Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.
Ένας νεκρός σε δυστύχημα με μηχανή στη Θεσσαλονίκη
Ένας νεκρός σε δυστύχημα με μηχανή στη Θεσσαλονίκη
Υπό κράτηση ο οδηγός του εμπλέκεται
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο μοτοσικλετιστής. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, αλλά τελικά κατέληξε.
Ο οδηγός του ΙΧ έχει συλληφθεί.
Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο μοτοσικλετιστής. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, αλλά τελικά κατέληξε.
Ο οδηγός του ΙΧ έχει συλληφθεί.
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