Συνελήφθη 76χρονος στην Κέρκυρα για διακίνηση ναρκωτικών
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη 76χρονος στην Κέρκυρα για διακίνηση ναρκωτικών

Από το σπίτι του οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ναρκωτικά

Συνελήφθη 76χρονος στην Κέρκυρα για διακίνηση ναρκωτικών
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Στη σύλληψη ενός 76χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κέρκυρα.

Ο 76χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης, σε περιοχή της Κεντρικής Κέρκυρας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο σπίτι του 76χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 550 γραμμαρίων.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
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