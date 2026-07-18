Ελάχιστα πλοία περνούν πλέον από τα Στενά του Ορμούζ

Μόλις οκτώ πλοία την Πέμπτη, τα μισά από όσα ήταν την Τετάρτη.

Η κίνηση εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει και πάλι, εν μέσω ανταλλαγών πληγμάτων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή.



Μόλις οκτώ πλοία διέσχισαν τα Στενά την Πέμπτη, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων τριών εβδομάδων,σημείωσε η εξειδικευμένη εταιρεία παρακολούθησης της εμπορικής ναυσιπλοΐας Kpler. Την Τετάρτη, έγιναν 15 διελεύσεις.



Προτού ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, πριν από δύο εβδομάδες, ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 48. Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, κατά μέσον όρο πάνω από 100 πλοία πέρναγαν από το στενό κάθε μέρα.