



«Έχουμε ηλιακά και νερό πιάνει από τη σκεπή, από τη βροχή. Είναι βρόχινο. Δεν έχει γεώτρηση. Άμα είχαμε και γεώτρηση θα είχαμε φυτέψει μποστάνια», ισχυρίζεται. Η Μαρία δηλώνει: «Θα μου φέρει ο πατέρας του Νίκου ψώνια, ένας φίλος γνωστός έρχεται το καλοκαίρι που μένει απέναντι από το νησί, στην Ερμιόνη».



Η τέταρτη γενιά της οικογένεια που φέρνει προμήθειες στην Ειρήνη και στη Μαρία Ο Νίκος Ντούσκος είναι η τέταρτη γενιά της οικογένειας και μαζί με τον πατέρα του είναι υπεύθυνοι για να φέρνουν προμήθειες στις δύο γυναίκες. Όταν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ύδρας και δεν μπορούν να προσεγγίσουν το νησί με το σκάφος, δεν ανησυχούν, καθώς η απαγόρευση διαρκεί το πολύ δύο με τρεις ημέρα και υπάρχει αρκετό απόθεμα για την Ειρήνη και τη Μαρία.



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Ο Νίκος Ντούσκος είναι η τέταρτη γενιά της οικογένειας

«Θα ήθελα πολύ η οικογένεια μου να έρθει σε επαφή με αυτό το μέρος» Ο Νίκος δεν κατοικεί μόνιμα στον Δοκό, γιατί ασχολείται με τις επιχειρήσεις των γονιών του στην Ύδρα. Βαφτίστηκε στα νερά του νησιού στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Με το συγκεκριμένο μέρος έχει μία ιδιαίτερη σχέση εξαιτίας των αναμνήσεων που έχει με τη γιαγιά του.



Λίγα ναυτικά μίλια μακριά από την Ύδρα και απέναντι από την Ερμιόνη βρίσκεται ένα μικρο νησί , ο Δοκός. Στα νερά του βρίσκεται το αρχαιότερο ναυάγιο του κόσμου, ηλικίας 2.500 ετών. Παλαιότερα στο νησί κατοικούσαν πολλοί άνθρωποι, υπήρχε ελαιοτριβείο και ο τόπος ξεχείλιζε από ζωή, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου τα πράγματα άλλαξαν. Οι περισσότεροι κάτοικοι εγκατέλειψαν το νησί και μετεγκαταστάθηκαν σε άλλε πόλεις και περιοχές. Πλέον μονάχα δύο γυναίκες ζούνε στον Δοκό. Πρόκειται για την, η οποία βρίσκεται συνεχώς δίπλα στη μητέρα της.Μιλώντας στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ οι δύο γυναίκες εξηγούν πώς επιβιώνουν ολομόναχες στο νησί. Η Ειρήνη έχει χάσει εντελώς την ακοή της και επικοινωνεί διαβάζοντας τα χείλη των ανθρώπων. Αυτό, όμως, δεν την εμποδίζει από το να ασχολείται με τις αγροτικές εργασίες του σπιτιού και παραμένει αεικίνητη.Η ίδια ντρέπεται να μιλάει για την ηλικία της, καθώς όπως τονίζει «μου φαίνεται ότι δεν θα είμαι τόσο, αλλά δυστυχώς, όμως, οι δυνάμεις χαθήκανε», ενώ για τους κατοίκους του Δοκού είπε πως παλαιότερα «ήταν πολλοί και τώρα κανένας». Φροντίζει να ποτίζει τα δέντρα, να έχουν τα ζώα νερό για να πίνουν, και μαζί με της κόρη της τα βλέπουν και τα συντροφεύουν.Η κόρης της, Μαρία, έχει αναλάβει να. «Θα ταΐσω λίγο τις κότες, θα πάω κάτω να δω αν έχουν νερό, μαζί με τα κοκόρια είναι καμιά δεκαριά», ενώ πρόσθεσε πως «απέναντι στο λιμάνι ζούσανε δέκα οικογένειες, εκεί υπήρχε ελαιοτριβείο και έχει πολλές ελιές». Όπως αναφέρει τα καλοκαίρια κατεβαίνουν το πρωί για μπάνιο.«Έχουμε ηλιακά και νερό πιάνει από τη σκεπή, από τη βροχή. Είναι βρόχινο. Δεν έχει γεώτρηση. Άμα είχαμε και γεώτρηση θα είχαμε φυτέψει μποστάνια», ισχυρίζεται. Η Μαρία δηλώνει: «Θα μου φέρει ο πατέρας του Νίκου ψώνια, ένας φίλος γνωστός έρχεται το καλοκαίρι που μένει απέναντι από το νησί, στην Ερμιόνη».Ο Νίκος Ντούσκος είναι η. Όταν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ύδρας και δεν μπορούν να προσεγγίσουν το νησί με το σκάφος, δεν ανησυχούν, καθώς η απαγόρευση διαρκεί το πολύ δύο με τρεις ημέρα και υπάρχει αρκετό απόθεμα για την Ειρήνη και τη Μαρία.«Συνήθως ο κλήρος πέφτει σε μένα, γιατί ο μικρός έχει πάντα πιο πολύ ελεύθερο χρόνο», λέει ο Νίκος.Ο Νίκος. Βαφτίστηκε στα νερά του νησιού στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Με το συγκεκριμένο μέρος έχει

«Γίνεται κανένας να μην αγαπάει τη γιαγιά του; Θα έδινα και τη ζωή μου για τη γιαγιά μου, αν δεν ήταν αυτή δεν θα ήμουν εγώ άμα το σκεφτείς. Κολυμπούσε και πιο παλιά το 2010 κατέβαινε στη θάλασσα και ψάρευε χταπόδια με το καμάκι. Θα ήθελα πολύ η οικογένεια μου, όταν κάνω, να μπορεί να έρθει σε επαφή με αυτό το μέρος», τονίζει ο Νίκος.