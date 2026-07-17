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Στο «κόκκινο» η κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό, συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων
Στο «κόκκινο» η κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό, συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων
Μεγάλες καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο - Αυξημένη η κίνηση εν όψει Σαββατοκύριακου και στο λιμάνι του Πειραιά - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας - Από τις 6.00 το πρωί μέχρι τις 18.00 έφυγαν 61.176 οχήματα
Με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει σε υψηλά επίπεδα, το πρώτο κύμα των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου έχει ξεκινήσει ήδη να φεύγει από την Αττική προκαλώντας μποτιλιαρίσματα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου. Στην Λεωφόρο Κηφισού, στην Αθηνών Κορίνθου και την Αττική Οδό, σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Να σημειωθεί, πως τα μεγαλύτερα προβλήματα, αυτή την ώρα παρατηρούνται στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη και στην Αττική Οδό από την Μεταμόρφωση μέχρι την Παλλήνη.
Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση έχουν:
- Στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι μετά τη Λίμνη Κουμουνδούρου
- Στη Λεωφόρο Σχιστού στον Σκαραμαγκά στο ύψος των Ναυπηγείων
- Στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, από Ρέντη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και από Μεταμόρφωση μέχρι το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη
- Μικρές καθυστερήσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ανά διαστήματα
- Μικρές καθυστερήσεις στην Κηφισιάς και στα δύο ρεύματα ανά διαστήματα
- Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Εθνική, από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Παλλήνη
- Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
-Μποτιλιαρίσματα σημειώνονται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Ποσειδώνος
-Μπλοκαρισμένοι είναι και οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να σημειώνονται στην Σταδίου, Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Να σημειωθεί, πως τα μεγαλύτερα προβλήματα, αυτή την ώρα παρατηρούνται στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, από τη Μεταμόρφωση μέχρι το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη και στην Αττική Οδό από την Μεταμόρφωση μέχρι την Παλλήνη.
Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα αυξημένη κίνηση έχουν:
- Στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι μετά τη Λίμνη Κουμουνδούρου
- Στη Λεωφόρο Σχιστού στον Σκαραμαγκά στο ύψος των Ναυπηγείων
- Στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, από Ρέντη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και από Μεταμόρφωση μέχρι το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη
- Μικρές καθυστερήσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ανά διαστήματα
- Μικρές καθυστερήσεις στην Κηφισιάς και στα δύο ρεύματα ανά διαστήματα
- Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Εθνική, από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Παλλήνη
- Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
-Μποτιλιαρίσματα σημειώνονται ανά διαστήματα και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Ποσειδώνος
-Μπλοκαρισμένοι είναι και οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να σημειώνονται στην Σταδίου, Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄ στην έξοδο για Μαρκόπουλο.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 17, 2026
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
20΄-25΄ από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία),
10΄-15΄ από Ασπρόπυργο έως έξοδο Ελευσίνας ( διόδια ). https://t.co/9ifEYPh4Gk
Σύμφωνα με την Τροχαία από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν 36.800 αυτοκίνητα από την Αθηνών- Κορίνθου και 24.376 από την Αθηνών- Λαμίας, δηλαδή συνολικά 61.176 οχήματα.
Παραμένει αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Νωρίτερα λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στην οδό Πανεπιστημίου, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ στο ύψος της στάσης Μετρό Πανεπιστήμιο με αποτέλεσμα των ελαφρύ τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, παρατηρήθηκε μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας
Θα αναχωρήσουν από τον Πειραιά 19.000 επιβάτεςΟι αδειούχοι του Ιουλίου εγκαταλείπουν σταδιακά την Αθήνα, με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Τα πλοία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες.
Στο λιμάνι του Πειραιά, όπως αναμεταδίδει η ΕΡΤ, μόνο σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν σχεδόν 19.000 επιβάτες, ενώ έχουν προγραμματιστεί 57 δρομολόγια πλοίων και σκαφών. Από αυτά, 23 πλοία αναχωρούν για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 25 πλοία και 32 ταχύπλοα. Παράλληλα, από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια και από το Λαύριο 14.
Η κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αυξάνεται καθημερινά, καθώς η θερινή περίοδος βρίσκεται πλέον στην κορύφωσή της.
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