Αγώνας για να επιστρέψουν στη Μολδαβία οι σοροί της οικογένειας που σκοτώθηκε στη Χαλκιδική, στη ΜΕΘ παραμένει η 7χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Χαλκιδική Μολδαβία

Αγώνας για να επιστρέψουν στη Μολδαβία οι σοροί της οικογένειας που σκοτώθηκε στη Χαλκιδική, στη ΜΕΘ παραμένει η 7χρονη

Ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου - Με τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και τον θώρακα η το κοριτσάκι που επέζησε

Αγώνας για να επιστρέψουν στη Μολδαβία οι σοροί της οικογένειας που σκοτώθηκε στη Χαλκιδική, στη ΜΕΘ παραμένει η 7χρονη
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Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ παραμένει η 7χρονη από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και η μόλις έξι μηνών αδερφή της.

Έκκληση για οικονομική ενίσχυση

Στο μεταξύ, η δημοτική αρχή του Στρασένι στη Μολδαβία κάνει λόγο για «ανείπωτη τραγωδία» και απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας, ενώ την ίδια στιγμή συγγενείς και φίλοι ζητούν χρήματα για να καλυφθούν τα έξοδα του επαναπατρισμού των θυμάτων.




«Κάθε λέι μετράει. Κάθε καλή σκέψη, κάθε κοινοποίηση αυτού του μηνύματος αποτελεί πραγματική στήριξη σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή του Στρασένι.




Σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη, ελεύθερος ο οδηγός

Το κοριτσάκι, το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

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Αγώνας για να επιστρέψουν στη Μολδαβία οι σοροί της οικογένειας που σκοτώθηκε στη Χαλκιδική, στη ΜΕΘ παραμένει η 7χρονη
Το αυτοκίνητο που επέβαινε η οικογένεια


Η μικρή φέρει τραύματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στον θώρακα, και παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου–Αγίου Νικολάου, όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και βγήκε εκτός δρόμου.

Να σημειωθεί ότι ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου, που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από εντολή του εισαγγελέα.
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