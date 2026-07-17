Απόστολος Γκλέτσος για τη σύντροφό του: Έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που αγαπώ, περνάω καταπληκτικά μαζί της
Απόστολος Γκλέτσος για τη σύντροφό του: Έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που αγαπώ, περνάω καταπληκτικά μαζί της
Είχα ανάγκη αυτή τη συντροφικότητα, εξομολογήθηκε ο ηθοποιός
Τη συντροφικότητα και την παρουσία ενός ανθρώπου με τον οποίο μοιράζεται όμορφες στιγμές απολαμβάνει ο Απόστολος Γκλέτσος, όντας ερωτευμένος. Ο ηθοποιός, που έχει εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη, μίλησε για όσα του προσφέρει ο έρωτας σε αυτή τη φάση της ζωής του.
Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω Καλά», με το επεισόδιο να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 18 Ιουλίου. Σε απόσπασμα που προβλήθηκε ωστόσο, ερωτάται για το τι του χαρίζει ο έρωτας σήμερα. «Πολλά πράγματα. Αυτή τη συντροφικότητα που την είχα ανάγκη πάρα πολύ στη ζωή μου, έναν άνθρωπο δίπλα μου που τον αγαπώ και που περνάω μαζί του καταπληκτικά», εκμυστηρεύτηκε εκείνος.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η συζήτηση μεταφέρθηκε στο ζήτημα της επανασύνδεσης, με τον ηθοποιό να μεταφέρει τη δική του εμπειρία. Όπως είπε, χρειάστηκε να παρακαλέσει για να είναι και πάλι με τη σύντροφό του. «Έχει τύχει να παρακαλέσω για την επανασύνδεση. Καμιά φορά δεν εκτιμάμε απ’ την αρχή κάτι που έχουμε. Κάνουμε λάθη αλλά όταν το λάθος δεν είναι τόσο τραγικό που διορθώνεται, μπορούμε να ζητήσουμε δεύτερη ευκαιρία», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός εξήγησε πως η επανασύνδεση ήρθε μετά από συζήτηση, μέσα από την οποία διαπίστωσαν τι τους είχε οδηγήσει στον χωρισμό: «Μπορούμε να πούμε, δεν ήταν κάτι τραγικό και δεν ήταν και μόνο δικό μου, έτσι; Ήταν και από τις δύο πλευρές. Μια ασυνεννοησία, μια κακή στιγμή, κάπου δεν συντονιστήκαμε καλά. Η επανασύνδεση έγινε αφού συζητήσαμε, όχι μία συζήτηση, αρκετές συζητήσεις, για να καταλάβουμε τι δεν λειτούργησε».
«Δηλαδή έγινε με επιστημονικό, με τεχνοκρατικό τρόπο πρώτα και μετά λειτούργησε το αίσθημα, το συναίσθημα και όλα τα υπόλοιπα», συμπλήρωσε.
Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω Καλά», με το επεισόδιο να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 18 Ιουλίου. Σε απόσπασμα που προβλήθηκε ωστόσο, ερωτάται για το τι του χαρίζει ο έρωτας σήμερα. «Πολλά πράγματα. Αυτή τη συντροφικότητα που την είχα ανάγκη πάρα πολύ στη ζωή μου, έναν άνθρωπο δίπλα μου που τον αγαπώ και που περνάω μαζί του καταπληκτικά», εκμυστηρεύτηκε εκείνος.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η συζήτηση μεταφέρθηκε στο ζήτημα της επανασύνδεσης, με τον ηθοποιό να μεταφέρει τη δική του εμπειρία. Όπως είπε, χρειάστηκε να παρακαλέσει για να είναι και πάλι με τη σύντροφό του. «Έχει τύχει να παρακαλέσω για την επανασύνδεση. Καμιά φορά δεν εκτιμάμε απ’ την αρχή κάτι που έχουμε. Κάνουμε λάθη αλλά όταν το λάθος δεν είναι τόσο τραγικό που διορθώνεται, μπορούμε να ζητήσουμε δεύτερη ευκαιρία», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός εξήγησε πως η επανασύνδεση ήρθε μετά από συζήτηση, μέσα από την οποία διαπίστωσαν τι τους είχε οδηγήσει στον χωρισμό: «Μπορούμε να πούμε, δεν ήταν κάτι τραγικό και δεν ήταν και μόνο δικό μου, έτσι; Ήταν και από τις δύο πλευρές. Μια ασυνεννοησία, μια κακή στιγμή, κάπου δεν συντονιστήκαμε καλά. Η επανασύνδεση έγινε αφού συζητήσαμε, όχι μία συζήτηση, αρκετές συζητήσεις, για να καταλάβουμε τι δεν λειτούργησε».
«Δηλαδή έγινε με επιστημονικό, με τεχνοκρατικό τρόπο πρώτα και μετά λειτούργησε το αίσθημα, το συναίσθημα και όλα τα υπόλοιπα», συμπλήρωσε.
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