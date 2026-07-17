Στο «κόκκινο» η κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό, συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων



Αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας

Θα αναχωρήσουν από τον Πειραιά 19.000 επιβάτες

Σύμφωνα με την Τροχαία από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν 36.800 αυτοκίνητα από την Αθηνών- Κορίνθου και 24.376 από την Αθηνών- Λαμίας, δηλαδή συνολικά 61.176 οχήματα.Παραμένει αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Νωρίτερα λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στην οδό Πανεπιστημίου, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ στο ύψος της στάσης Μετρό Πανεπιστήμιο με αποτέλεσμα των ελαφρύ τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, παρατηρήθηκε μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.Οι αδειούχοι του Ιουλίου εγκαταλείπουν σταδιακά την Αθήνα, με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Τα πλοία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες.Στο λιμάνι του Πειραιά, όπως αναμεταδίδει η ΕΡΤ, μόνο σήμερα αναμένεταιενώ έχουν προγραμματιστεί 57 δρομολόγια πλοίων και σκαφών. Από αυτά, 23 πλοία αναχωρούν για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 25 πλοία και 32 ταχύπλοα. Παράλληλα, από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια και από το Λαύριο 14.Η κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας αυξάνεται καθημερινά, καθώς η θερινή περίοδος βρίσκεται πλέον στην κορύφωσή της.