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Φωτιά τώρα στην Μπαμπίνη Αστακού, σηκώθηκαν τρία εναέρια
Φωτιά τώρα στην Μπαμπίνη Αστακού, σηκώθηκαν τρία εναέρια
Επιχειρούν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (17/7) σε χαμηλή βλάστηση στην Μπαμπίνη Αστακού.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαμπίνη Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026
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