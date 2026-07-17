Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.
Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης Βέλγου περιπατητή σε δύσβατο σημείο στην Αγία Ρούμελη Σφακίων
Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης Βέλγου περιπατητή σε δύσβατο σημείο στην Αγία Ρούμελη Σφακίων
Ακολούθησε λανθασμένη διαδρομή και βρέθηκε σε βραχώδες σημείο χωρίς να μπορεί να συνεχίσει - Κάλεσε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και ζήτησε βοήθεια, ενώ μέσω του τηλεφώνου του
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό αλλοδαπού περιπατητή ο οποίος έχει εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο βορειοδυτικά της Αγίας Ρούμελης Σφακίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο 52 χρόνος Βέλγος ακολούθησε λάθος μονοπάτι μετά το παλιό χωριό της Αγίας Ρούμελης, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε βραχώδες σημείο χωρίς να μπορεί να συνεχίσει. Ο ίδιος κάλεσε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και ζήτησε βοήθεια, ενώ μέσω του τηλεφώνου του οι αρχές εντόπισαν το στίγμα του.
Αυτήν την ώρα μια ομάδα με τέσσερις πυροσβέστες της ΕΚΑΜ και δύο ακόμη από το κλιμάκιο της Ανώπολης κατευθύνονται προς την περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν και να διασώσουν τον 52χρονο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο 52 χρόνος Βέλγος ακολούθησε λάθος μονοπάτι μετά το παλιό χωριό της Αγίας Ρούμελης, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε βραχώδες σημείο χωρίς να μπορεί να συνεχίσει. Ο ίδιος κάλεσε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και ζήτησε βοήθεια, ενώ μέσω του τηλεφώνου του οι αρχές εντόπισαν το στίγμα του.
Αυτήν την ώρα μια ομάδα με τέσσερις πυροσβέστες της ΕΚΑΜ και δύο ακόμη από το κλιμάκιο της Ανώπολης κατευθύνονται προς την περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν και να διασώσουν τον 52χρονο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα