Η μυθιστορηματική ζωή του Πάνου Μαρινόπουλου, του επιχειρηματία που λάτρεψε το ευ ζην

«Με την αγάπη για την θάλασσα, την παρέα των φίλων, τις όμορφες αναμνήσεις, την αγάπη σου για τάξη, την απλότητα σου την τότε, το βροντερό σου γέλιο πάντα θα σε θυμόμαστε και θα σε τιμούμε Πάνο μας. Αιωνία σου η μνήμη».

Το Μαϊάμι, ο χωρισμός και ο τρίτος γάμος

Ως πρώτος του σοβαρός δεσμός καταγράφηκε η καλλονή της εποχής Μπέλλα Αδαμοπούλου, όμως η σχέση τους δεν προχώρησε ενώ λίγους μήνες μετά τον χωρισμό τους μπαίνει στην ζωή του η γοητευτική Όλγα Γουλανδρή, μέλος της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας.Μαζί της ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, όμως ο γάμος τους δεν έμελλε να κρατήσει πολύ παρά τις αρχικές προβλέψεις συγγενών και φίλων.Έτσι το διαζύγιο μπορεί να ήρθε ως φυσιολογική εξέλιξη, όμως απέκτησαν ένα γιο τον Γιάννη και οι σχέσεις τους παρέμειναν πάντα καλές.Μάλιστα η Όλγα Γουλανδρή αποχαιρέτησε τον πρώην σύζυγό της με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media:ο Πάνος Μαρινόπουλος συνέχισε να διασκεδάζει στα πιο in μαγαζιά της Αθήνας όπως έκανε μαζί με φίλες και φίλους. Οι φίλοι του Big Πάνου που αναστάτωνε την κοσμική Αθήνα με τις εξόδους του σαν εργένης, μάλλον απόρησαν όταν τους είπε ότι γνώρισε τον έρωτα της ζωής του, στο πρόσωπο της Ιωάννας που δούλευε ως μοντέλο.Η Ιωάννα έμελλε να είναι η γυναίκα της ζωής του, παρότι χώρισαν το 2014, δύο χρόνια πριν από την κατάρρευση του ομίλου. Μέχρι να γίνει αυτό το love story του Πάνου Μαρινόπουλου με την Ιωάννα Καπετανάκου οδήγησε σε έναν γάμο, δύο παιδιά και ένα αθόρυβο διαζύγιο, που πέρασε στα ψιλά.Ήταν προς τα τέλη της δεκαετίας του '90 όταν το ειδύλλιο ανάμεσα στον τότε νεαρό γόνο της επιχειρηματικής δυναστείας και την ξανθιά καλλονή -οι κακές γλώσσες έλεγαν τότε ότι η δουλειά της πριν γνωρίσει τον μέλλοντα σύζυγό της -ήταν ταμίας σε σούπερ μάρκετ- άνθισε σε μια Αθήνα που άρχιζε να ζει τις εποχές της ψεύτικης ευδαιμονίας.Ο γάμος τους ήταν η φυσική κατάληξη ενός μεγάλου έρωτα και μέσα σε λίγα χρόνιαεντρυφώντας στην γοητεία της Channel, της Gucci και αργότερα της Prada. Στην αντίπερα όχθη ο σύζυγός της ήταν ένας άνδρας που εντρυφούσε ηδονικά στο καλό φαγητό, το οποίο πάντοτε απολάμβανε σε μεγάλες ποσότητες, κάτι που του είχε προσδώσει πολλά περιττά κιλά.Μάλιστα οι φήμες της εποχής έλεγαν ότι η κομψή σύζυγός του προσπάθησε επανειλημμένα να τον αδυνατίσει, εφαρμόζοντας πάνω του εξαντλητικές δίαιτες.Ο αστικός μύθος θέλει τον Πάνο Μαρινόπουλο να μην αντέχει στην αρχή τουλάχιστον, την απότομη αλλαγή των διατροφικών του συνηθειών, γι’ αυτό μια ημέρα απλά υπέκυψε. Φέρεται να έφαγε σε κεντρικό στέκι του Κολωνακίου γύρω στα δύο κιλά τηγανιτούς κεφτέδες, πριν εισβάλλει η σύζυγός του σε αυτό, η οποία όμως κατάφερε τελικά να τον αδυνατίσει αρκετά, για μεγάλο διάστημα.Η ίδια βίωσε μια μεγάλη περιπέτεια υγείας στην προσπάθειά της να γίνει μητέρα, κάτι που άλλαξε ολοκληρωτικά την ζωή της, αφού όταν έχασε το μωρό που κυοφορούσε στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, άλλαξε δραστικά τις διατροφικές της συνήθειες, όταν έμαθε ότι αυτές ευθύνονταν για την απώλεια του παιδιού.Μετά, όμως, ήρθε η γέννηση των δυο γιων τους που ένωσε το ζευγάρι ακόμη πιο πολύ για τα επόμενα χρόνια ενώ η λατρεία της Ιωάννας για την αρχιτεκτονική και την διακόσμηση εσωτερικών χώρων-είχε σπουδάσει το αντικείμενο-εκτονώθηκε αρχικά στα οικογενειακά σκάφη.Ο σύζυγός της τα άλλαζε συχνά και έτσι ξεκίνησε με ιδιαίτερη επιτυχία να επεμβαίνει σε αυτά, με εξαιρετικά αποτελέσματα, αφού η αισθητική της ήταν όντως ιδιαίτερη. Τότε η ζωή στην Ελλάδα για το ζευγάρι ήταν πασπαλισμένη με την χρυσόσκονη και το glam των ημερών προ κρίσης με ταξίδια στο εξωτερικό, Χριστούγεννα στο Λονδίνο, την Νέα Υόρκη ή στις Άλπεις.Τα καλοκαίρια πέρναγαν στο σκάφος και στην εκπληκτική κατοικία της Μυκόνου στον Τούρλο, εκεί όπου κάθε χρόνο η οικοδέσποινα έδινε ένα μεγάλο πάρτι για τα γενέθλιά της. Το ζευγάρι τιμούσε ενίοτε και τους νυχτερινούς ναούς μαζί με τηλεπερσόνες όπως η Ελένη Μενεγάκη, μέχρι τη στιγμή που ανακάλυψαν το Μαϊάμι.Η αγορά μια εκπληκτικής-έτσι την χαρακτήρισαν όσοι την έχουν επισκεφτεί-κατοικίας έγινε όπως είναι γνωστό από την πρώην σύζυγο του επιχειρηματία για να χρησιμοποιηθεί περισσότερο σαν ένα εξοχικό για διακοπές.Τελικά μετακόμισαν μόνιμα εκεί, μαζί με τα δύο αγόρια τους-27 και 22 ετών αντίστοιχα σήμερα-με την Ιωάννα να εξελίσσεται συνεχώς στην δουλειά της. Διακόσμησε κατοικίες, στην Αθήνα, στο Παρίσι, στην Νέα Υόρκη και στα Hampton's, ενώ ήταν υποψήφια ως καλύτερη νέα σχεδιάστρια σκαφών.Στην επαγγελματική της ιστοσελίδα, μπορεί κανείς να διαβάσει ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις της, από τις οποίες απουσιάζει εντελώς η παραμικρή αναφορά στον σύζυγό της. Υπάρχουν όμως αρκετές προσωπικές εξομολογήσεις για τα παιδικά της χρόνια στις Ουρσουλίνες, οι απόψεις της για την ζωή και την διακόσμηση, αλλά και η γενικότερη φιλοσοφία της.Η μη αναφορά στον εκλιπόντα πλέον σύζυγο φάνταζε μάλλον λογική, αφού το ζευγάρι χώρισε το φθινόπωρο του 2014 λίγο πριν την κατάρρευση του ομίλου, με ένα συναινετικό διαζύγιο, το οποίο πέρασε στα αθόρυβα. Κάποιοι πάντως εξεπλάγησαν λίγους μήνες αργότερα, όταν ένα βράδυ στην μονίμως γεμάτη «Ράτκα» του Κολωνακίου, οι δύο πρώην σύζυγοι έτρωγαν μαζί με φίλους τους, ο ένας δίπλα στον άλλο.Όπως είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά ένας θαμώνας «όλα μεταξύ τους εκείνο το βράδυ, έδειχναν ότι τίποτε δεν είχε αλλάξει».Μόνο που τελικά είχαν αλλάξει πάρα πολλά ειδικά για τον αγαπημένο της κοσμικής Αθήνας Πανάρα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε εξαφανιστεί από τα κοινωνικά δρώμενα.Αυτό που δεν ήταν ευρέως γνωστό μέχρι σήμερα ήταν το γεγονός ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια μία άλλη γυναίκα είχε μπει στη ζωή του και η σχέση τους πήγαινε από το καλό στο καλύτερο. Τον περασμένο Μάρτιο ο Πάνος Μαρινόπουλος και η σύντροφός του Έλενα Νάκου επισημοποίησαν τη σχέση τους με πολιτικό γάμο σε δημαρχείο των Βορείων Προαστίων παρουσία λίγων καλών τους φίλων.Δυστυχώς ο έγγαμος βίος του ζευγαριού δεν έμελλε να κρατήσει παρά λίγους μήνες αφού ο επιχειρηματίας προσβλήθηκε από μια νόσο που σταδιακά παρέλυσε τους μύες και τα ζωτικά του όργανα, οδηγώντας τον τελικά χθες τα ξημερώματα στο πιο μοναχικό ταξίδι του ανθρώπου στη γη.