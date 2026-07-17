Βίντεο: Η στιγμή που απομακρύνουν το λυκόσκυλο από το σημείο της άγριας επίθεσης στα Βριλήσσια - «Ακούσαμε φωνές και είδαμε έναν άνδρα πεσμένο»
Βίντεο: Η στιγμή που απομακρύνουν το λυκόσκυλο από το σημείο της άγριας επίθεσης στα Βριλήσσια - «Ακούσαμε φωνές και είδαμε έναν άνδρα πεσμένο»
Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη και η κόρη της ήταν εκείνη που απομάκρυνε το λυκόσκυλο, μετά το περιστατικό έξω από τον φούρνο - Ένας 66χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ νεκρό είναι το μικρόσωμο κατοικίδιό του
Θύματα μιας άγριας επίθεσης έπεσαν νωρίς το πρωί ένας 66χρονος με το σκυλάκι του στα Βριλήσσια από ένα μεγαλόσωμο σκύλο ο οποίος τους κατασπάραξε τραυματίζοντας θανάσιμο το ζώο και πολύ σοβαρά τον ιδιοκτήτη του.
Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί όταν ο 66χρονος περνώντας μπροστά από το φούρνο επί της οδού Κύπρου δέχθηκε επίθεση από ένα λυκόσκυλο το οποίο ήταν δεμένο έξω από ένα φούρνο.
Το σκυλί είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του προκειμένου να μπει στο κατάστημα και να ψωνίσει. Επειδή, όμως, το λουρί δεν ήταν καλά σφιγμένο λύθηκε και το μεγαλόσωμο ζώο έμεινε ελεύθερο με αποτέλεσμα να δαγκώσει τον 66χρονο και το σκυλάκι του.
Το μικρό τετράποδο πέθανε σχεδόν ακαριαία ενώ ο 66χρονος έπεσε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η κόρη της 48χρονης ιδιοκτήτριας του λυκόσκυλου να το απομακρύνει με το λουρί την ώρα που Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης περνούν χειροπέδες στη μητέρα της για να την οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα.
Δείτε το βίντεο:
Ακολουθούν τα περιπολικά και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μεταφέρει στο Νοσοκομείο τον 66χρονο με τραύματα στο χέρι, το μηρό, την ωμοπλάτη και το γόνατο.
Τις εφιαλτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν έξω από φούρνο στα Βριλήσσια περιέγραψε στο protothema.gr αυτόπτης μάρτυρας.
«Ακούσαμε φωνές, αλλά στην αρχή δεν καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Η γυναίκα είχε προλάβει να ψωνίσει γύρω στις 6:30 το πρωί. Όταν βγήκαμε έξω, είδαμε έναν κύριο πεσμένο στο έδαφος να προσπαθεί να σώσει τον σκύλο του και μία κυρία, σε κατάσταση σοκ, να προσπαθεί να μαζέψει τον δικό της σκύλο. Ο κύριος είχε ένα μικρό σκυλάκι και η κυρία ένα μεγαλύτερο. Δεν ξέρω τι ράτσες ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί όταν ο 66χρονος περνώντας μπροστά από το φούρνο επί της οδού Κύπρου δέχθηκε επίθεση από ένα λυκόσκυλο το οποίο ήταν δεμένο έξω από ένα φούρνο.
Το σκυλί είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του προκειμένου να μπει στο κατάστημα και να ψωνίσει. Επειδή, όμως, το λουρί δεν ήταν καλά σφιγμένο λύθηκε και το μεγαλόσωμο ζώο έμεινε ελεύθερο με αποτέλεσμα να δαγκώσει τον 66χρονο και το σκυλάκι του.
Το μικρό τετράποδο πέθανε σχεδόν ακαριαία ενώ ο 66χρονος έπεσε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η κόρη της 48χρονης ιδιοκτήτριας του λυκόσκυλου να το απομακρύνει με το λουρί την ώρα που Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης περνούν χειροπέδες στη μητέρα της για να την οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα.
Δείτε το βίντεο:
Ακολουθούν τα περιπολικά και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μεταφέρει στο Νοσοκομείο τον 66χρονο με τραύματα στο χέρι, το μηρό, την ωμοπλάτη και το γόνατο.
Τις εφιαλτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν έξω από φούρνο στα Βριλήσσια περιέγραψε στο protothema.gr αυτόπτης μάρτυρας.
«Ακούσαμε φωνές, αλλά στην αρχή δεν καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Η γυναίκα είχε προλάβει να ψωνίσει γύρω στις 6:30 το πρωί. Όταν βγήκαμε έξω, είδαμε έναν κύριο πεσμένο στο έδαφος να προσπαθεί να σώσει τον σκύλο του και μία κυρία, σε κατάσταση σοκ, να προσπαθεί να μαζέψει τον δικό της σκύλο. Ο κύριος είχε ένα μικρό σκυλάκι και η κυρία ένα μεγαλύτερο. Δεν ξέρω τι ράτσες ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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