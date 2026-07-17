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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ακόντιο Βοιωτίας
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Ακόντιο Βοιωτίας
Επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε στις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής (17/7) σε αγροτοδασική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026
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