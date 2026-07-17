«Έχω πολλά τραύματα στο σώμα, πονάει η ψυχή μου για το σκυλάκι μας» λέει ο 66χρονος που δέχθηκε επίθεση από λυκόσκυλο στα Βριλήσσια
«Έχω πολλά τραύματα στο σώμα, πονάει η ψυχή μου για το σκυλάκι μας» λέει ο 66χρονος που δέχθηκε επίθεση από λυκόσκυλο στα Βριλήσσια
«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, μας όρμησε το λυκόσκυλο και το σκυλάκι μας έφυγε ακαριαία» είπε στο protothema.gr περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί στα Βριλήσσια, όταν ένας 66χρονος και το μικρόσωμο σκυλάκι του δέχθηκαν άγρια επίθεση από μεγαλόσωμο λυκόσκυλο, με τραγικό απολογισμό τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου και τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του.
Ο 66χρονος που αναρρώνει στο σπίτι του φέροντας πολλά τραύματα, μιλώντας στο protothema.gr περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε λίγο μετά τις 7:00 το πρωί, ενώ περπατούσε μαζί με το κατοικίδιό του επί της οδού Κύπρου, έξω από φούρνο της περιοχής. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το λυκόσκυλο, το οποίο ήταν δεμένο έξω από το κατάστημα, κατάφερε να λυθεί και κινήθηκε επιθετικά εναντίον τους.
Όπως έγινε γνωστό, η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου είχε αφήσει προσωρινά το ζώο δεμένο έξω από τον φούρνο προκειμένου να πραγματοποιήσει τις αγορές της. Ωστόσο, το λουρί δεν ήταν επαρκώς ασφαλισμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί στον 66χρονο και το μικρόσωμο κατοικίδιό του.
Από την επίθεση, το μικρό σκυλί υπέστη θανάσιμα τραύματα και κατέληξε σχεδόν ακαριαία. Ο 66χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από τα δαγκώματα και κατέρρευσε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Συγκλονιστικά είναι τα λόγια του 66χρονου στο protothema.gr καθώς περιγράφει τόσο τον τρόμο της επίθεσης όσο και τον αβάσταχτο πόνο για την απώλεια του αγαπημένου του σκύλου.
«Ευτυχώς που δεν με ξεκοίλιασε το σκυλί, πραγματικά. Έχω πολλά τραύματα σε όλο μου το σώμα, πονάω αλλά πονάει η ψυχή μου περισσότερο για το σκυλάκι μας γιατί το είχαμε σαν παιδί μας κι εγώ και η σύζυγός μου. Προσπαθώ να συνέλθω από το σοκ που έχω υποστεί από το πρωί. Δεν έχουμε σταματήσει να κλαίμε κι εγώ και η γυναίκα μου. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, μας όρμησε το λυκόσκυλο και το σκυλάκι μας έφυγε ακαριαία. Θέλω να παρακαλέσω όσους έχουν ζώα και τα μεγαλώνουν οι ίδιοι, να είναι πιο υπεύθυνοι σαν άνθρωποι και όχι αναίσθητοι»ανέφερε χαρακτηριστικά στο protothema.gr ο 66χρονος άνδρας.
Δείτε το βίντεο:
Ο 66χρονος που αναρρώνει στο σπίτι του φέροντας πολλά τραύματα, μιλώντας στο protothema.gr περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε λίγο μετά τις 7:00 το πρωί, ενώ περπατούσε μαζί με το κατοικίδιό του επί της οδού Κύπρου, έξω από φούρνο της περιοχής. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το λυκόσκυλο, το οποίο ήταν δεμένο έξω από το κατάστημα, κατάφερε να λυθεί και κινήθηκε επιθετικά εναντίον τους.
Όπως έγινε γνωστό, η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου είχε αφήσει προσωρινά το ζώο δεμένο έξω από τον φούρνο προκειμένου να πραγματοποιήσει τις αγορές της. Ωστόσο, το λουρί δεν ήταν επαρκώς ασφαλισμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί στον 66χρονο και το μικρόσωμο κατοικίδιό του.
Από την επίθεση, το μικρό σκυλί υπέστη θανάσιμα τραύματα και κατέληξε σχεδόν ακαριαία. Ο 66χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από τα δαγκώματα και κατέρρευσε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Συγκλονιστικά είναι τα λόγια του 66χρονου στο protothema.gr καθώς περιγράφει τόσο τον τρόμο της επίθεσης όσο και τον αβάσταχτο πόνο για την απώλεια του αγαπημένου του σκύλου.
«Ευτυχώς που δεν με ξεκοίλιασε το σκυλί, πραγματικά. Έχω πολλά τραύματα σε όλο μου το σώμα, πονάω αλλά πονάει η ψυχή μου περισσότερο για το σκυλάκι μας γιατί το είχαμε σαν παιδί μας κι εγώ και η σύζυγός μου. Προσπαθώ να συνέλθω από το σοκ που έχω υποστεί από το πρωί. Δεν έχουμε σταματήσει να κλαίμε κι εγώ και η γυναίκα μου. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, μας όρμησε το λυκόσκυλο και το σκυλάκι μας έφυγε ακαριαία. Θέλω να παρακαλέσω όσους έχουν ζώα και τα μεγαλώνουν οι ίδιοι, να είναι πιο υπεύθυνοι σαν άνθρωποι και όχι αναίσθητοι»ανέφερε χαρακτηριστικά στο protothema.gr ο 66χρονος άνδρας.
Βίντεο: Η στιγμή που απομακρύνουν το λυκόσκυλο από το σημείο της άγριας επίθεσηςΣτο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η κόρη της 48χρονης ιδιοκτήτριας του λυκόσκυλου να το απομακρύνει με το λουρί την ώρα που Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης περνούν χειροπέδες στη μητέρα της για να την οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα.
Δείτε το βίντεο:
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