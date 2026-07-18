Σομαλοί πειρατές κυρίευσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν

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Το δεξαμενόπλοιο Asana, υπό σημαία Τανζανίας, υπέστη επίθεση αγνώστων ενώ έπλεε στον Κόλπο του Άντεν, περίπου 65 ναυτικά μίλια από την πόλη Αλ Μουκάλα της νότιας Υεμένης, ανέφερε την Παρασκευή η βρετανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.Από την πλευρά της η ακτοφυλακή της διεθνώς αναγνωρισμένης υεμενίτικης κυβέρνησης ανέφερε πως το σκάφος καταλήφθηκε από Σομαλούς πειρατές.Στην ανακοίνωση της UKMTO σημειώνεται ότι «μη εξουσιοδοτημένοι» άγνωστοι αναχαίτισαν το σκάφος και επιβιβάστηκαν σε αυτό καθώς κινείτο «προς ανατολική κατεύθυνση στον Κόλπο του Άντεν», με την επίκληση «στρατιωτικών αρχών», που δεν κατονομάζονται.Η ακτοφυλακή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζεται από στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, έκανε λόγο για «πειρατεία» που έκαναν «Σομαλοί» και πρόσθεσε πως κατά τα πρώτα στοιχεία, το τάνκερ κινείται αργά προς τις σομαλικές ακτές.Σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου MarineTraffic, το δεξαμενόπλοιο είχε αναχωρήσει από το Καράτσι κι είχε προορισμό το σομαλικό λιμάνι Μποσάσο. Η μετάδοση δεδομένων για το στίγμα του έχει σταματήσει.Η εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey ανέφερε επίσης ότι δεξαμενόπλοιο με διαμόρφωση κατάλληλη για τη μεταφορά είτε πετρελαίου ή χημικών προϊόντων φέρεται να έχει καταληφθεί από «ομάδα φερόμενων πειρατών».Το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας στον Ινδικό Ωκεανό (MSCIO), μέρος ναυτικής αποστολής της ΕΕ για την αποτροπή, την πρόληψη και την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων ανοικτά της Σομαλίας («επιχείρηση Atalanta»), ενημέρωσε πως «ερευνά το συμβάν και παρακολουθεί το πλοίο».Ο Κόλπος του Άντεν, ανάμεσα στην Υεμένη και το Κέρας της Αφρικής, αποτελεί μέρος ρότας που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ινδικό ωκεανό. Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός είναι από τις πιο πολυάσχολες παγκοσμίως, ακόμη περισσότερο εξαιτίας της παράλυσης των Στενών του Ορμούζ, καθώς έχει αναζωπυρωθεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν.Στην περιοχή επί του παρόντος βρίσκεται νοτιοκορεατικό πολεμικό, σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.Δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες ούτε «για τον αριθμό» των πειρατών ούτε για την κατάσταση του πληρώματος, επισήμανε ο βρετανικός όμιλος διαχείρισης κινδύνων Vanguard.