Παντρεύτηκε στην Αθήνα η Αυστραλή τενίστρια Ντάρια Κασάτκινα με τη σύντροφό της: Τα φιλιά στο στόμα, οι 40 καλεσμένοι και οι χορευτικές φιγούρες
Παντρεύτηκε στην Αθήνα η Αυστραλή τενίστρια Ντάρια Κασάτκινα με τη σύντροφό της: Τα φιλιά στο στόμα, οι 40 καλεσμένοι και οι χορευτικές φιγούρες
Οι δύο γυναίκες διατηρούν σχέση από το 2021 - Ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Ιούνιο του 2025
Στην Αθήνα παντρεύτηκε η Αυστραλή τενίστρια Ντάρια Κασάτκινα με την επί πέντε χρόνια σύντροφό της Ναταλία Ζαμπιάκο.
Οι δύο γυναίκες που σύμφωνα με τα ξένα μέσα γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν το 2021, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Ιούνιο του 2025 και το καλοκαίρι αυτό ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, σε μία λιτή τελετή δίπλα στη θάλασσα, με λίγους καλεσμένους. Οι δύο κυρίες διέμειναν αυτές τις ημέρες στο Grecotel Cape Sounio. Το πολυτελές resort, με τη μοναδική θέα στον Ναό του Ποσειδώνα, συγκαταλέγεται στα κορυφαία ξενοδοχεία της Μεσογείου και αποτελεί σταθερή επιλογή προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο. Η υψηλού επιπέδου φιλοξενία, η ιδιωτικότητα που προσφέρει, οι πολυτελείς εγκαταστάσεις και η προνομιακή του τοποθεσία το έχουν καταστήσει αγαπημένο προορισμό διεθνών διασημοτήτων που αναζητούν διακριτικές και υψηλών προδιαγραφών διακοπές στην Ελλάδα.
Η 29χρονη αθλήτρια δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 16 Ιουλίου, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Περάσαμε την καλύτερη μέρα της ζωής μας. Γιορτάσαμε την αγάπη, την ελευθερία και την αποδοχή. Δεν υπάρχουν λόγια προς το παρόν, μόνο ευγνωμοσύνη».
Όπως φαίνεται στις εικόνες, η ίδια επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και γραβάτα, ενώ η σύζυγός της ντύθηκε επίσης στα μαύρα, φορώντας παντελόνι και έναν μαύρο κορσέ με άνοιγμα στο στήθος και διαφάνειες. Κατά την άφιξή τους στον χώρο της τελετής, φορούσαν και οι δύο μία δαντελένια κορδέλα στο κεφάλι τους.
Δείτε φωτογραφίες
Όπως είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της έναν χρόνο πριν η Κασάτκινα, σχεδίαζαν τον γάμο τους για αρκετό διάστημα, εξηγώντας πως οι καλεσμένοι τους δεν θα ξεπερνούσαν τους 40: «Θα έχουμε περίπου 40 καλεσμένους στον γάμο μας στην Αθήνα. Προετοιμάζουμε τα πάντα εδώ και περίπου έναν χρόνο. Ελπίζω να τους αρέσει. Μερικοί από τους καλεσμένους μας αγωνίζονται εδώ στο Wimbledon και θα έρθουν αμέσως μετά», είχε πει.
Ανάρτηση στο δικό της προφίλ έκανε και η Ζαμπιάκο, δημοσιεύοντας ακόμη περισσότερες φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους, με τις δυο τους να ανταλλάσουν φιλιά στο στόμα και να εντυπωσιάζουν με τις χορευτικές τους φιγούρες.
Οι δύο γυναίκες που σύμφωνα με τα ξένα μέσα γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν το 2021, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Ιούνιο του 2025 και το καλοκαίρι αυτό ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, σε μία λιτή τελετή δίπλα στη θάλασσα, με λίγους καλεσμένους. Οι δύο κυρίες διέμειναν αυτές τις ημέρες στο Grecotel Cape Sounio. Το πολυτελές resort, με τη μοναδική θέα στον Ναό του Ποσειδώνα, συγκαταλέγεται στα κορυφαία ξενοδοχεία της Μεσογείου και αποτελεί σταθερή επιλογή προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο. Η υψηλού επιπέδου φιλοξενία, η ιδιωτικότητα που προσφέρει, οι πολυτελείς εγκαταστάσεις και η προνομιακή του τοποθεσία το έχουν καταστήσει αγαπημένο προορισμό διεθνών διασημοτήτων που αναζητούν διακριτικές και υψηλών προδιαγραφών διακοπές στην Ελλάδα.
Η 29χρονη αθλήτρια δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 16 Ιουλίου, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Περάσαμε την καλύτερη μέρα της ζωής μας. Γιορτάσαμε την αγάπη, την ελευθερία και την αποδοχή. Δεν υπάρχουν λόγια προς το παρόν, μόνο ευγνωμοσύνη».
Όπως φαίνεται στις εικόνες, η ίδια επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και γραβάτα, ενώ η σύζυγός της ντύθηκε επίσης στα μαύρα, φορώντας παντελόνι και έναν μαύρο κορσέ με άνοιγμα στο στήθος και διαφάνειες. Κατά την άφιξή τους στον χώρο της τελετής, φορούσαν και οι δύο μία δαντελένια κορδέλα στο κεφάλι τους.
Δείτε φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της έναν χρόνο πριν η Κασάτκινα, σχεδίαζαν τον γάμο τους για αρκετό διάστημα, εξηγώντας πως οι καλεσμένοι τους δεν θα ξεπερνούσαν τους 40: «Θα έχουμε περίπου 40 καλεσμένους στον γάμο μας στην Αθήνα. Προετοιμάζουμε τα πάντα εδώ και περίπου έναν χρόνο. Ελπίζω να τους αρέσει. Μερικοί από τους καλεσμένους μας αγωνίζονται εδώ στο Wimbledon και θα έρθουν αμέσως μετά», είχε πει.
Ανάρτηση στο δικό της προφίλ έκανε και η Ζαμπιάκο, δημοσιεύοντας ακόμη περισσότερες φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους, με τις δυο τους να ανταλλάσουν φιλιά στο στόμα και να εντυπωσιάζουν με τις χορευτικές τους φιγούρες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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