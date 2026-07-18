Δύο θάνατοι λουομένων την Παρασκευή σε Κάρπαθο και Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πνιγμοί

Δύο θάνατοι λουομένων την Παρασκευή σε Κάρπαθο και Πάτρα

Πρόκειται για μια 71χρονη από την Τσεχία και έναν 75χρονο ημεδαπό

Δύο θάνατοι λουομένων την Παρασκευή σε Κάρπαθο και Πάτρα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μία γυναίκα και ένας άνδρας ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα σε δύο περιστατικά στην Κάρπαθο και την Πάτρα.

Τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 71χρονη υπήκοος Τσεχίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία Λιμνιάτης Πηγαδιών Καρπάθου.

Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Επίσης τις μεσημβρινές ώρες 75χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή Μονοδένδρι Αχαΐας.

Και στα δύο περιστατικά διενεργείται προανάκριση και παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής .
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης