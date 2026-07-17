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Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Δύο Ολλανδέζες έπεσαν με «γουρούνα» από γκρεμό 20 μέτρων, στήθηκε επιχείρηση διάσωσης
Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Δύο Ολλανδέζες έπεσαν με «γουρούνα» από γκρεμό 20 μέτρων, στήθηκε επιχείρηση διάσωσης
Η μία γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της και είναι καλά στην υγεία της, ενώ η δεύτερη φέρει ελαφρά τραύματα
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (17/70, όταν δύο γυναίκες ολλανδικής καταγωγής, περίπου 20 χρονών, έπεσαν με ένα όχημα τύπου γουρούνα σε γκρεμό 20 μέτρων στο Ξηροκάστελλο, στην Ζάκυνθο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα και οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης.
Μετά από λίγο πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο πτώσης και μετέφεραν την δεύτερη Ολλανδέζα, η οποία φέρει ελαφρά τραύματα, σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, ενώ για τη δεύτερη χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα και οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης.
Μετά από λίγο πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο πτώσης και μετέφεραν την δεύτερη Ολλανδέζα, η οποία φέρει ελαφρά τραύματα, σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.
Ολοκληρώθηκε #μεταφορά τραυματισμένης γυναίκας σε ασφαλές σημείο, ύστερα από εκτροπή του οχήματος της και πτώση του σε γκρεμό, στην περιοχή Ξηροκάστελλο Ζακύνθου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026
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