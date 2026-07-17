Ένα ακόμη επιβεβαιωμένο κρούσμα σαλμονέλας στη Λαμία, τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα από εργαζόμενους σε κατάστημα εστίασης

Αναμένεται κι άλλα αποτελέσματα - Ελέγχθηκαν οκτώ καταστήματα εστίασης - Πήραν εξιτήριο τρία άτομα, συνεχίζει να νοσηλεύεται ένα





Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του



Πήραν εξιτήριο 3, νοσηλεύεται 1 Από τους 4 που συνέχιζαν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, σήμερα, Παρασκευή (17/07) πήραν εξιτήριο οι τρεις και πλέον απομένει προληπτικά μόνο ένα άτομο που ακολουθεί αγωγή.



Ελέγχθηκαν οκτώ καταστήματα εστίασης Τα κρούσματα σαλμονέλας προκάλεσαν συναγερμό στις υγειονομικές αρχές και ξεκίνησαν άμεσα οι έλεγχοι και η ιχνηλάτηση προκειμένου να απομακρυνθεί από την αγορά το μολυσμένο φορτίο. Συνολικά ελέγχθηκαν εξονυχιστικά οκτώ καταστήματα εστίασης σε διάφορες περιοχές της Λαμίας.



Οι έλεγχοι και η ιχνηλάτηση που προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας, αλλά και από τον ΕΦΕΤ πέτυχαν τον στόχο τους και απομάκρυναν από την αγορά το μολυσμένο φορτίο. Επίσης, πάρθηκαν κι όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής από τα καταστήματα ώστε να αποφευχθεί τυχόν διασπορά του μικροβίου.



Τα πρώτα αποτελέσματα Αρνητικά ήταν τα πρώτα αποτελέσματα που εστάλησαν από τον ΕΟΔΥ, αναφορικά με τα δείγματα των εργαζομένων και των ιδιοκτητών του μαγαζιού όπου καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σαλμονέλας κι ελέγχθηκε αντίστοιχα πρώτο από τις Υπηρεσίες, σύμφωνα με το LamiaReport.



Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται να σταλούν περισσότερα αποτελέσματα για τα δείγματα που πάρθηκαν από τα τρόφιμα μαζί με τον ορότυπο του μικροβίου. Από τα συμπτώματα που έχουν καταγραφεί και από τη διάρκειά τους, πιθανολογείται ότι ήταν ο πιο συνηθισμένος τύπος σαλμονέλας και προκαλεί τροφική δηλητηρίαση με διάρροια, εμετούς, κοιλιακό πόνο και σε κάποιες περιπτώσεις πυρετό.



Τα δείγματα Στον ΕΟΔΥ για έλεγχο, εστάλησαν οι καλλιέργειες των ασθενών, δείγματα τροφίμων από τα συγκεκριμένα καταστήματα και τους εργαζόμενους τους. Στην συνέχεια, ακολούθησαν δείγματα με «Swab Test» (στυλό ελέγχου καθαριότητας) από τις επιφάνειες και τους πάγκους των καταστημάτων όσο και από τον εξοπλισμό που ετοιμάζεται το φαγητό.



Κλείσιμο



Συνεχίζεται η έρευνα Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των



Όπως είχε αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς «η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνει ότι το φαινόμενο είναι υπό έλεγχο και βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης. Η κατάσταση της υγείας των νοσηλευόμενων είναι καλή και οι περισσότεροι αναμένεται να λάβουν σύντομα εξιτήριο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα και έχουν σταλεί δείγματα για εργαστηριακή εξέταση, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε».



Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλωσης.



Υπό έλεγχο φαίνεται να τίθεται πλέον η κατάσταση με τα απανωτά κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία παρά το γεγονός ότι το βράδυ της Πέμπτης (16/7) καταγράφηκε ένα ακόμη περιστατικό στο Νοσοκομείο της πόλης.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport το άτομο με σαλμονέλωση το οποίο βρέθηκε στο νοσοκομείο της Λαμίας εξετάσθηκε, πάρθηκε δείγμα και αφού του δόθηκαν οδηγίες, αναχώρησε για το σπίτι του. Πρόκειται για το 25ο επιβεβαιωμένο κρούσμα το οποίο πέρασε την πόρτα του Νοσοκομείου Λαμίας και αναζήτησε βοήθεια από το ιατρικό προσωπικό.Από τους 4 που συνέχιζαν να νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, σήμερα, Παρασκευή (17/07) πήραν εξιτήριο οι τρεις και πλέον απομένει προληπτικά μόνο ένα άτομο που ακολουθεί αγωγή.Τα κρούσματα σαλμονέλας προκάλεσαν συναγερμό στις υγειονομικές αρχές και ξεκίνησαν άμεσα οι έλεγχοι και η ιχνηλάτηση προκειμένου να απομακρυνθεί από την αγορά το μολυσμένο φορτίο. Συνολικά ελέγχθηκαν εξονυχιστικά οκτώ καταστήματα εστίασης σε διάφορες περιοχές της Λαμίας.Οι έλεγχοι και η ιχνηλάτηση που προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας, αλλά και από τον ΕΦΕΤ πέτυχαν τον στόχο τους και απομάκρυναν από την αγορά το μολυσμένο φορτίο. Επίσης, πάρθηκαν κι όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής από τα καταστήματα ώστε να αποφευχθεί τυχόν διασπορά του μικροβίου.Αρνητικά ήταν τα πρώτα αποτελέσματα που εστάλησαν από τον ΕΟΔΥ, αναφορικά με τα δείγματα των εργαζομένων και των ιδιοκτητών του μαγαζιού όπου καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σαλμονέλας κι ελέγχθηκε αντίστοιχα πρώτο από τις Υπηρεσίες, σύμφωνα με το LamiaReport.Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου αναμένεται να σταλούν περισσότερα αποτελέσματα για τα δείγματα που πάρθηκαν από τα τρόφιμα μαζί με τον ορότυπο του μικροβίου. Από τα συμπτώματα που έχουν καταγραφεί και από τη διάρκειά τους, πιθανολογείται ότι ήταν ο πιο συνηθισμένος τύπος σαλμονέλας και προκαλεί τροφική δηλητηρίαση με διάρροια, εμετούς, κοιλιακό πόνο και σε κάποιες περιπτώσεις πυρετό.Στον ΕΟΔΥ για έλεγχο, εστάλησαν οι καλλιέργειες των ασθενών, δείγματα τροφίμων από τα συγκεκριμένα καταστήματα και τους εργαζόμενους τους. Στην συνέχεια, ακολούθησαν δείγματα με «Swab Test» (στυλό ελέγχου καθαριότητας) από τις επιφάνειες και τους πάγκους των καταστημάτων όσο και από τον εξοπλισμό που ετοιμάζεται το φαγητό.Τέλος, αναμένονται τα αποτελέσματα από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής άλλης Περιφερειακής Ενότητας που πραγματοποιούσε τους ελέγχους στην επιχείρηση από όπου ξεκίνησε η επίμαχη παρτίδα με το κοτόπουλο.Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλωσης που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες τις υγειονομικές αρχές στη Λαμία . Η διερεύνηση ξεκίνησε μετά την προσέλευση δεκάδων πολιτών με συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ τα πρώτα ευρήματα οδήγησαν τις αρχές στην αναζήτηση κοινής πηγής μόλυνσης στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.Όπως είχε αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τοουλιάς «η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνει ότι το φαινόμενο είναι υπό έλεγχο και βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης. Η κατάσταση της υγείας των νοσηλευόμενων είναι καλή και οι περισσότεροι αναμένεται να λάβουν σύντομα εξιτήριο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα και έχουν σταλεί δείγματα για εργαστηριακή εξέταση, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε».Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας, από την έως τώρα επιδημιολογική διερεύνηση προκύπτει ότι οι ασθενείς δεν σχετίζονται μεταξύ τους και δεν συμμετείχαν σε κοινό γεύμα. Είχαν, ωστόσο, επισκεφθεί έξι διαφορετικά καταστήματα εστίασης.



Στο πλαίσιο της πλήρους ιχνηλάτησης της υπόθεσης, έχουν υποβληθεί σε μικροβιολογικό έλεγχο οι εργαζόμενοι των εμπλεκόμενων καταστημάτων, καθώς και πρόσωπα που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται.



Παράλληλα, σημειώνεται πως εντατικοποιούνται οι έλεγχοι των κτηνιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα του υπό διερεύνηση προμηθευτή.



Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των εργαστηριακών αναλύσεων.



Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για την αποφυγή μόλυνσης Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο που μεταδίδεται κυρίως μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή νερού, αλλά και από την επιμόλυνση τροφίμων κατά την προετοιμασία τους. Συχνότερα συνδέεται με ωμά ή ατελώς μαγειρεμένα αυγά, πουλερικά, κρέας και άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και μέσω μολυσμένων επιφανειών, σκευών ή ακόμη και κατοικίδιων ζώων.



Η λοίμωξη εκδηλώνεται συνήθως με διάρροια, πυρετό, κοιλιακό άλγος, ναυτία και έμετους. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μέσα σε 6 έως 72 ώρες από την έκθεση στο βακτήριο και, στις περισσότερες περιπτώσεις, υποχωρούν μέσα σε τρεις έως επτά ημέρες. Ωστόσο, βρέφη, ηλικιωμένοι και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών, κυρίως λόγω αφυδάτωσης.



Όπως επισημαίνει ο ΕΟΔΥ, η θεραπεία είναι κυρίως υποστηρικτική, με έμφαση στην αναπλήρωση των υγρών και των ηλεκτρολυτών, ενώ η χορήγηση αντιβιοτικών δεν είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις.



Οι 8 οδηγίες του ΕΟΔΥ για την πρόληψη της σαλμονέλας:



- σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά τη χρήση της τουαλέτας και την αλλαγή πάνας (το πλύσιμο των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο σχολαστικά και στο παιδί), καθώς και πριν και μετά το χειρισμό τροφίμων

- σχολαστικό πλύσιμο των σκευών και των χεριών μετά το χειρισμό ωμού κρέατος

- μη κατανάλωση ατελώς μαγειρεμένου κρέατος, αυγών ή τροφίμων που περιέχουν αυγά και που δεν έχουν μαγειρευτεί επαρκώς

- τήρηση κανόνων υγιεινής στην κουζίνα (διαφορετικές επιφάνειες κοπής, πλύσιμο ωμών φρούτων και λαχανικών, διατήρηση των τροφίμων σε κατάλληλες θερμοκρασίες ψύξης)

- τήρηση κανόνων υγιεινής που πρέπει να ακολουθούνται όταν ταξιδεύει κανείς σε χώρες ενδημικές για το νόσημα

- τήρηση κανόνων υγιεινής κατά τη φροντίδα των κατοικίδιων ζώων (σχολαστικό πλύσιμο των χεριών μετά από επαφή με τα κατοικίδια και τα αντικείμενα με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή, σχολαστικός καθαρισμός ενυδρείων)

- απομάκρυνση των κατοικίδιων ζώων από τους χώρους παρασκευής τροφίμων

- όταν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά κάτω των πέντε ετών, έγκυες ή ανοσοκατεσταλμένα άτομα καλό θα ήταν να μη φιλοξενούνται ερπετά ως κατοικίδια.