Η Ρένα Δούρου εκλέγεται αύριο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ: Η απόσυρση Πολάκη, η συλλογική ηγεσία και ο ρόλος Παππά

«Ανταποκρίνομαι, όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ» δηλώνει η Δούρου και εκτιμά ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη