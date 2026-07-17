Στο WTA 250 Athens Open Κυριάκος, Μαρέβα και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Είδαν τη Σάκκαρη να προκρίνεται στα ημιτελικά, βίντεο και φωτογραφίες
Στο WTA 250 Athens Open Κυριάκος, Μαρέβα και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Είδαν τη Σάκκαρη να προκρίνεται στα ημιτελικά, βίντεο και φωτογραφίες
Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε άνετα με 2-0 σετ της Αμερικανίδας Αλίσια Παρκς
Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε την Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά του WTA 250 Athens Open και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Στο γήπεδο τένις του ΟΑΚΑ για να την υποστηρίξουν βρέθηκαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τον σύντροφο και αρραβωνιαστικό της τενίστριας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος έζησε έντονα κάθε πόντο του αγώνα της.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις (No.37) επικράτησε άνετα με 2-0 σετ της 25χρονης Αμερικανίδας (No. 70). Κατέκτησε το πρώτο σετ με 4-6 game και το δεύτερο με 3-6.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου game στο πρώτο σετ, όταν η Σάκκαρη πήρε έναν όμορφο πόντο διαμορφώνοντας το 15-15, εισέπραξε το χειροκρότημα του κοινού, καθώς και του πρωθυπουργού και της συζύγου του.
Το τρίτο game του πρώτου σετ το κέρδισε η Ελληνίδα τενίστρια χωρίς να χάσει ούτε έναν πόντο και μόλις το κατέκτησε, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πανηγύρισε έντονα το μπρέικ από τη θέση του.
Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει αύριο στα ημιτελικά του WTA 250 Athens Open την Ρωσίδα Αλίνα Κορνέεβα (No. 90).
Στο γήπεδο τένις του ΟΑΚΑ για να την υποστηρίξουν βρέθηκαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τον σύντροφο και αρραβωνιαστικό της τενίστριας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος έζησε έντονα κάθε πόντο του αγώνα της.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις (No.37) επικράτησε άνετα με 2-0 σετ της 25χρονης Αμερικανίδας (No. 70). Κατέκτησε το πρώτο σετ με 4-6 game και το δεύτερο με 3-6.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου game στο πρώτο σετ, όταν η Σάκκαρη πήρε έναν όμορφο πόντο διαμορφώνοντας το 15-15, εισέπραξε το χειροκρότημα του κοινού, καθώς και του πρωθυπουργού και της συζύγου του.
Το τρίτο game του πρώτου σετ το κέρδισε η Ελληνίδα τενίστρια χωρίς να χάσει ούτε έναν πόντο και μόλις το κατέκτησε, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πανηγύρισε έντονα το μπρέικ από τη θέση του.
Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει αύριο στα ημιτελικά του WTA 250 Athens Open την Ρωσίδα Αλίνα Κορνέεβα (No. 90).
Δείτε φωτογραφίες:
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