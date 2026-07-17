Στη ΜΕΘ ηλικιωμένος μετά από δάγκωμα φιδιού στην Λαμία
ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΘ Φίδι Λαμία Ηλικιωμένος

Στη ΜΕΘ ηλικιωμένος μετά από δάγκωμα φιδιού στην Λαμία

Τον δάγκωσε στο μικρό δάχτυλο του χεριού του - Σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο

Στη ΜΕΘ ηλικιωμένος μετά από δάγκωμα φιδιού στην Λαμία
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Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται ένας ηλικιωμένος μετά από δάγκωμα φιδιού στο μικρό δάχτυλο του χεριού του.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στο Κλειτσό Ευρυτανίας, όπου ο ηλικιωμένος πραγματοποιούσε εργασίες. Όταν σήκωσε μία πέτρα αισθάνθηκε ένα πόνο στο αριστερό του χέρι. Στην αρχή δεν κατάλαβε τι τον χτύπησε, ωστόσο γρήγορα κατάλαβε ότι τον είχε δαγκώσει φίδι στο μικρό του δάχτυλο.

Αναζήτησε ιατρική βοήθεια, καθώς το δάγκωμα σύντομα μαύρισε το δάχτυλο του και το οίδημα προχώρησε πιο πάνω. Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε η κατάλληλη αγωγή και προληπτικά νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.
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