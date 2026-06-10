Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Στη φυλακή 35χρονος για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων στη Σούδα
Στη φυλακή 35χρονος για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων στη Σούδα
Σε βάρος του Πακιστανού ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού, απόπειρα ληστείας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 35χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, με τις διαδικασίες να εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για σειρά ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, απόπειρα ληστείας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς κατά τη σύλληψή του φέρεται να βρέθηκε στην κατοχή του μαχαίρι.
Μετά την απολογία του και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή έως ότου προσδιοριστεί η τακτική δικάσιμος της υπόθεσης.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τις καταγγελίες που έγιναν στις αστυνομικές αρχές για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Σούδα, με θύματα δύο ανήλικες. Από την πρώτη στιγμή η Αστυνομία κινητοποιήθηκε, προχωρώντας στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 35χρονου.
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης, ενώ η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αναμένεται να τεθεί στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, με τις διαδικασίες να εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για σειρά ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, απόπειρα ληστείας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς κατά τη σύλληψή του φέρεται να βρέθηκε στην κατοχή του μαχαίρι.
Μετά την απολογία του και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή έως ότου προσδιοριστεί η τακτική δικάσιμος της υπόθεσης.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τις καταγγελίες που έγιναν στις αστυνομικές αρχές για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Σούδα, με θύματα δύο ανήλικες. Από την πρώτη στιγμή η Αστυνομία κινητοποιήθηκε, προχωρώντας στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 35χρονου.
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης, ενώ η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αναμένεται να τεθεί στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.
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