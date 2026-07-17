«Έπος η ταινία, κορυφαίο σινεμά»: Οι πρώτες αντιδράσεις στα social media για την Οδύσσεια του Νόλαν

Είδα χτες στην προβολή 00:10 αμέσως μετά την ανατροπάρα την Οδύσσεια στο IMAX της Θεσσαλονίκης...απίστευτη εμπειρία...απίστευτη ταινία! Όχι η τοπ του Νόλαν αλλά πραγματικά πάρα πολύ δυνατή σαν εμπειρία! Όσοι μπορείτε να την δείτε σε IMAX μη το σκεφτείτε καν.

Είδα χθες την Οδύσσεια του Νολαν. Μακάρι να είχα κάτι πιο ουσιαστικό να πω αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά δεν βρίσκω λόγια. Υπήρξαν αρκετές στιγμές όπου το σώμα μου αντέδρασε σωματικά στη μαγεία της κινηματογράφησης που βίωνα.(1/3)

Να πάτε να τη δείτε, Εύμαιος και Πηνελόπη όλα τα λεφτά, οι υπόλοιποι meh..Το διαχρονικό μήνυμα της Τροίας που από μεγάλη νίκη, μετατράπηκε σε πολιτισμική ήττα του τότε κόσμου, με βρίσκει σύμφωνο, αλλά κάπου μετά το έχασα το τί ήθελε να μας πει ο Νόλαν. 3 ώρες πέρασαν αέρας πάντως

Η Οδύσσεια είναι μία αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία και δίχως αμφιβολία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ταινίες του Nolan. Μακράν η καλύτερη ερμηνεία στην καριέρα του Matt Damon. Η Hathaway ήταν φανταστική και είχαμε τη πιο μεστή ερμηνεία της Theron μετά το Monster. #TheOdyssey

Η Οδύσσεια ειναι ένα μεγαλειώδες έργο. Ίσως το πιο βαθιά υπαρξιακό έργο τής παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ο ευφυης Νολαν το ξέρει αυτό, και εκανε μια μεγάλη ταινία. Κάποιες φορές, ειναι Ποιημα. Να πατε.

Γύρισα απ' την Οδύσσεια. Ενα πράγμα θα πω, peak cinema. Μιλάμε για ταινία 9.6 /10. Τρομερή. Αφήστε τις μαλακίες περί γοκ και ιστορίες και πάτε να την δείτε. Μιλάμε για την καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να μας γίνει. Εξαιρετική. Η Ελένη εμφανίζεται 5 λεπτα.

Η Οδύσσεια του Νόλαντ είναι

Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Η ταινία.



Η Ελένη έχει πολύ μικρή παρουσία. Η ηθοποιός ενσαρκώνει άριστα την απόκοσμη ομορφιά που είναι βάρος όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για όλον τον κόσμο.



Μαύρη επίσης είναι και η Κλυταιμνήστρα και η Ιφιγένεια. Λογικό… pic.twitter.com/sDynjIxFcp — Agamemnon Stavropoulos (@agamemnon_st) July 16, 2026

Review για Οδύσσεια του Nolan



Όταν διασκευάζεις ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο πήχης είναι τεράστιος.

Οι 3 ώρες δεν αρκούν.

Ωραία ταινία fun to watch & σκηνοθεσία, αλλά η Οδύσσεια άξιζε τριλογία,γιατί πολλές λεπτομέρειες έμειναν εκτός#odyssey #nolan pic.twitter.com/D11eKZv7NC — Giyu ☘️ (@GreenGiyu) July 16, 2026

Η «Οδύσσεια» του Nolan



Χρώμα και σκηνικά



Ο Nolan ξέρει να παίζει με το φως, τις σκιές και τη φωτιά. Ωστόσο, δεν βάζει έντονο χρώμα στην οθόνη ούτε με αίτηση. Η ταινία ίσως να λειτουργούσε καλύτερα αν ήταν εξ ολοκλήρου ασπρόμαυρη.



Ηθοποιοί και διάλογοι



Οι ερμηνείες κινούνται… — FactualPhil (@FactualPhilemon) July 16, 2026

Είδα την Οδύσσεια. Λοιπόν και με ελάχιστα σποιλερς

1. O Nolan αποφασισε να επεξηγησει την οδύσσεια σαν μια παραβολή του bronze age collapse για το οποίο ευθύνονται οι Έλληνες. Λίγο περίεργο. Οπότε έχουν γίνει πολλές προσθήκες στο κείμενο πάνω σε αυτή τη λογική. — clepto (@cleptok) July 16, 2026

Όταν η ωραία Ελένη μετατρέπεται σε μαύρη.

Ο Αχιλλέας είναι πρώην γυναίκα...

Τότε, ο Νόλαν για εμάς δεν είναι σκηνοθέτης, αλλά κράνος.#Οδύσσεια #TheOdysseyMovie — VAG™ (@AxEasy) July 16, 2026

Να σας εκμυστηρευτώ την αμαρτία μου, και λευκή να ήταν η "ωραία Ελένη" του Νόλαν, και δίμετρη ξανθιά κουκλάρα με μεγάλα ...χμμ ...αυτιά, δύσκολα θα σπαταλούσα δύο ώρες για να την δω.

Δεν είμαι φαν της σκηνοθετικής του ματιάς. — Thanos Dimou (@AthanDim) July 16, 2026

Αυτοί που λένε ότιεστιάζουν σε αδυναμίες του σεναρίου και της πλοκής, όπως και σε κάποιες ερμηνείες.Υπάρχουν και άλλοι με σοβαρέςκαι για το πώς ο Νόλανχωρίς να βγει η ταινία όπως θα ήθελε.Δεν λείπουν και οι αρνητικές αλλά ψύχραιμες κρίσεις, όπως και όσοι γενικά δεν συγκινούνται από τον σκηνοθέτη.