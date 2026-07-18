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Επτά εργαζόμενοι νεκροί από χτύπημα της Ουκρανίας σε κέντρο εφοδιαστικής στη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία Drones

Επτά εργαζόμενοι νεκροί από χτύπημα της Ουκρανίας σε κέντρο εφοδιαστικής στη Ρωσία

24 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ περισσότερα από 370 drones κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας μέσα σε μία νύχτα

Επτά εργαζόμενοι νεκροί από χτύπημα της Ουκρανίας σε κέντρο εφοδιαστικής στη Ρωσία
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Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στοχοποίησε κέντρο εφοδιαστικής σε μικρή πόλη της δυτικής Ρωσίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι και να τραυματιστούν άλλοι 24, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης του Κατόφσκ.

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ρωσικού κολοσσού του τομέα, ανέφερε μέσω Telegram ο Γεβγκένι Περβίσοφ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση στην Κατόφσκ τραυμάτισε άλλους 24 ανθρώπους.

Περισσότερα από 370 drones εκτοξεύθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας τη νύχτα

Την ίδια ώρα περισσότερα από 370 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας προς την περιοχή της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, δηλώνοντας ότι στην «πλειονότητά» τους καταρρίφθηκαν.

«Από τις 20:30, περισσότερα από 370 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα ενώ βρίσκονταν ακόμα μακριά. Εξήντα τέσσερα εχθρικά drones καταστράφηκαν ενώ πλησίαζαν την ίδια τη Μόσχα», έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν.
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