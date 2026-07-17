Η Ρένα Δούρου εκλέγεται αύριο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ: Η απόσυρση Πολάκη, η συλλογική ηγεσία και ο ρόλος Παππά
Η Ρένα Δούρου εκλέγεται αύριο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ: Η απόσυρση Πολάκη, η συλλογική ηγεσία και ο ρόλος Παππά
«Ανταποκρίνομαι, όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ» δηλώνει η Δούρου και εκτιμά ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη
Η Ρένα Δούρου, μετά από ένα μακρύ διάστημα αποστασιοποίησης από την «πρώτη γραμμή» θα εκλεγεί αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου επικεφαλής της - αποδεκατισμένης πλέον - Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την κίνηση του Παύλου Πολάκη να αποσύρει την δική του υποψηφιότητα.
Η εκλογή της κ. Δούρου, εν πολλοίς προδιαγεγραμμένη εξέλιξη, όπως ομολογεί και ο ίδιος ο κ. Πολάκης ουσιαστικά, θα γίνει στην αίθουσα 150 της Βουλής. Τύποις η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον - μετά το κύμα αποχωρήσεων που συνεχίζεται - 12 βουλευτές, ωστόσο σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται ο παραιτηθείς πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, η Όλγα Γεροβασίλη η οποία θα παραιτηθεί από Δευτέρα, ο Συμεών Κεδίκογλου που έχει προαναγγείλει επίσης την παραίτηση, αλλά και οι Βασίλης Κόκκαλης και Νίνα Κασιμάτη που φημολογείται ότι θα δρομολογήσουν την παραίτησή τους. Έτσι το πιθανότερο είναι να προσέλθουν να ψηφίσουν την μοναδική υποψήφια μόλις 7 βουλευτές που είχαν ψηφίσει για γραμματέα της ΚΟ.
«Σας κάνουμε γνωστό ότι για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης προέδρου της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ έχει κατατεθεί μοναδική υποψηφιότητα από τη βουλεύτρια Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, κυρία Δούρου Ειρήνη – Ρένα» ανακοίνωσε ο γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης.
Η επιστολή Δούρου:
«Συντρόφισσες και σύντροφοι,
με την παρούσα επιστολή μου δηλώνω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός μας. Ανταποκρίνομαι, όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του. Μια ΚΟ που έχει προσφέρει σοβαρό έργο από το 2023 ως σήμερα, ασκώντας τεκμηριωμένη κριτική στη δεξιά κυβέρνηση της σήψης και της διαφθοράς, τιμώντας πλήρως την εμπιστοσύνη και την ψήφο των πολιτών.
Σήμερα η ΚΟ, για λόγους που δεν σχετίζονται με την ποιότητα της δουλειάς της, βρίσκεται και αυτή όπως και συνολικά το κόμμα σε κρίση. Ανεξαρτητοποιήσεις χωρίς παράδοση της έδρας, παραιτήσεις, χωρίς διατύπωση συγκεκριμένων πολιτικών διαφορών, όλα αυτά την έχουν λαβώσει, μικρύνει, αποδυναμώσει. Όχι όμως απαξιώσει.
Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη. Η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, η αναδιάταξη των δυνάμεών του ενόψει της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την ΚΟ.
Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους, απέναντι στους συμπολίτες μας που μας στηρίζουν, με σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, συνέπεια, χωρίς διχαστικές συμπεριφορές και προσωπικούς ανταγωνισμούς, βάζοντας το “εμείς” πάνω από τα “εγώ”, με σεβασμό στις απόψεις όλων, ό,τι δηλαδή χαρακτηρίζει διαχρονικά το ήθος της Αριστεράς, έχουμε το χρέος να κάνουμε την ΚΟ την αιχμή του δόρατος του αγώνα μας κατά της διεφθαρμένης δεξιάς κυβέρνησης. Και την αφετηρία για την αναγέννηση του κόμματός μας. Με στόχο μετά από τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, να είναι παρών στη Βουλή, λειτουργώντας ως καταλύτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης για την ελπίδα και την αλλαγή, για το μέλλον του τόπου.
Με συντροφικούς χαιρετισμούς
Ρένα Δούρου»
Επιμένοντας ότι απαιτείται «μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου Κ.Ο.», ο κ. Πολάκης παραδέχεται ότι η εν λόγω συνθήκη «από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει. Κάποιοι/ες έχουν κάνει άλλες επιλογές (...) Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων ,να έχουμε δυο υποψηφιότητες;» έγραψε.
Η δήλωση Πολάκη
Τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας λάβει σχεδόν 44% στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αρνήθηκα να σύρω τον κόσμο μας σε 2ο εκλογικό γύρο. Τότε, πήρα την απόφαση αυτή, κρίνοντας ότι δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Με συντροφικότητα αποδέχτηκα τη νίκη του Σωκράτη Φάμελλου, δεν εξέφρασα καμία πικρία για την αλαζονική και σίγουρα μη συντροφική επιλογή που έκανε όσον αφορά τη στελέχωση των οργάνων του κόμματος και συνέχισα τη δουλειά που έκανα μαζί με τους συντρόφους του Τμήματος Διαφάνειας. Για μια ακόμα φορά η ομαδική μας δουλειά, είχε αποτελέσματα (π.χ. παραίτηση Λαζαρίδη).
Αυτά μέχρι την «ανεξήγητη» στροφή του κόμματος και την αλλοπρόσαλλή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου, όταν με εισήγηση του παραιτηθέντος πια προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε μόλις ιδρυθεί και το οποίο δεν είχε δημοσιοποιήσει καν τις προγραμματικές του θέσεις. Η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή απόφαση, είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, καταφέραμε να ανατρέψουμε τα σχέδια όσων ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτός εκλογικής μάχης και με την έκτακτη Κ.Ε. του περασμένου Σαββάτου εξασφαλίσαμε την αυτονομία του κόμματος.
Η εκλογή της κ. Δούρου, εν πολλοίς προδιαγεγραμμένη εξέλιξη, όπως ομολογεί και ο ίδιος ο κ. Πολάκης ουσιαστικά, θα γίνει στην αίθουσα 150 της Βουλής. Τύποις η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον - μετά το κύμα αποχωρήσεων που συνεχίζεται - 12 βουλευτές, ωστόσο σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται ο παραιτηθείς πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, η Όλγα Γεροβασίλη η οποία θα παραιτηθεί από Δευτέρα, ο Συμεών Κεδίκογλου που έχει προαναγγείλει επίσης την παραίτηση, αλλά και οι Βασίλης Κόκκαλης και Νίνα Κασιμάτη που φημολογείται ότι θα δρομολογήσουν την παραίτησή τους. Έτσι το πιθανότερο είναι να προσέλθουν να ψηφίσουν την μοναδική υποψήφια μόλις 7 βουλευτές που είχαν ψηφίσει για γραμματέα της ΚΟ.
«Σας κάνουμε γνωστό ότι για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης προέδρου της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ έχει κατατεθεί μοναδική υποψηφιότητα από τη βουλεύτρια Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, κυρία Δούρου Ειρήνη – Ρένα» ανακοίνωσε ο γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης.
Δούρου: Ανταποκρίνομαι στο κάλεσμα, δεν το κάνω για προσωπική φιλοδοξίαΣε ανάρτησή της η κυρία Δούρου δημοσίευσε την επιστολή για την υποψηφιότητά της, δηλώνοντας ότι δεν ανταποκρίνεται για κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά επειδή κλήθηκε από στελέχη να υπάρξει ένα «νέο ξεκίνημα» του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνει αιχμές για τις «ανεξαρτητοποιήσεις χωρίς παράδοση της έδρας, παραιτήσεις, χωρίς διατύπωση συγκεκριμένων πολιτικών διαφορών» ωστόσο δηλώνει πεπεισμένη ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι αναστρέψιμη». Όπως αναφέρει η ανάταξη ενόψει της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, «είτε με ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την ΚΟ».
Η επιστολή Δούρου:
«Συντρόφισσες και σύντροφοι,
με την παρούσα επιστολή μου δηλώνω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός μας. Ανταποκρίνομαι, όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του. Μια ΚΟ που έχει προσφέρει σοβαρό έργο από το 2023 ως σήμερα, ασκώντας τεκμηριωμένη κριτική στη δεξιά κυβέρνηση της σήψης και της διαφθοράς, τιμώντας πλήρως την εμπιστοσύνη και την ψήφο των πολιτών.
Σήμερα η ΚΟ, για λόγους που δεν σχετίζονται με την ποιότητα της δουλειάς της, βρίσκεται και αυτή όπως και συνολικά το κόμμα σε κρίση. Ανεξαρτητοποιήσεις χωρίς παράδοση της έδρας, παραιτήσεις, χωρίς διατύπωση συγκεκριμένων πολιτικών διαφορών, όλα αυτά την έχουν λαβώσει, μικρύνει, αποδυναμώσει. Όχι όμως απαξιώσει.
Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι η κατάσταση αυτή είναι αναστρέψιμη. Η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, η αναδιάταξη των δυνάμεών του ενόψει της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την ΚΟ.
Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους, απέναντι στους συμπολίτες μας που μας στηρίζουν, με σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, συνέπεια, χωρίς διχαστικές συμπεριφορές και προσωπικούς ανταγωνισμούς, βάζοντας το “εμείς” πάνω από τα “εγώ”, με σεβασμό στις απόψεις όλων, ό,τι δηλαδή χαρακτηρίζει διαχρονικά το ήθος της Αριστεράς, έχουμε το χρέος να κάνουμε την ΚΟ την αιχμή του δόρατος του αγώνα μας κατά της διεφθαρμένης δεξιάς κυβέρνησης. Και την αφετηρία για την αναγέννηση του κόμματός μας. Με στόχο μετά από τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, να είναι παρών στη Βουλή, λειτουργώντας ως καταλύτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης για την ελπίδα και την αλλαγή, για το μέλλον του τόπου.
Με συντροφικούς χαιρετισμούς
Ρένα Δούρου»
Η απόσυρση Πολάκη και η «συλλογική ηγεσία»Νωρίτερα, ο Παύλος Πολάκης είχε ανακοινώσει την απόσυρση της δική του υποψηφιότητας. Προχθές είχε ζητήσει να αποσυρθεί η οικειοθελώς η κα Δούρου ώστε να βγει ομόφωνα ο νέος επικεφαλής της ΚΟ, εκείνη ωστόσο το αρνήθηκε. Είναι προφανές ότι ο βουλευτής Χανίων μέτρησε τα κουκιά και αντελήφθη ότι οι συσχετισμοί είναι εις βάρος του.
Επιμένοντας ότι απαιτείται «μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου Κ.Ο.», ο κ. Πολάκης παραδέχεται ότι η εν λόγω συνθήκη «από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει. Κάποιοι/ες έχουν κάνει άλλες επιλογές (...) Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων ,να έχουμε δυο υποψηφιότητες;» έγραψε.
Η δήλωση Πολάκη
Τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας λάβει σχεδόν 44% στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αρνήθηκα να σύρω τον κόσμο μας σε 2ο εκλογικό γύρο. Τότε, πήρα την απόφαση αυτή, κρίνοντας ότι δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Με συντροφικότητα αποδέχτηκα τη νίκη του Σωκράτη Φάμελλου, δεν εξέφρασα καμία πικρία για την αλαζονική και σίγουρα μη συντροφική επιλογή που έκανε όσον αφορά τη στελέχωση των οργάνων του κόμματος και συνέχισα τη δουλειά που έκανα μαζί με τους συντρόφους του Τμήματος Διαφάνειας. Για μια ακόμα φορά η ομαδική μας δουλειά, είχε αποτελέσματα (π.χ. παραίτηση Λαζαρίδη).
Αυτά μέχρι την «ανεξήγητη» στροφή του κόμματος και την αλλοπρόσαλλή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου, όταν με εισήγηση του παραιτηθέντος πια προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε μόλις ιδρυθεί και το οποίο δεν είχε δημοσιοποιήσει καν τις προγραμματικές του θέσεις. Η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή απόφαση, είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, καταφέραμε να ανατρέψουμε τα σχέδια όσων ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτός εκλογικής μάχης και με την έκτακτη Κ.Ε. του περασμένου Σαββάτου εξασφαλίσαμε την αυτονομία του κόμματος.
Σήμερα, είμαι μπροστά σε μια ακόμα δύσκολη απόφαση. Έχω από καιρό ξεκαθαρίσει ότι η δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου για την ανατροπή Μητσοτάκη μπορεί να γίνει μόνο στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλισης που θα αναδιανέμει πλούτο υπέρ της εργασίας, θα επαναφέρει υπό δημόσιο έλεγχο στρατηγικούς πυλώνες της οικονομίας, θα ακυρώσει τους άδικους μνημονιακούς νόμους, αλλάζοντας κράτος και δικαιοσύνη.
Κάτι τέτοιο απαιτεί μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου Κ.Ο., συνθήκη που από ότι φαίνεται δεν υπάρχει. Κάποιοι/ες έχουν κάνει άλλες επιλογές.
Άραγε, το αν οι Βουλευτές μας ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο;
Άραγε, οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας;
Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων ,να έχουμε δυο υποψηφιότητες;
Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητα μου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.
Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει.
ΥΓ. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
«Στράτα μου ίδια ήσουνα κι ίδια πομένεις πάντα…
και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα»
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η απόσυρση Πολάκη τον θέτει εκτός κάδρου ηγεσίας. Είναι ενδεικτικό ότι στο άκουσμα της απόφασής του στελέχη της Κουμουνδούρου σχολίαζαν ότι αυτό αποτελεί «ένα ακόμα βήμα για συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ». Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα είχε ακουστεί ότι ο Παύλος Πολάκης θα προτεινόταν για επικεφαλής της Επιτροπής εκλογικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ.
Άλλωστε ο Νίκος Παππάς, που φιλοδοξεί να παίξει ρυθμιστικό ρόλο, τόνισε πως «η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, να αξιοποιηθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος και να διασφαλιστεί ότι η επόμενη περίοδος θα στηριχθεί στη σύνθεση, στη συνεργασία και στη συλλογική ευθύνη».
Μάλιστα έσπευσε να προσθέσει πως στην κατεύθυνση αυτή, «η συλλογική ηγεσία θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο ο εκλογικός σχεδιασμός. Θα είναι η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα».
Κάτι τέτοιο απαιτεί μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου Κ.Ο., συνθήκη που από ότι φαίνεται δεν υπάρχει. Κάποιοι/ες έχουν κάνει άλλες επιλογές.
Άραγε, το αν οι Βουλευτές μας ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο;
Άραγε, οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας;
Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων ,να έχουμε δυο υποψηφιότητες;
Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητα μου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.
Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει.
ΥΓ. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
«Στράτα μου ίδια ήσουνα κι ίδια πομένεις πάντα…
και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα»
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η απόσυρση Πολάκη τον θέτει εκτός κάδρου ηγεσίας. Είναι ενδεικτικό ότι στο άκουσμα της απόφασής του στελέχη της Κουμουνδούρου σχολίαζαν ότι αυτό αποτελεί «ένα ακόμα βήμα για συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ». Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα είχε ακουστεί ότι ο Παύλος Πολάκης θα προτεινόταν για επικεφαλής της Επιτροπής εκλογικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ.
Άλλωστε ο Νίκος Παππάς, που φιλοδοξεί να παίξει ρυθμιστικό ρόλο, τόνισε πως «η συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας μέχρι τις εθνικές εκλογές αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, να αξιοποιηθεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του κόμματος και να διασφαλιστεί ότι η επόμενη περίοδος θα στηριχθεί στη σύνθεση, στη συνεργασία και στη συλλογική ευθύνη».
Μάλιστα έσπευσε να προσθέσει πως στην κατεύθυνση αυτή, «η συλλογική ηγεσία θα αναλάβει τον συνολικό συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών. Αποστολή της δεν θα είναι μόνο ο εκλογικός σχεδιασμός. Θα είναι η οργάνωση της εξωστρέφειας του κόμματος, η ανάδειξη του προγράμματός μας και η διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής πολιτικής παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα».
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