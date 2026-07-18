Η Apple ξεπέρασε και πάλι σε κεφαλαιοποίηση την Nvidia
Η Apple ξεπέρασε και πάλι σε κεφαλαιοποίηση την Nvidia
Σχεδόν στα 5 τρισ. δολάρια η αποτίμηση κάθε μιας από τις δύο εταιρείες
Η Apple ξεπέρασε την Nvidia την Παρασκευή και είναι η πιο πολύτιμη εταιρεία παγκοσμίως, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές για την τεχνητή νοημοσύνη.
Η τελευταία αποτίμηση της Apple ανήλθε στα 4,88 τρισ. δολάρια, καθώς οι μετοχές της παρέμειναν σταθερές, ενώ η Nvidia βρισκόταν περίπου στα 4,86 τρισ. δολάρια, μετά από πτώση 3,5%. Το ποσό είναι περίπου 20 φορές μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Ελλάδας.
Η Apple ανακτά την πρώτη θέση για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2025.
Η Nvidia έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που ξεπέρασε τα 5 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, ένα ορόσημο που την εκτόξευσε σε ένα εκλεκτό επίπεδο που βρισκόταν πολύ πέρα από τις δυνατότητες των ανταγωνιστών της.
Η αλλαγή στην ιεραρχία, σημειώνει ο Guardian, δείχνει ότι οι επενδυτές διευρύνουν το ενδιαφέρον τους πέρα από τους πιο προφανείς παίκτες της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Nvidia, η οποία βρισκόταν στην κορυφή για σχεδόν ένα έτος.
Η τελευταία αποτίμηση της Apple ανήλθε στα 4,88 τρισ. δολάρια, καθώς οι μετοχές της παρέμειναν σταθερές, ενώ η Nvidia βρισκόταν περίπου στα 4,86 τρισ. δολάρια, μετά από πτώση 3,5%. Το ποσό είναι περίπου 20 φορές μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Ελλάδας.
Η Apple ανακτά την πρώτη θέση για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2025.
Η Nvidia έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που ξεπέρασε τα 5 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, ένα ορόσημο που την εκτόξευσε σε ένα εκλεκτό επίπεδο που βρισκόταν πολύ πέρα από τις δυνατότητες των ανταγωνιστών της.
Η αλλαγή στην ιεραρχία, σημειώνει ο Guardian, δείχνει ότι οι επενδυτές διευρύνουν το ενδιαφέρον τους πέρα από τους πιο προφανείς παίκτες της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Nvidia, η οποία βρισκόταν στην κορυφή για σχεδόν ένα έτος.
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