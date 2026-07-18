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Δύο θάνατοι λουομένων την Παρασκευή σε Κάρπαθο και Πάτρα
Δύο θάνατοι λουομένων την Παρασκευή σε Κάρπαθο και Πάτρα
Πρόκειται για μια 71χρονη από την Τσεχία και έναν 75χρονο ημεδαπό
Μία γυναίκα και ένας άνδρας ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα σε δύο περιστατικά στην Κάρπαθο και την Πάτρα.
Τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 71χρονη υπήκοος Τσεχίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία Λιμνιάτης Πηγαδιών Καρπάθου.
Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Επίσης τις μεσημβρινές ώρες 75χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή Μονοδένδρι Αχαΐας.
Και στα δύο περιστατικά διενεργείται προανάκριση και παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής .
Τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 71χρονη υπήκοος Τσεχίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία Λιμνιάτης Πηγαδιών Καρπάθου.
Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Επίσης τις μεσημβρινές ώρες 75χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή Μονοδένδρι Αχαΐας.
Και στα δύο περιστατικά διενεργείται προανάκριση και παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής .
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