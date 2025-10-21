Μητσοτάκης: Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν περισσότερο

O κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Τεμπών κάνοντας λόγο για«Η ενότητα οφείλει να προηγείται της διαμαρτυρίας. Ο σεβασμός πρέπει να προηγείται των κραυγών. Τέτοια Μνημεία υπάρχουν σε πολλές άλλες πρωτεύουσες. Η Αψίδα του Θριάμβου. Το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη Αρλιγκτον. Φαντάζεστε ότι θα μπορούσαν εκεί να βεβηλωθούν; Γιατί πρέπει η Ελλάδα να επιμένει σε μια ιδιαιτερότητα. Η ανάγκη προστασίας αυτών των μνημείων δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Αυτές οι Δημοκρατίες είναι λιγότερο Δημοκρατίες από εμάς.Η Δημοκρατία και ο πατριωτισμός δεν απειλούνται όταν υπερασπίζονται τα σύνολα τους. Υπονομεύονται όμως όταν τα αμφισβητούν. Άλλο η πλατεία των 25 χιλ τ.μ. και άλλο το Μνημείο των 4,5 χιλ τ.μ. Το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη δεν είναι ταμπλό ανάρτησης αιτημάτων διαμαρτυριών.Υπήρχε κ. Φάμελλε μνημείο λιτό και διακριτικό για τα θύματα της Μαρφίν που το κατέστρεφαν κάθε τρεις και λίγο ομάδες εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.Κανείς από εμάς δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τη θλίψη ούτε την οργή τους για γονείς που έχασαν τα παιδία τους. Όμως ένα είδος ακτιβισμού στο εθνικό Μνημείο δεν υπηρετεί τα αιτήματα τους. Το αίτημα τους είναι να αποδοθεί Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη θα αποδοθεί μέσα από την Δίκη. Άκουσα ότι η κυβέρνηση υπέστη ήττα στην περίπτωση των αιτημάτων του κ. Ρούτσι για την εκταφή των οστών του παιδιού του. Η κυβέρνηση συμπάσχει με τον όποιο γονιό ζητά να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του. Σεβόμαστε και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και εκφράζουμε την ικανοποίηση μας που η δικαιοσύνη έδωσε λύση στο αίτημα.Γεννάται και ένα άλλο εύλογο ερώτημα. Τα αιτήματα έγιναν δεκτά. Οι εκταφές έγιναν; Εύχομαι να προχωρήσουν γιατί πι γονείς πρέπει να πάρουν τις απαντήσεις που ζητούν. Με σεβασμό στους γονείς που επέλεξαν αυτό τον τρόπο διαμαρτυρίας ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν περιθώρια σε πολιτικούς αδίστακτους να οικειοποιηθούν το πένθος τους. Που όταν είδαν τα Τέμπη να φεύγουν από το φως της δημοσιότητας και τα δημοσκοπικά ποσοστά τους να πέφτουν, έκαναν ότι ήταν δυνατόν να την επαναφέρουν. Φορώντας κα Κωνσταντπούλου την μάσκα της αλληλεγγύης. Είστε εσείς οι οποίοι ενώ σήμερα 36 είναι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση Τεμπών και 2 στελέχη της κυβέρνησης παραπέμφθηκαν στο Δικαστικό Συμβούλιο και από την άλλη πλευρά ποιοι υπάρχουν; Οι οπαδοί του ξυλολίου που αν και οι θεωρίες τους κατέρρευσαν επιχειρούν να τις αναστήσουν.Είναι εκείνοι που είδαν αυτή την κοινή τραγωδία ως την δική τους ευκαιρία. Είναι οι πρώτοι βέβαια που έσπευσαν στο μνημείο όχι για να θρηνήσουν αλλά να δηλητηριάσουν με στόχο την αναταραχή.Υπάρχει και κάτι άλλο: Υπάρχει σήμερα ή όχι μνημείο για τα θύματα των Τεμπών κύριοι Ανδρουλάκη Φάμελλε; Κοιτάτε τα κινητά σας. Υπάρχει. Καλαίσθητο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων. Είναι στην Τεχνόπολη και αμφιβάλω αν κανείς σας το έχει επισκεφτεί.Αν ρωτούσαμε σήμερα την κοινωνία τι θα ήθελε να είναι σήμερα το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: ένα εθνικό μνημείο ή ένας χώρος διαμαρτυρίας είμαι σίγουρος ότι θα επέλεγαν το πρώτο.Θεωρώ τεχνητή απόπειρα διχασμού η δήθεν διαφορά για τα ονόματα των θυμάτων – είχα υποκλιθεί μπροστά τους Αλίμονο αν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι. Η μνήμη των θυμάτων θα ζει πάντα στις καρδιές όλων μας σεμνή και σιωπηλήΗ συνέχιση του αντικυβερνητικού ακτιβισμού για το ζήτημα αυτό είναι εκ του πονηρού και φαναιρώνει την προσπάθεια κάποιων να βαφτίσουν ως έγκλημα ένα τραγικό δυστύχημα. Οι πλάκες αριστερά και δεξιά από την τιμητική φρουρά ευζώνων μας θυμίζουν τον προορισμό του Μνημείου. Είναι χαραγμένες οι μάχες που πολέμησαν οι έλληνες. Μαζί είναι και 2 αποφέυγματα Θουκιδίδη.Είναι επομένως ακατανόητη η στάση ενός τμήματος αντιπολίτευσης που συντάσσεται στο παράδοξο μέτωπο της άρνησης».: Έγιναν ουρά μου...: Ναι ακριβώς και μπράβο σας. Στον Ανδρουλάκη να το πείτε. Μπράβο σας που το καταφέρατε.Έχω μια απορία. Αναρωτιέμαι γιατί δεν είναι ο κ. Βελόπουλος εδώ.: Ο Δένδιας;. Απευθύνομαι στον απόντα Βελόπουλο μα είναι δυνατόν να μην θέλετε να προστατέψετε ένα εθνικό μνημείο; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας όταν θα υψώνετε τα λάβαρα;Η στάση σας κ Ανδρουλάκη είναι ακατανόητη. Αναφέρονται οι βουλευτές σας σε ψευτοδίλημμα για την προστασία του εθνικού μας μνημείου. Δυστυχώς γίνεστε παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών. Λυπάμαι γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ούτε για τα προφανώς αυτονόητα. Σας καλώ να αναθεωρήστε την στάση σας και να συνταχθείτε με αυτό που εμείς θεωρούμε σωστό. Δεν θα σας πείσω αλλά όλοι κρινόμαστε . Κριθήκαμε και θα κριθούμε πάλι και αυτή είναι η ομορφιά της Δημοκρατίας. Κριβνόμαστε και κάθε ημέρα. Θέλουμε η Αθήνα να ανακτήσει το εθνικό της μνημείο. Να αποκαταστήσουμε τον χαρακτήρα που εμπνεύστηκαν οι δημιουργοί του».