Δύο κουτάβια βρέθηκαν πεταμένα σε κάδο απορριμμάτων στο Μενίδι, αναζητείται ο δράστης
ΕΛΛΑΔΑ
κουτάβια Αχαρνές κάδος απορριμμάτων

Δύο κουτάβια βρέθηκαν πεταμένα σε κάδο απορριμμάτων στο Μενίδι, αναζητείται ο δράστης

Κάτοικος ακουσε κλάματα μέσα από τον κάδο και τα έσωσε - Αναζητούν το «παντοτινό» τους σπίτι

Δύο κουτάβια βρέθηκαν πεταμένα σε κάδο απορριμμάτων στο Μενίδι, αναζητείται ο δράστης
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Μια υπόθεση που προκαλεί οργή εκτυλίχθηκε στις Εργατικές Κατοικίες του Προφήτη Ηλία, στις Αχαρνές, όπου δύο νεογέννητα κουτάβια εντοπίστηκαν εγκαταλελειμμένα μέσα σε κάδο απορριμμάτων.

Η άμεση επέμβαση ενός κατοίκου της περιοχής αποδείχθηκε σωτήρια, ενώ ο Δήμος Αχαρνών έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του ατόμου που τα εγκατέλειψε.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε στις Εργατικές Κατοικίες του Προφήτη Ηλία, όταν κάτοικος της περιοχής πλησίασε έναν κάδο απορριμμάτων για να πετάξει τα σκουπίδια του και άκουσε αδύναμα κλαψουρίσματα από το εσωτερικό. Κοιτάζοντας μέσα, αντίκρισε δύο κουτάβια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, πεταμένα ανάμεσα στα σκουπίδια, εκτεθειμένα στις υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς τροφή και νερό με την ζωή τους να κινδυνεύει.

Τα έβγαλε έξω από τον κάδο και τα μετέφερε στο σπίτι του, όπου τους παρείχε τις πρώτες φροντίδες. Στην συνέχεια ενημέρωσε Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Αχαρνών και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.




Οι υπηρεσίες του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα, σε συνεργασία με κτηνίατρο, προκειμένου να εξεταστούν τα δύο κουτάβια και σύμφωνα με την ενημέρωση, τα δύο μικρά είναι καλά στην υγεία τους.

Την ίδια ώρα υποβλήθηκαν στις προβλεπόμενες κτηνιατρικές διαδικασίες, καθώς εμβολιάστηκαν και τοποθετήθηκε microchip, στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αχαρνών.

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Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων χαρακτηρίζει την εγκατάλειψή τους παράνομη και απολύτως καταδικαστέα πράξη, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του υπεύθυνου.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο να ταυτοποιηθεί το άτομο που πέταξε τα δύο ζώα στον κάδο απορριμμάτων.

Δύο κουτάβια βρέθηκαν πεταμένα σε κάδο απορριμμάτων στο Μενίδι, αναζητείται ο δράστης


Παράλληλα, ο Δήμος απευθύνει έκκληση σε όσους είδαν κάποια ύποπτη κίνηση στις Εργατικές Κατοικίες ή διαθέτουν οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στην έρευνα να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διαβεβαιώνοντας ότι η ανωνυμία των πολιτών που θα συνδράμουν θα διασφαλιστεί.


Αναζητούν μια οικογένεια

Αφού ξεπέρασαν τον άμεσο κίνδυνο, τα δύο αδελφάκια χρειάζονται πλέον ένα μόνιμο και ασφαλές σπίτι.

Όσοι ενδιαφέρονται υπεύθυνα να τα υιοθετήσουν μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Αχαρνών στα τηλέφωνα 213 207 2386, 213 207 2382 και 213 207 2383.
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