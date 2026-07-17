«Έπος η ταινία, κορυφαίο σινεμά»: Οι πρώτες αντιδράσεις στα social media για την Οδύσσεια του Νόλαν
Εντυπωσιασμένοι πολλοί από τους πρώτους θεατές για την πολυσυζητημένη ταινία - Τι έχουν να πουν για τις ερμηνείες, το σενάριο και τα σημεία που ξεσήκωσαν θόρυβο πριν την προβολή
Οι πρώτοι Έλληνες θεατές που είδαν την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια έφυγαν από τα σινεμά με μάλλον θετικές εντυπώσεις.
Σε αναρτήσεις τους περιγράφουν πώς πήγαν με προσδοκίες να δουν ένα «επικό» μπλοκμπάστερ, χωρίς να διαψευστούν. Άλλοι, πάντως έφυγαν με μια γεύση ότι κάτι λείπει από την ταινία αν και συμφωνούν ότι τα σημεία που ξεσήκωσαν θόρυβο, όπως η μαύρη ωραία Ελένη Λουπίτα Νιόνγκο, έχουν τελικά μια σχετική μικρή παρουσία σε μια ταινία που φτάνει τις τρεις ώρες.
Κορυφαία εμπειρία είδαν, λοιπόν, κάποιοι:
Γύρισα απ' την Οδύσσεια. Ενα πράγμα θα πω, peak cinema. Μιλάμε για ταινία 9.6 /10.— will the thrill ☭🇬🇷 (@daaaathrill) July 16, 2026
Τρομερή. Αφήστε τις μαλακίες περί γοκ και ιστορίες και πάτε να την δείτε. Μιλάμε για την καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να μας γίνει. Εξαιρετική.
Η Ελένη εμφανίζεται 5 λεπτα.
Η Οδύσσεια ειναι ένα μεγαλειώδες έργο. Ίσως το πιο βαθιά υπαρξιακό έργο τής παγκόσμιας λογοτεχνίας.— SDerden (@SpoilerDerden) July 16, 2026
Ο ευφυης Νολαν το ξέρει αυτό, και εκανε μια μεγάλη ταινία. Κάποιες φορές, ειναι Ποιημα.
Να πατε.
Η Οδύσσεια είναι μία αξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία και δίχως αμφιβολία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ταινίες του Nolan. Μακράν η καλύτερη ερμηνεία στην καριέρα του Matt Damon. Η Hathaway ήταν φανταστική και είχαμε τη πιο μεστή ερμηνεία της Theron μετά το Monster. #TheOdyssey— Mixalis Kratimenos (@mixaliskrat) July 16, 2026
Να πάτε να τη δείτε, Εύμαιος και Πηνελόπη όλα τα λεφτά, οι υπόλοιποι meh..Το διαχρονικό μήνυμα της Τροίας που από μεγάλη νίκη, μετατράπηκε σε πολιτισμική ήττα του τότε κόσμου, με βρίσκει σύμφωνο, αλλά κάπου μετά το έχασα το τί ήθελε να μας πει ο Νόλαν. 3 ώρες πέρασαν αέρας πάντως— Felekis (@Felekis2) July 16, 2026
Είδα χθες την Οδύσσεια του Νολαν.— Jacob Neestrup Right Hand (@Brostinos13) July 16, 2026
Μακάρι να είχα κάτι πιο ουσιαστικό να πω αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά δεν βρίσκω λόγια. Υπήρξαν αρκετές στιγμές όπου το σώμα μου αντέδρασε σωματικά στη μαγεία της κινηματογράφησης που βίωνα.(1/3)
Είδα χτες στην προβολή 00:10 αμέσως μετά την ανατροπάρα την Οδύσσεια στο IMAX της Θεσσαλονίκης...απίστευτη εμπειρία...απίστευτη ταινία!— Tito (@Tito_Packer) July 16, 2026
Όχι η τοπ του Νόλαν αλλά πραγματικά πάρα πολύ δυνατή σαν εμπειρία!
Όσοι μπορείτε να την δείτε σε IMAX μη το σκεφτείτε καν.
Μόλις είδα την Οδύσσεια. ΕΠΟΣ.— Vivi Bouyioura (@VBougioura) July 16, 2026
Η Οδύσσεια του Νόλαντ είναι— Agamemnon Stavropoulos (@agamemnon_st) July 16, 2026
Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Η ταινία.
Η Ελένη έχει πολύ μικρή παρουσία. Η ηθοποιός ενσαρκώνει άριστα την απόκοσμη ομορφιά που είναι βάρος όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για όλον τον κόσμο.
Μαύρη επίσης είναι και η Κλυταιμνήστρα και η Ιφιγένεια. Λογικό… pic.twitter.com/sDynjIxFcp
Αυτοί που λένε ότι κάτι έλειπε εστιάζουν σε αδυναμίες του σεναρίου και της πλοκής, όπως και σε κάποιες ερμηνείες.
Review για Οδύσσεια του Nolan— Giyu ☘️ (@GreenGiyu) July 16, 2026
Όταν διασκευάζεις ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο πήχης είναι τεράστιος.
Οι 3 ώρες δεν αρκούν.
Ωραία ταινία fun to watch & σκηνοθεσία, αλλά η Οδύσσεια άξιζε τριλογία,γιατί πολλές λεπτομέρειες έμειναν εκτός#odyssey #nolan pic.twitter.com/D11eKZv7NC
Υπάρχουν και άλλοι με σοβαρές διαφωνίες για τις ερμηνείες, την μουσική και το κάστινγκ και για το πώς ο Νόλαν ρίσκαρε χωρίς να βγει η ταινία όπως θα ήθελε.
Η «Οδύσσεια» του Nolan— FactualPhil (@FactualPhilemon) July 16, 2026
Χρώμα και σκηνικά
Ο Nolan ξέρει να παίζει με το φως, τις σκιές και τη φωτιά. Ωστόσο, δεν βάζει έντονο χρώμα στην οθόνη ούτε με αίτηση. Η ταινία ίσως να λειτουργούσε καλύτερα αν ήταν εξ ολοκλήρου ασπρόμαυρη.
Ηθοποιοί και διάλογοι
Οι ερμηνείες κινούνται…
Δεν λείπουν και οι αρνητικές αλλά ψύχραιμες κρίσεις, όπως και όσοι γενικά δεν συγκινούνται από τον σκηνοθέτη.
Είδα την Οδύσσεια. Λοιπόν και με ελάχιστα σποιλερς— clepto (@cleptok) July 16, 2026
1. O Nolan αποφασισε να επεξηγησει την οδύσσεια σαν μια παραβολή του bronze age collapse για το οποίο ευθύνονται οι Έλληνες. Λίγο περίεργο. Οπότε έχουν γίνει πολλές προσθήκες στο κείμενο πάνω σε αυτή τη λογική.
Όταν η ωραία Ελένη μετατρέπεται σε μαύρη.— VAG™ (@AxEasy) July 16, 2026
Ο Αχιλλέας είναι πρώην γυναίκα...
Τότε, ο Νόλαν για εμάς δεν είναι σκηνοθέτης, αλλά κράνος.#Οδύσσεια #TheOdysseyMovie
Να σας εκμυστηρευτώ την αμαρτία μου, και λευκή να ήταν η "ωραία Ελένη" του Νόλαν, και δίμετρη ξανθιά κουκλάρα με μεγάλα ...χμμ ...αυτιά, δύσκολα θα σπαταλούσα δύο ώρες για να την δω.— Thanos Dimou (@AthanDim) July 16, 2026
Δεν είμαι φαν της σκηνοθετικής του ματιάς.
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