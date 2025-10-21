Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για τον Άγνωστο Στρατιώτη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Κλείνει σταδιακά η Αμαλίας - Μπροστά από το ιστορικό Μνημείο, συγκεντρωμένοι πολίτες άναψαν κεριά στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, με τη συμμετοχή οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων, με αφορμή την αλλαγή στο καθεστώς φύλαξης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Στην πλατεία, μπροστά από το ιστορικό Μνημείο, συγκεντρωμένοι πολίτες άναψαν κεριά στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, τοποθετώντας τα δίπλα στα ονόματά τους, σε μια συγκινητική συμβολική κίνηση.
