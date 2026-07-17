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Στη φυλακή ο κοσμηματοπώλης που δολοφόνησε τους δύο ληστές στο Μιλάνο: «Ο Ματαρέλα έδωσε χάρη σε διακινητή που σκότωσε 30, ας πράξει κατά συνείδηση»
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Σέρτζιο Ματαρέλα

Στη φυλακή ο κοσμηματοπώλης που δολοφόνησε τους δύο ληστές στο Μιλάνο: «Ο Ματαρέλα έδωσε χάρη σε διακινητή που σκότωσε 30, ας πράξει κατά συνείδηση»

Ο 72χρονος ζήτησε από τον Ιταλό πρόεδρο να του απονείμει χάρη όπως έπραξε «και στην πρωταγωνίστρια της υπόθεσης Μπούνγκα Μπούνγκα, ας υπακούσει στην συνείδησή του», δήλωσε χαρακτηριστικά - Σκληρό βίντεο

Στη φυλακή ο κοσμηματοπώλης που δολοφόνησε τους δύο ληστές στο Μιλάνο: «Ο Ματαρέλα έδωσε χάρη σε διακινητή που σκότωσε 30, ας πράξει κατά συνείδηση»
UPD: 135 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ιταλός κοσμηματοπώλης Μάριο Ροτζιέρο, ο οποίος καταδικάσθηκε για τη δολοφονία δύο εκ των τριών ανδρών που τον είχαν ληστέψει τον Απρίλιο του 2021, παρουσιάστηκε απόψε στις φυλακές του Μιλάνου. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας τον καταδίκασε την Τετάρτη σε 14 χρόνια και εννέα μήνες φυλάκισης. Η τελεσίδικη απόφαση επιβεβαίωσε, ουσιαστικά, ότι δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε νόμιμη άμυνα, διότι ο Ροτζιέρο πυροβόλησε θανάσιμα τους ληστές, ενώ οι ίδιοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν.

Πριν μπει στην φυλακή, ο 72χρονος ζήτησε και πάλι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα να του απονεμηθεί χάρη. «Ο πρόεδρος απένειμε χάρη σε διακινητή που σκότωσε τριάντα ανθρώπους, όπως και στην Νικόλ Μινέτι (σ.σ. πρόκειται για μια από τις πρωταγωνίστριες της υπόθεσης Μπούνγκα Μπούνγκα). Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να υπακούσει στην συνείδησή του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κεντροδεξιά συμμαχία, η οποία μετέχει στην κυβέρνηση Μελόνι, έχει αρχίσει να συλλέγει υπογραφές με αίτημα την απονομή χάριτος, ενώ σχετική αίτηση υπέβαλε σήμερα και η σύζυγος του Ροτζιέρο. Μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου του δεν έχουν προχωρήσει ακόμη, στην ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας. Χθες, όμως, ο ίδιος ο Νόρντιο είχε εκφράσει την ελπίδα να μπορέσει ο κοσμηματοπώλης να επιστρέψει σύντομα σπίτι του.

Η υπόθεση μετατρέπεται στην Ιταλία σε κύριο θέμα πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης. Γνωστοί νομικοί αλλά και μεγάλο μέρος των πολιτών διχάζονται σχετικά με το αν έπειτα από μια πράξη αυτοδικίας, για την οποία εκδόθηκε οριστική απόφαση καταδίκης, μπορεί να υπογραφεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας - μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα- απόφαση για την απονομή χάριτος.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται όλο το συμβάν από την αρχή του. Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τόσο τη στιγμή που οι ληστές εισβάλλουν στο κοσμηματοπωλείο, όσο και την καταδίωξή τους από τον Ροτζιέρο ο οποίος με το όπλο στο χέρι τρέχει από πίσω τους για να τους προλάβει.

Δείτε βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες

UPD: 135 ΣΧΟΛΙΑ

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