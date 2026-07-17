Το πάρτι γενεθλίων της Σοφίας Φυρού: Οι φωτογραφίες με μπικίνι δίπλα σε πισίνα, οι δύο τούρτες και τα πυροτεχνήματα
Το πάρτι γενεθλίων της Σοφίας Φυρού: Οι φωτογραφίες με μπικίνι δίπλα σε πισίνα, οι δύο τούρτες και τα πυροτεχνήματα
Η Instagrammer έκλεισε τα 31 και το γιόρτασε μαζί με τον Αλέξανδρο Κοψιάλη, τον γιο τους και τα αγαπημένα της πρόσωπα
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Σοφία Φυρού και δημοσίευσε στα social media της πλούσιο υλικό από το πάρτι που έκανε με την οικογένειά της και τους φίλους της.
Η Instagrammer επέλεξε να γιορτάσει σε σπίτι με πισίνα, δίπλα από την οποία πόζαρε φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι και ο σύντροφός της Αλέξανδρος Κοψιάλης μαζί με τον γιο τους, κρατώντας από μία τούρτα ο καθένας εμφανίστηκαν μπροστά της ώστε να της τραγουδήσουν και εκείνη να κάνει την ευχή της σβήνοντας τα κεράκια με τον αριθμό 31.
Η τούρτα που κρατούσε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης ήταν εμπνευσμένη από το θρίλερ «Obsession» που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες στους κινηματογράφους, ενώ η δεύτερη ήταν όλη ροζ και πάνω της σχηματίζονταν λουλούδια.
Δείτε φωτογραφίες
«Είναι η μέρα μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σοφία Φυρού, με την ίδια να είναι ξαπλωμένη και να κάνει ηλιοθεραπεία, ενώ στις υπόλοιπες φωτογραφίες που αναδημοσίευσε στα stories της δεν λείπουν οι αγκαλιές και τα φιλιά με τον σύντροφό και το παιδί τους.
Η Σοφία Φυρού ανέβασε μία ακόμη φωτογραφία με μία τσάντα και ένα ζευγάρι πέδιλα, κάνοντας ταγκ τον Αλέξανδρο Κοψιάλη, δείχνοντας τα δώρα που της έκανε.
Η ημέρα τον γενεθλίων της ολοκληρώθηκε με πυροτεχνήματα, με τον γιο της να ενθουσιάζεται παρακολουθώντας τα σχήματά τους στον ουρανό.
Η Instagrammer επέλεξε να γιορτάσει σε σπίτι με πισίνα, δίπλα από την οποία πόζαρε φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι και ο σύντροφός της Αλέξανδρος Κοψιάλης μαζί με τον γιο τους, κρατώντας από μία τούρτα ο καθένας εμφανίστηκαν μπροστά της ώστε να της τραγουδήσουν και εκείνη να κάνει την ευχή της σβήνοντας τα κεράκια με τον αριθμό 31.
Η τούρτα που κρατούσε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης ήταν εμπνευσμένη από το θρίλερ «Obsession» που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες στους κινηματογράφους, ενώ η δεύτερη ήταν όλη ροζ και πάνω της σχηματίζονταν λουλούδια.
Δείτε φωτογραφίες
«Είναι η μέρα μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σοφία Φυρού, με την ίδια να είναι ξαπλωμένη και να κάνει ηλιοθεραπεία, ενώ στις υπόλοιπες φωτογραφίες που αναδημοσίευσε στα stories της δεν λείπουν οι αγκαλιές και τα φιλιά με τον σύντροφό και το παιδί τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Σοφία Φυρού ανέβασε μία ακόμη φωτογραφία με μία τσάντα και ένα ζευγάρι πέδιλα, κάνοντας ταγκ τον Αλέξανδρο Κοψιάλη, δείχνοντας τα δώρα που της έκανε.
Η ημέρα τον γενεθλίων της ολοκληρώθηκε με πυροτεχνήματα, με τον γιο της να ενθουσιάζεται παρακολουθώντας τα σχήματά τους στον ουρανό.
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