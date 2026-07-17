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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πύργο Ηλείας, δείτε φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Πύργο Ηλείας, δείτε φωτογραφίες
Κοντά στο σημείο της φωτιάς υπάρχουν διάσπαρτες οικίες - Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 55 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα και 4 εναέρια
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες του Δήμου Πύργου Ηλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων καθώς κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες οικίες.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 55 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Πυργου συνδράμουν στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στις 18:18, εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα, από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με την ενημέρωση στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και 4 μποφόρ ενώ η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3)
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πύργου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 55 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Πυργου συνδράμουν στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρεικες παραγκες Πυργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 17, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πύργου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Δείτε φωτογραφίες από το μέτωπο της πυρκαγιάς
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