Βίντεο: Ο «επισκέπτης» που ανησύχησε τους λουόμενους σε παραλία των Λειψών, νόμιζαν ότι ήταν καρχαρίας
ΕΛΛΑΔΑ
Λειψοί Καρχαρίας λουόμενοι

Βίντεο: Ο «επισκέπτης» που ανησύχησε τους λουόμενους σε παραλία των Λειψών, νόμιζαν ότι ήταν καρχαρίας

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται πιθανότατα για γαλέο, είδος που θεωρείται ακίνδυνο για τον άνθρωπο

Βίντεο: Ο «επισκέπτης» που ανησύχησε τους λουόμενους σε παραλία των Λειψών, νόμιζαν ότι ήταν καρχαρίας
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Αναστάτωση επικράτησε στην παραλία Κατσαδιά των Λειψών, όταν ένα καρχαριοειδές πλησίασε σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή, φτάνοντας σχεδόν μέχρι την άμμο.

Οι λουόμενοι, που αρχικά νόμιζαν ότι επρόκειτο για καρχαρία, κατέγραψαν το περιστατικό σε βίντεο, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή που το καρχαριοειδές κινείται στα ρηχά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται στο διαθέσιμο οπτικό υλικό, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα lerosnews.gr, το καρχαριοειδές ενδέχεται να ανήκει στο γένος Mustelus, της οικογένειας Triakidae.

Τα είδη αυτά είναι ευρύτερα γνωστά στην Ελλάδα ως γαλέοι και γενικά θεωρούνται ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

Δείτε βίντεο:

Λειψοί: Καρχαριοειδές στην παραλία Κατσαδιά – Το βίντεο που κατέγραψαν λουόμενοι
66 ΣΧΟΛΙΑ

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