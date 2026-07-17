Άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βριλήσσια: Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα 66χρονος, νεκρό το κατοικίδιό του
ΕΛΛΑΔΑ
Βριλήσσια Σκύλος Δάγκωμα σκύλου Ζωοκτονία

Άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βριλήσσια: Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα 66χρονος, νεκρό το κατοικίδιό του

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου τον είχε αφήσει δεμένο έξω από το κατάστημα για να ψωνίσει, όμως το ζώο κατάφερε να λυθεί - Η γυναίκα συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία

Άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βριλήσσια: Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα 66χρονος, νεκρό το κατοικίδιό του
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
492 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής έξω από έναν φούρνο στα Βριλήσσια όταν ένας σκύλος που τον είχε δέσει η ιδιοκτήτριά του έξω από το κατάστημα λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν άνδρα και στον σκύλο του με αποτέλεσμα τον πρώτο να τον τραυματίσει σοβαρά και το δεύτερο να το σκοτώσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 7.00 το πρωί όταν μία 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από τον φούρνο και μπήκε στο κατάστημα να ψωνίσει. Μετά από λίγο πέρασε από το σημείο ένας 66χρονος με τον σκύλο του με αποτέλεσμα ο δεμένος σκύλος να αντιδράσει.

Προφανώς ο σκύλος δεν είχε δεθεί καλά καθώς κατάφερε να λυθεί και να επιτεθεί στον άνδρα. Του χίμηξε και τον τραυμάτισε σε χέρι, μηρό, ωμοπλάτη και γόνατο, ενώ, όσον αφορά στον σκύλο του, τον δάγκωσε τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
492 ΣΧΟΛΙΑ

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