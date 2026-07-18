ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά κοντά σε σπίτια στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Σομαλοί πειρατές κυρίευσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν
ΚΟΣΜΟΣ
Σομαλία Πειρατές Δεξαμενόπλοιο

Σομαλοί πειρατές κυρίευσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το Καράτσι κι είχε προορισμό το σομαλικό λιμάνι Μποσάσο

Σομαλοί πειρατές κυρίευσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν
Το δεξαμενόπλοιο Asana, υπό σημαία Τανζανίας, υπέστη επίθεση αγνώστων ενώ έπλεε στον Κόλπο του Άντεν, περίπου 65 ναυτικά μίλια από την πόλη Αλ Μουκάλα της νότιας Υεμένης, ανέφερε την Παρασκευή η βρετανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Από την πλευρά της η ακτοφυλακή της διεθνώς αναγνωρισμένης υεμενίτικης κυβέρνησης ανέφερε πως το σκάφος καταλήφθηκε από Σομαλούς πειρατές.

Στην ανακοίνωση της UKMTO σημειώνεται ότι «μη εξουσιοδοτημένοι» άγνωστοι αναχαίτισαν το σκάφος και επιβιβάστηκαν σε αυτό καθώς κινείτο «προς ανατολική κατεύθυνση στον Κόλπο του Άντεν», με την επίκληση «στρατιωτικών αρχών», που δεν κατονομάζονται.

Η ακτοφυλακή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζεται από στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, έκανε λόγο για «πειρατεία» που έκαναν «Σομαλοί» και πρόσθεσε πως κατά τα πρώτα στοιχεία, το τάνκερ κινείται αργά προς τις σομαλικές ακτές.

Σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου MarineTraffic, το δεξαμενόπλοιο είχε αναχωρήσει από το Καράτσι κι είχε προορισμό το σομαλικό λιμάνι Μποσάσο. Η μετάδοση δεδομένων για το στίγμα του έχει σταματήσει.

Η εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey ανέφερε επίσης ότι δεξαμενόπλοιο με διαμόρφωση κατάλληλη για τη μεταφορά είτε πετρελαίου ή χημικών προϊόντων φέρεται να έχει καταληφθεί από «ομάδα φερόμενων πειρατών».

Το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας στον Ινδικό Ωκεανό (MSCIO), μέρος ναυτικής αποστολής της ΕΕ για την αποτροπή, την πρόληψη και την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων ανοικτά της Σομαλίας («επιχείρηση Atalanta»), ενημέρωσε πως «ερευνά το συμβάν και παρακολουθεί το πλοίο».

Ο Κόλπος του Άντεν, ανάμεσα στην Υεμένη και το Κέρας της Αφρικής, αποτελεί μέρος ρότας που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ινδικό ωκεανό. Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός είναι από τις πιο πολυάσχολες παγκοσμίως, ακόμη περισσότερο εξαιτίας της παράλυσης των Στενών του Ορμούζ, καθώς έχει αναζωπυρωθεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν.

Κλείσιμο
Στην περιοχή επί του παρόντος βρίσκεται νοτιοκορεατικό πολεμικό, σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες ούτε «για τον αριθμό» των πειρατών ούτε για την κατάσταση του πληρώματος, επισήμανε ο βρετανικός όμιλος διαχείρισης κινδύνων Vanguard.

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης