Μπιάνκο αγιορείτικο από το «Τριζόνι» στη Χαλκιδική
Μπιάνκο αγιορείτικο από το «Τριζόνι» στη Χαλκιδική
Το αγιορείτικο μπιάνκο είναι ένα εκλεπτυσμένο πιάτο με ρίζες στη μοναστηριακή κουζίνα, όπου η απλότητα των υλικών αναδεικνύει τη φυσική γεύση του ψαριού.
Η βελούδινη σάλτσα από λεμόνι, ελαιόλαδο και κρεμμυδοζουμό χαρίζει φρεσκάδα και μοναδική νοστιμιά.
Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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