Επεισόδια στην ορκωμοσία του ΑΠΘ, συγγενείς απόφοιτων δεν μπόρεσαν να μπουν επειδή δεν είχαν πρόσκληση - Τι λέει ο αντιπρύτανης στο protothema

Ο αντιπρύτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης εξηγεί στο protothema.gr γιατί εφαρμόστηκε το νέο σύστημα με QR Code, τι οδήγησε στην ένταση και πώς επιχειρείται να μπει τέλος στον συνωστισμό





Τα επεισόδια αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο οφείλεται στη μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από συγκεκριμένο τμήμα, εξηγεί στο protothema.gr ο αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ, Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης.



@vele.__ ΝΤΡΟΠΗ!! #greek #university #auth ♬ original sound - Vele



Όπως διευκρίνισε, η Σύγκλητος του ΑΠΘ έχει ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο εγκρίνει ομόφωνα νέο Κανονισμό Ορκωμοσιών, με στόχο να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα που, όπως είπε, παρατηρούνταν επί σειρά ετών τόσο στο εσωτερικό της Αίθουσας Τελετών όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του πανεπιστημίου. «Από τον περασμένο Οκτώβριο η Σύγκλητος του Αριστοτελείου έχει ομόφωνα ψηφίσει νέο Κανονισμό Ορκωμοσιών. Αυτό έγινε, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα τραγικά, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν ντροπή για ένα πανεπιστήμιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.







Γιατί άλλαξε ο τρόπος διεξαγωγής των ορκωμοσιών Σύμφωνα με τον αντιπρύτανη, η Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφάσισε ομόφωνα την υιοθέτηση νέου Κανονισμού Ορκωμοσιών, καθώς οι συνθήκες που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια είχαν καταστεί -όπως εξηγεί- ανεξέλεγκτες.



«Είχαμε λιποθυμικά επεισόδια μέσα στην Αίθουσα Τελετών, πριν αναλάβουμε εμείς, γιατί έμπαιναν άνθρωποι υπεράριθμοι, με πολύ δύσκολες συνθήκες. Το θέμα απασχόλησε δύο φορές το ελληνικό κοινοβούλιο», δήλωσε.



Κλείσιμο



Η Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ διαθέτει περίπου 500 καθήμενες θέσεις και, σύμφωνα με τη διοίκηση, η τήρηση του ορίου είναι απαραίτητη τόσο για λόγους πυρασφάλειας όσο και για την ασφαλή εκκένωση του χώρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



«Οι ορκωμοσίες είχαν χάσει τον χαρακτήρα τους» Ο κ. Μιχαηλίδης περιέγραψε με ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια στον περιβάλλοντα χώρο του Κτηρίου Διοίκησης.



«Οι ορκωμοσίες θύμιζαν “απόκριες”. Άλλο η γιορτινή ατμόσφαιρα που συνδέεται με την χαρούμενη περίσταση … εδώ, ήταν χειρότερα από γήπεδο. Απίστευτα περιστατικά… μόνο αρνιά δεν έψηναν κάτω από το Κτήριο Διοίκησης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Έντονο προβληματισμό προκάλεσαν οι εικόνες συνωστισμού και έντασης που καταγράφηκαν, χθες, στην ορκωμοσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , με συγγενείς αποφοίτων να διαμαρτύρονται επειδή δεν μπορούσαν να μπουν στην Αίθουσα Τελετών, καθώς -όπως ενημερώθηκαν- δεν είχαν πρόσκληση.Τα επεισόδια αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο οφείλεται στη μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από συγκεκριμένο τμήμα, εξηγεί στο protothema.gr ο αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ, ΚαθηγητήςΌπως διευκρίνισε, η Σύγκλητος του ΑΠΘ έχει ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο εγκρίνει ομόφωνα νέο Κανονισμό Ορκωμοσιών, με στόχο να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα που, όπως είπε, παρατηρούνταν επί σειρά ετών τόσο στο εσωτερικό της Αίθουσας Τελετών όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του πανεπιστημίου. «Από τον περασμένο Οκτώβριο η Σύγκλητος του Αριστοτελείου έχει ομόφωνα ψηφίσει νέο Κανονισμό Ορκωμοσιών. Αυτό έγινε, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα τραγικά, τα οποία ουσιαστικά αποτελούν ντροπή για ένα πανεπιστήμιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η προσπάθεια αναδιοργάνωσης της διαδικασίας είναι πλέον επιτυχημένη ενώ η εικόνα των επεισοδίων, δεν αντανακλά τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στις ορκωμοσίες μετά την εφαρμογή του νέου πλαισίου. «Αυτά τα περιστατικά είναι το τέλος μιας εποχής», τονίζει ο κ.Μιχαηλίδης, επισημαίνοντας ότι «η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί» και ότι η συμμόρφωση των τμημάτων και των αποφοίτων με το νέο σύστημα αυξάνεται διαρκώς.Σύμφωνα με τον αντιπρύτανη, η Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφάσισε ομόφωνα την υιοθέτηση νέου Κανονισμού Ορκωμοσιών, καθώς οι συνθήκες που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια είχαν καταστεί -όπως εξηγεί- ανεξέλεγκτες.«Είχαμε λιποθυμικά επεισόδια μέσα στην Αίθουσα Τελετών, πριν αναλάβουμε εμείς, γιατί έμπαιναν άνθρωποι υπεράριθμοι, με πολύ δύσκολες συνθήκες. Το θέμα απασχόλησε δύο φορές το ελληνικό κοινοβούλιο», δήλωσε.Όπως εξήγησε, η ασφάλεια αποτέλεσε τον βασικό λόγο λήψης των νέων μέτρων, καθώς η υπέρβαση της χωρητικότητας δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους αποφοίτους όσο και για τις οικογένειές τους.Η Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ διαθέτει περίπου 500 καθήμενες θέσεις και, σύμφωνα με τη διοίκηση, η τήρηση του ορίου είναι απαραίτητη τόσο για λόγους πυρασφάλειας όσο και για την ασφαλή εκκένωση του χώρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.Ο κ. Μιχαηλίδης περιέγραψε με ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια στον περιβάλλοντα χώρο του Κτηρίου Διοίκησης.«Οι ορκωμοσίες θύμιζαν “απόκριες”. Άλλο η γιορτινή ατμόσφαιρα που συνδέεται με την χαρούμενη περίσταση … εδώ, ήταν χειρότερα από γήπεδο. Απίστευτα περιστατικά… μόνο αρνιά δεν έψηναν κάτω από το Κτήριο Διοίκησης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κατά τον ίδιο, οι υπαίθριοι εορτασμοί και οι μεγάλες συγκεντρώσεις ατόμων είχαν μετατραπεί σε ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, το οποίο δημιουργούσε προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του πανεπιστημίου. Όπως ανέφερε, εργαζόμενοι του ιδρύματος είχαν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα, καθώς για μεγάλα χρονικά διαστήματα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η εργασία τους, ενώ τα συνεργεία καθαριότητας χρειάζονταν πολλές ώρες για να αποκαταστήσουν την εικόνα του χώρου μετά από κάθε τελετή.



Ο αντιπρύτανης δηλώνει ακόμη ότι υπήρξαν καταγγελίες για απορρίμματα, που κατέληγαν στον Θερμαϊκό Κόλπο, ενώ κάνει λόγο και για πρόκληση βλάβης σε πυλώνα ηλεκτροδότησης, η οποία είχε οδηγήσει πριν από μερικούς μήνες σε διακοπή ρεύματος σε μεγάλο μέρος της πανεπιστημιούπολης.



Το νέο σύστημα με ηλεκτρονικά εισιτήρια Για να αντιμετωπιστεί ο υπερσυνωστισμός, το ΑΠΘ προχώρησε στην εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος εισόδου. Κάθε απόφοιτος δηλώνει μέσω της γραμματείας του τους συγγενείς και φίλους, που θα παραστούν στην τελετή και εκδίδονται ηλεκτρονικά εισιτήρια με μοναδικό QR Code. «Το ανώτατο όριο έχει οριστεί στα πέντε πρόσωπα ανά απόφοιτο, αριθμός που μπορεί να μεταβάλλεται εφόσον τα τμήματα αποστέλλουν εγκαίρως τα στοιχεία των συμμετεχόντων. Έχουμε πολύ δυνατή ομάδα ψηφιοποίησης. Αν τα τμήματα μάς έδιναν εγκαίρως τον ακριβή αριθμό όσων θα ορκίζονται, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τα εισιτήρια ώστε η αίθουσα να είναι γεμάτη, χωρίς να ξεπερνά τη χωρητικότητά της», εξηγεί ο ίδιος.



Ωστόσο, όπως είπε, σε αρκετές περιπτώσεις οι τελικές λίστες αποστέλλονται ακόμη και μία ημέρα πριν από την ορκωμοσία, γεγονός που δυσχεραίνει τον προγραμματισμό.



Τι συνέβη στη συγκεκριμένη ορκωμοσία Αναφερόμενος στα επεισόδια που καταγράφηκαν, ο κ. Μιχαηλίδης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη γραμματεία δεν συμμορφώθηκε με το νέο πρωτόκολλο: «Δεν έδωσε QR Code στους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να βρεθούν εκεί και να μην μπορούν οι υπεύθυνοι της φύλαξης να ελέγξουν τη διαδικασία της ελεγχόμενης εισόδου». Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός ατόμων στην είσοδο, δημιουργήθηκε ένταση. «Τελικά μπήκαν όλοι, γιατί έκαναν ντου και οι άνθρωποι της φύλαξης δεν μπορούσαν να αντιδράσουν». Ο αντιπρύτανης διευκρίνισε, ότι η ένταση που καταγράφηκε στα βίντεο σημειώθηκε πριν από την έναρξη της τελετής και όχι κατά τη διάρκειά της.



Αναφορικά με την ασφάλεια, ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ υπογραμμίζει ότι οι υπάλληλοι ασφαλείας εφαρμόζουν συγκεκριμένες οδηγίες. Αρχικά επιτρέπεται η είσοδος σε όσους διαθέτουν έγκυρο QR Code, ενώ στη συνέχεια, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, εισέρχονται και επιπλέον συγγενείς.



Όπως πρόσθεσε δε, «είναι ψευδές το σχετικό δημοσίευμα, γιατί η μονάδα ασφαλείας που έχουμε έχει ρητή εντολή, ειδικά τους ηλικιωμένους ανθρώπους, να τους φροντίζει από την πρώτη στιγμή», δήλωσε, κάνοντας λόγο για «διαστρεβλωμένη εικόνα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αυστηρή τήρηση των ορίων χωρητικότητας αποσκοπεί πρωτίστως στην ασφάλεια των παρευρισκομένων.

«Οι άνθρωποι αυτοί που φωνάζουν για να μπουν μέσα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μόλις λιποθυμήσει κάποιος θα βγαίνουν και θα λένε “γιατί βάζετε έτσι τους ανθρώπους μέσα;”», σχολιάζει.

Σταδιακή βελτίωση της εφαρμογής



Όπως ανέφερε ο αντιπρύτανης, η νέα διαδικασία εφαρμόζεται μόλις στις τρεις τελευταίες περιόδους ορκωμοσιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η συμμόρφωση των τμημάτων και των αποφοίτων αυξάνεται σταδιακά. «Την πρώτη εξεταστική είχαμε ποσοστό επιτυχίας 60%, τη δεύτερη 70%, τώρα έχουμε ξεπεράσει το 80%.»



Κατά τον ίδιο, η εφαρμογή του συστήματος έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς έχει εξαλειφθεί ο υπερβολικός συνωστισμός, οι τελετές πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη ηρεμία και ο περιβάλλων χώρος του πανεπιστημίου παραμένει καθαρός.



Αναμένεται διερεύνηση Η διοίκηση του ΑΠΘ γνωστοποίησε, ότι έχει ήδη ζητηθεί επίσημη αναφορά από τις υπηρεσίες ασφαλείας για τα όσα συνέβησαν.

«Έχουμε ομάδα ασφαλείας που βρίσκεται στο πεδίο και παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή τι γίνεται. Ενημερωθήκαμε για το χθεσινό επεισόδιο στα πρώτα πέντε λεπτά. Περιμένουμε την επίσημη καταγραφή των γεγονότων και στη συνέχεια η Σύγκλητος θα αποφασίσει τι ακριβώς θα γίνει», δήλωσε ο κ. Μιχαηλίδης στο protothema.gr.



Οι αλλαγές στις ορκωμοσίες των ελληνικών πανεπιστημίων Το ΑΠΘ δεν είναι το μοναδικό ίδρυμα που έχει προχωρήσει σε περιορισμό του αριθμού συνοδών στις τελετές αποφοίτησης. Τα τελευταία χρόνια, μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας εφαρμόζουν ηλεκτρονικές προσκλήσεις, προκαθορισμένο αριθμό συνοδών και ελεγχόμενη είσοδο, καθώς η αυξημένη συμμετοχή οικογενειών, ιδιαίτερα κατά τις θερινές ορκωμοσίες, έχει οδηγήσει επανειλημμένα σε φαινόμενα συνωστισμού. Οι διοικήσεις των Ιδρυμάτων επισημαίνουν ότι τα μέτρα αυτά δεν αποσκοπούν στον περιορισμό της γιορτής των αποφοίτων, αλλά στην ασφαλή διεξαγωγή των τελετών, στην προστασία των παρευρισκομένων και στη συμμόρφωση με τους κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.