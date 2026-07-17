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Οι ανακαλύψεις στη Λιβύη που αλλάζουν τα δεδομένα στη Μεσόγειο: Ήρθαν στο φως αρχαίο θέατρο και ένας μοναδικός ελληνικός ιππόδρομος
Οι ανακαλύψεις στη Λιβύη που αλλάζουν τα δεδομένα στη Μεσόγειο: Ήρθαν στο φως αρχαίο θέατρο και ένας μοναδικός ελληνικός ιππόδρομος
Ο διευθυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη Λιβύη, δήλωσε ότι ο ελληνικός ιππόδρομος είναι μοναδικός, χωρίς να υπάρχει γνωστό αντίστοιχό του πουθενά αλλού στην Κυρηναϊκή ή σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου
Η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή στη Λιβύη ανακοίνωσε σημαντικές ανακαλύψεις στην αρχαία πόλη της Απολλωνίας στη Σούσα, συμπεριλαμβανομένου ενός θεάτρου που ταυτοποιήθηκε πρόσφατα με θέα στη Μεσόγειο Θάλασσα, καθώς και την επανανακάλυψη ενός ελληνικού ιπποδρόμου και ιερών συγκροτημάτων.
Η αποστολή, όπως αναφέρει το libyareview.com χαρακτήρισε τα ευρήματα ως μια σημαντική επιστημονική εξέλιξη που θα μπορούσε να προσφέρει νέες πληροφορίες για την ιστορία, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον πολιτιστικό ρόλο της Απολλωνίας.
Ο καθηγητής Βενσάν Μισέλ, Διευθυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη Λιβύη, δήλωσε ότι ο ελληνικός ιππόδρομος είναι μοναδικός, χωρίς να υπάρχει γνωστό αντίστοιχό του πουθενά αλλού στην Κυρηναϊκή (η ιστορική και γεωγραφική περιοχή που καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της σημερινής Λιβύης) ή σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου.
Ο Μισέλ ανέφερε ότι η ανακάλυψη είναι εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας και θα μπορούσε να οδηγήσει τους ερευνητές σε μια επαναξιολόγηση της ιστορίας της Απολλωνίας και της θέσης της στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο.
Η γαλλική αποστολή διεξάγει αρχαιολογικές έρευνες στη Λιβύη εδώ και δεκαετίες και έχει εργαστεί στην Απολλωνία-Σούσα πάνω σε κατάλοιπα που χρονολογούνται από την ελληνική και τη ρωμαϊκή περίοδο. Ο Μισέλ ηγείται της αποστολής από το 2011.
Οι συμμετέχοντες οργανισμοί δήλωσαν ότι οι ανακαλύψεις ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Απολλωνίας ως μίας από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές πόλεις της Λιβύης.
Το θέατρο, ο ιππόδρομος και τα ιερά συγκροτήματα αναμένεται να ανοίξουν νέα πεδία έρευνας για την ανάπτυξη της αρχαίας πόλης και την ευρύτερη ιστορία της Κυρηναϊκής.
Η αποστολή, όπως αναφέρει το libyareview.com χαρακτήρισε τα ευρήματα ως μια σημαντική επιστημονική εξέλιξη που θα μπορούσε να προσφέρει νέες πληροφορίες για την ιστορία, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον πολιτιστικό ρόλο της Απολλωνίας.
Ο καθηγητής Βενσάν Μισέλ, Διευθυντής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη Λιβύη, δήλωσε ότι ο ελληνικός ιππόδρομος είναι μοναδικός, χωρίς να υπάρχει γνωστό αντίστοιχό του πουθενά αλλού στην Κυρηναϊκή (η ιστορική και γεωγραφική περιοχή που καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της σημερινής Λιβύης) ή σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου.
Ο Μισέλ ανέφερε ότι η ανακάλυψη είναι εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας και θα μπορούσε να οδηγήσει τους ερευνητές σε μια επαναξιολόγηση της ιστορίας της Απολλωνίας και της θέσης της στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο.
Η γαλλική αποστολή διεξάγει αρχαιολογικές έρευνες στη Λιβύη εδώ και δεκαετίες και έχει εργαστεί στην Απολλωνία-Σούσα πάνω σε κατάλοιπα που χρονολογούνται από την ελληνική και τη ρωμαϊκή περίοδο. Ο Μισέλ ηγείται της αποστολής από το 2011.
Οι συμμετέχοντες οργανισμοί δήλωσαν ότι οι ανακαλύψεις ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Απολλωνίας ως μίας από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές πόλεις της Λιβύης.
Το θέατρο, ο ιππόδρομος και τα ιερά συγκροτήματα αναμένεται να ανοίξουν νέα πεδία έρευνας για την ανάπτυξη της αρχαίας πόλης και την ευρύτερη ιστορία της Κυρηναϊκής.
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