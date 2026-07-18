Μπιάνκο αγιορείτικο από το «Τριζόνι» στη Χαλκιδική

Το αγιορείτικο μπιάνκο είναι ένα εκλεπτυσμένο πιάτο με ρίζες στη μοναστηριακή κουζίνα, όπου η απλότητα των υλικών αναδεικνύει τη φυσική γεύση του ψαριού.