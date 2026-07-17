Light και Άννα Θεοδωρίδη: Οι πρώτες διακοπές με τον γιο τους
Light και Άννα Θεοδωρίδη: Οι πρώτες διακοπές με τον γιο τους
Η σύζυγος του τράπερ έδειξε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την οικογενειακή τους απόδραση
Τις πρώτες διακοπές με τον γιο τους απολαμβάνουν ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη. Ο τράπερ και η σύζυγός του υποδέχτηκαν το παιδί τους τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ τον Ιούνιο έγινε η βάφτισή του.
Η Άννα Θεοδωρίδη δημοσίευσε στο Instagram εικόνες από την οικογενειακή τους απόδραση σε νησί. Οι δυο τους πόζαραν μαζί με τον γιο τους στην παραλία, πάνω σε σκάφος, αλλά και σε μέρη που επισκέφτηκαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. «Η καρδιά μας είναι γεμάτη», έγραψε δίπλα στις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανάρτησε.
Ακολουθούν οι φωτογραφίες
Η Άννα Θεοδωρίδη δημοσίευσε στο Instagram εικόνες από την οικογενειακή τους απόδραση σε νησί. Οι δυο τους πόζαραν μαζί με τον γιο τους στην παραλία, πάνω σε σκάφος, αλλά και σε μέρη που επισκέφτηκαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. «Η καρδιά μας είναι γεμάτη», έγραψε δίπλα στις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανάρτησε.
Ακολουθούν οι φωτογραφίες
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