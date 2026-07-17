Δεν βάζουμε μυαλό: Ρεκόρ με 13 συλλήψεις σε δύο μέρες για πυρκαγιές από εγκληματική αμέλεια, άναβαν ψησταριές και έριχναν πυροτεχνήματα

Τσουχτερά πρόστιμα σε Θεσσαλονίκη και Αττική - Στο 92% οι φωτιές από αμέλεια

τρεις διαφορετικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από εγκληματική αμέλεια σε Θέρμη, Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης και Βίλια Αττικής. Την Τετάρτη και την Πέμπτη η Πυροσβεστική πραγματοποίησε συνολικά 13 συλλήψεις, ένας αριθμός ρεκόρ για το Σώμα.



Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης και στην Επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας, στα Βίλια Αττικής.



πρώτη περίπτωση, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ένας άνδρας ηλικίας 41 ετών, προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 15:00, από ψησταριά, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη ξηρών χόρτων εντός οικοπεδικού χώρου ιδιοκτησίας του. Συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640,62 ευρώ.



Στη δεύτερη περίπτωση, στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης, άνδρας ηλικίας 83 ετών, προκάλεσε πυρκαγιά περίπου στις 16:45, έπειτα από ρίψη πυροτεχνημάτων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 600 τετραγωνικά μέτρα έκτασης. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης και της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου. Επιπλέον, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.707,03 ευρώ.



Στην τρίτη περίπτωση, στην Επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας, στα Βίλια Αττικής, πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού αντιπυρικών μέτρων, με τη χρήση γεωργικού καταστροφέα (σπαστήρα). Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο άνδρες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ένας αλλοδαπός ηλικίας 40 ετών και ένας ημεδαπός ηλικίας 43 ετών, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.075 ευρώ.



από 1 Ιανουαρίου έως και 16 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 577 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 785.935,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 197 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 181 (91,88%) είναι από αμέλεια και οι 16 (8,12%) από πρόθεση.



Ρεκόρ συλλήψεων το τελευταίο διήμερο – Η σημασία της πρόληψης Η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 αποτέλεσε ημέρα-ορόσημο για το ανακριτικό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς καταγράφηκε ρεκόρ ημερήσιων συλλήψεων σε πανελλαδικό επίπεδο, με εννέα συλλήψεις για ισάριθμα περιστατικά εμπρησμού από αμέλεια σε οκτώ περιοχές της χώρας. Με τις τέσσερις ακόμη συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων για το τελευταίο διήμερο ανέρχεται στις δεκατρείς, γεγονός που αναδεικνύει τον υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια, καθώς και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση κάθε έναρξης αγροτοδασικής πυρκαγιάς και την άμεση απόδοση ευθυνών.



Στο γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνονται συγκεντρωτικά τα δεκατρία περιστατικά του διημέρου (15 και 16 Ιουλίου 2026) που οδήγησαν στις 13 συλλήψεις. Πρόκειται για συμβάντα σε Χανιά, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Καβάλα, Αχαΐα, Ροδόπη, Κιλκίς και Αττική, τα οποία συνδέονται με καύσεις υλικών και απορριμμάτων, εργασίες με τροχό ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψησταριάς, ρίψη πυροτεχνημάτων και άλλες απρόσεκτες ενέργειες.



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Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα σοβαρά περιστατικά στη Θεσσαλονίκη και στα Βίλια Αττικής, ενώ το περιστατικό στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης αποτυπώνει με τον πλέον σαφή τρόπο πώς μία φαινομενικά συνηθισμένη εργασία, όταν πραγματοποιείται χωρίς την απαιτούμενη προσοχή και χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας, μπορεί να εξελιχθεί σε πυρκαγιά μεγάλης έκτασης και έντασης.



Σημαντικό είναι ότι και οι δεκατρείς περιπτώσεις οφείλονται σε αμέλεια. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Από την αρχή του έτους, περίπου το 92% των συλλήψεων για πρόκληση πυρκαγιάς αφορά πράξεις από αμέλεια. Συνεπώς, ο περιορισμός των επικίνδυνων συμπεριφορών και των απρόσεκτων ενεργειών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του αριθμού των πυρκαγιών.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το... σαφάρι των ανακριτικών αρχών για την πάταξη των εμπρησμών , με το Πυροσβεστικό Σώμα να προχωρά σε ακόμα τέσσερις συλλήψεις την Πέμπτη, 16 Ιουλίου. Οι συλλήψεις αφορούνπου εκδηλώθηκαν από εγκληματική αμέλεια σε Θέρμη, Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης και Βίλια Αττικής. Την Τετάρτη και την Πέμπτη η Πυροσβεστική πραγματοποίησε συνολικάΟι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης και στην Επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας, στα Βίλια Αττικής.Στην, ένας άνδρας ηλικίας 41 ετών, προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 15:00, από ψησταριά, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη ξηρών χόρτων εντός οικοπεδικού χώρου ιδιοκτησίας του. Συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου, ενώ του επιβλήθηκεΣτη, άνδρας ηλικίας 83 ετών, προκάλεσε πυρκαγιά περίπου στις 16:45, έπειτα από, με αποτέλεσμα να καούν. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης και της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου. Επιπλέον, του επιβλήθηκεΣτην, πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού αντιπυρικών μέτρων, με τη χρήση γεωργικού καταστροφέα (σπαστήρα). Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο άνδρες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ένας αλλοδαπός ηλικίας 40 ετών και ένας ημεδαπός ηλικίας 43 ετών, ενώ τουςΣημειώνεται ότι,έχουν επιβληθεί συνολικά, συνολικού ύψους, ενώ έχουν πραγματοποιηθείστο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οιΗ Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 αποτέλεσε ημέρα-ορόσημο για το ανακριτικό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς καταγράφηκε, μεγια ισάριθμα περιστατικάαπό αμέλεια σε οκτώ περιοχές της χώρας. Με τιςπου πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 16 Ιουλίου,, γεγονός που αναδεικνύει τον υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια, καθώς και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση κάθε έναρξης αγροτοδασικής πυρκαγιάς και την άμεση απόδοση ευθυνών.Στο γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνονται συγκεντρωτικά τα δεκατρία περιστατικά του διημέρου (15 και 16 Ιουλίου 2026) που οδήγησαν στις 13 συλλήψεις. Πρόκειται για συμβάντα σε Χανιά, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Καβάλα, Αχαΐα, Ροδόπη, Κιλκίς και Αττική, τα οποία συνδέονται με καύσεις υλικών και απορριμμάτων, εργασίες με τροχό ή γεωργικά μηχανήματα, χρήση ψησταριάς, ρίψη πυροτεχνημάτων και άλλες απρόσεκτες ενέργειες.Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα σοβαρά περιστατικά στη Θεσσαλονίκη και στα Βίλια Αττικής, ενώ το περιστατικό στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης αποτυπώνει με τον πλέον σαφή τρόπο πώς μία φαινομενικά συνηθισμένη εργασία, όταν πραγματοποιείται χωρίς την απαιτούμενη προσοχή και χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας, μπορεί να εξελιχθεί σε πυρκαγιά μεγάλης έκτασης και έντασης.Σημαντικό είναι ότι και οι δεκατρείς περιπτώσεις οφείλονται σε αμέλεια. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Από την αρχή του έτους, περίπου το 92% των συλλήψεων για πρόκληση πυρκαγιάς αφορά πράξεις από αμέλεια. Συνεπώς, ο περιορισμός των επικίνδυνων συμπεριφορών και των απρόσεκτων ενεργειών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του αριθμού των πυρκαγιών.

Η συστηματική ενημέρωση, η επικοινωνία των αιτιών και η καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης αποτελούν βασικούς πυλώνες για τον μετριασμό του κινδύνου στη χώρα μας. Απαιτούνται περισσότερη σύνεση και προσοχή από όλους, καθώς και πιστή εφαρμογή των οδηγιών και των μέτρων που ανακοινώνουν οι αρμόδιες αρχές. Η αλλαγή της συμπεριφοράς μας μπορεί να αποτελέσει την πιο αποτελεσματική γραμμή άμυνας απέναντι στις πυρκαγιές.