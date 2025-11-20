Δασκάλα στο Λουτράκι κατήγγειλε στην Αστυνομία 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε επειδή την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του

Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας αποφάσισε τη διενέργεια ΕΔΕ και απομάκρυνε τη γυναίκα από το συγκεκριμένο σχολείο
Ένα πρωτοφανές περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε Δημοτικό Σχολείο του Λουτρακίου, όπου μια δασκάλα υποστήριξε ότι δέχθηκε ακατάλληλο άγγιγμα από ένα παιδάκι της Α’ Δημοτικού.
Η εκπαιδευτικός του 1ου Δημοτικού Λουτρακίου ανέφερε το γεγονός στον διευθυντή του σχολείου. Όπως ισχυρίστηκε, το 6χρονο την «θώπευσε» μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Παρότι ο διευθυντής προσπάθησε να την ηρεμήσει και να διαχειριστεί το θέμα χωρίς υπερβολές, η δασκάλα δύο ημέρες αργότερα πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε επίσημη καταγγελία!
Η αστυνομία κατέγραψε το περιστατικό και κάλεσε τους γονείς του παιδιού για ενημέρωση. Εκείνοι, από την πλευρά τους, κινήθηκαν άμεσα και υπέβαλαν αναφορά προς την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας.
Η υπηρεσία αποφάσισε τη διενέργεια ΕΔΕ, ενώ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία η δασκάλα θα απομακρυνθεί προσωρινά από το σχολείο και θα τοποθετηθεί στο 3ο Δημοτικό Λουτρακίου καθώς και στο σχολείο της Περαχώρας.
Όπως είπε ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντρίμερης, πρόκειται για δασκάλα εικαστικών. Περιγράφοντας το περιστατικό είπε στο Mega: «Έκανε μάθημα στην τάξη (πρώτη δημοτικού) και κάποιο παιδάκι αφού έφτιαξε τη ζωγραφιά του πήγε στη δασκάλα να της τη δείξει και την ακούμπησε για να της το πει».
Όπως είπε ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντρίμερης, πρόκειται για δασκάλα εικαστικών. Περιγράφοντας το περιστατικό είπε στο Mega: «Έκανε μάθημα στην τάξη (πρώτη δημοτικού) και κάποιο παιδάκι αφού έφτιαξε τη ζωγραφιά του πήγε στη δασκάλα να της τη δείξει και την ακούμπησε για να της το πει».
