Η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού: Πάνω από 101.000 επιβάτες και 243 αναχωρήσεις πλοίων το τριήμερο από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
ΕΛΛΑΔΑ
αναχωρήσεις Πλοία Λιμάνια Δρομολόγια Πειραιάς Ραφήνα Λαύριο

Η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού: Πάνω από 101.000 επιβάτες και 243 αναχωρήσεις πλοίων το τριήμερο από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Η κορύφωση της εξόδου αποτυπώνεται στην επιβατική κίνηση του τριημέρου 17-19 Ιουλίου, με τον Πειραιά να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο ταξιδιωτών και τη μεγαλύτερη κινητικότητα να καταγράφεται την Κυριακή

Η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού: Πάνω από 101.000 επιβάτες και 243 αναχωρήσεις πλοίων το τριήμερο από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Μηνάς Τσαμόπουλος
33 ΣΧΟΛΙΑ
Η καλοκαιρινή έξοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στοιχεία των λιμενικών αρχών να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση από τους λιμένες Πειραιά, Αργοσαρωνικού, Ραφήνας και Λαυρίου κατά το τριήμερο Παρασκευή 17 έως Κυριακή 19 Ιουλίου.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 243 αναχωρήσεις πλοίων, ενώ εκτιμάται ότι θα ταξιδέψουν 101.868 επιβάτες. Από αυτούς, 59.053 επιβάτες αναχωρούν από τον κεντρικό λιμένα του Πειραιά (Ακτή Τζελέπη), 20.465 από τον Αργοσαρωνικό, 20.783 από τη Ραφήνα και 9.567 από το Λαύριο. Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση αναμένεται την Κυριακή 19 Ιουλίου, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης από τον Πειραιά.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΤΖΕΛΕΠΗ (Αναχωρήσεις)
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 22
Επιβάτες: 18.933
Σάββατο 18 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 23
Επιβάτες: 19.140
Κλείσιμο
Κυριακή 19 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 22
Επιβάτες: 20.980

ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ (Αναχωρήσεις)
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 32 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 28 (Ε/Γ-Ο/Γ)
Επιβάτες: 1.504 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 4.857 (Ε/Γ-Ο/Γ)
Σύνολο επιβατών: 6.361
Σάββατο 18 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 29 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 25 (Ε/Γ-Ο/Γ)
Επιβάτες: 3.101 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 4.742 (Ε/Γ-Ο/Γ)
Σύνολο επιβατών: 7.843
Κυριακή 19 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 29 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 27 (Ε/Γ-Ο/Γ)
Επιβάτες: 636 (Ε/Γ-Υ/Γ) και 5.625 (Ε/Γ-Ο/Γ)
Σύνολο επιβατών: 6.261
ΡΑΦΗΝΑ (Αναχωρήσεις)
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 14
Επιβάτες: 8.800
Σάββατο 18 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 14
Επιβάτες: 7.095
Κυριακή 19 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 14
Επιβάτες: 4.888
ΛΑΥΡΙΟ (Αναχωρήσεις)
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 14
Επιβάτες: 4.937
Σάββατο 18 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 7
Επιβάτες: 2.389
Κυριακή 19 Ιουλίου 2026

Δρομολόγια: 13
Επιβάτες: 2.241
Μηνάς Τσαμόπουλος
33 ΣΧΟΛΙΑ

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