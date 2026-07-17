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Συνελήφθη 76χρονος στην Κέρκυρα για διακίνηση ναρκωτικών
Συνελήφθη 76χρονος στην Κέρκυρα για διακίνηση ναρκωτικών
Από το σπίτι του οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ναρκωτικά
Στη σύλληψη ενός 76χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κέρκυρα.
Ο 76χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης, σε περιοχή της Κεντρικής Κέρκυρας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο σπίτι του 76χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 550 γραμμαρίων.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
Ο 76χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης, σε περιοχή της Κεντρικής Κέρκυρας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο σπίτι του 76χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 550 γραμμαρίων.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
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