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Στο WTA 250 Athens Open Κυριάκος, Μαρέβα και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Είδαν τη Σάκκαρη να προκρίνεται στα ημιτελικά, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρέβα Γκραμπόφσκι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης WTA Athens Open τενίστρια

Στο WTA 250 Athens Open Κυριάκος, Μαρέβα και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Είδαν τη Σάκκαρη να προκρίνεται στα ημιτελικά, βίντεο και φωτογραφίες

Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε άνετα με 2-0 σετ της Αμερικανίδας Αλίσια Παρκς

Στο WTA 250 Athens Open Κυριάκος, Μαρέβα και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Είδαν τη Σάκκαρη να προκρίνεται στα ημιτελικά, βίντεο και φωτογραφίες
Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε την Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά του WTA 250 Athens Open και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. 

Στο γήπεδο τένις του ΟΑΚΑ για να την υποστηρίξουν βρέθηκαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τον σύντροφο και αρραβωνιαστικό της τενίστριας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος έζησε έντονα κάθε πόντο του αγώνα της.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις (No.37) επικράτησε άνετα με 2-0 σετ της 25χρονης Αμερικανίδας (No. 70). Κατέκτησε το πρώτο σετ με 4-6 game και το δεύτερο με 3-6.


Κατά τη διάρκεια του δεύτερου game στο πρώτο σετ, όταν η Σάκκαρη πήρε έναν όμορφο πόντο διαμορφώνοντας το 15-15, εισέπραξε το χειροκρότημα του κοινού, καθώς και του πρωθυπουργού και της συζύγου του.



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Το τρίτο game του πρώτου σετ το κέρδισε η Ελληνίδα τενίστρια χωρίς να χάσει ούτε έναν πόντο και μόλις το κατέκτησε, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πανηγύρισε έντονα το μπρέικ από τη θέση του.


Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει αύριο στα ημιτελικά του WTA 250 Athens Open την Ρωσίδα Αλίνα Κορνέεβα (No. 90).

Δείτε φωτογραφίες:

Στο WTA 250 Athens Open Κυριάκος, Μαρέβα και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Είδαν τη Σάκκαρη να προκρίνεται στα ημιτελικά, βίντεο και φωτογραφίες
Στο WTA 250 Athens Open Κυριάκος, Μαρέβα και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Είδαν τη Σάκκαρη να προκρίνεται στα ημιτελικά, βίντεο και φωτογραφίες
Στο WTA 250 Athens Open Κυριάκος, Μαρέβα και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Είδαν τη Σάκκαρη να προκρίνεται στα ημιτελικά, βίντεο και φωτογραφίες
Στο WTA 250 Athens Open Κυριάκος, Μαρέβα και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Είδαν τη Σάκκαρη να προκρίνεται στα ημιτελικά, βίντεο και φωτογραφίες
Στο WTA 250 Athens Open Κυριάκος, Μαρέβα και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Είδαν τη Σάκκαρη να προκρίνεται στα ημιτελικά, βίντεο και φωτογραφίες
Στο WTA 250 Athens Open Κυριάκος, Μαρέβα και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Είδαν τη Σάκκαρη να προκρίνεται στα ημιτελικά, βίντεο και φωτογραφίες

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