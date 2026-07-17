«Την πρώτη φορά που βγήκα στην τηλεόραση, οι δικοί μου πήγαν να με δουν σε μία βιτρίνα»: Ποια ήταν η Νάκυ Αγάθου, η ιστορική παρουσιάστρια της ΕΡΤ που έφυγε από τη ζωή

Και όταν μιλάμε για προσωπικότητες, όπως αυτή, ένα γκουγκλάρισμα ή μία παράθεση τίτλων και χρονολογιών από τις γνωστές πηγές πληροφοριών μοιάζουν φτωχά. Στην περίπτωση της Νάκυς Αγάθου, ό,τι πιο απολαυστικό και συνάμα αποκαλυπτικό είναι μία εκπομπή της Δάφνης Μπόκοτα, πριν από αρκετά χρόνια, με τίτλο «Εκτός», στην οποία η παρουσιάστρια της ΕΡΤ ανοίγει την καρδιά της και εξομολογείται τα πάντα για την δουλειά και την ζωή της. Μέσα από αυτή την αφήγηση όλα εξηγούνται. Όλα μοιάζουν λογικά. Μία λογική εξίσωση, με τα μέρη της να είναι αυτά που θα φανταζόταν κάποιος για μία τόσο λαμπερή και γεμάτη αυτοπεποίθηση και αριστοκρατική θηλυκότητα προσωπικότητα. Στο πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα που επιμελήθηκε η Δάφνη Μπόκοτα για την Νάκυ Αγάθου αποκαλύπτεται μία πλευρά της παρουσιάστριας που δεν γνωρίζαμε. Αυτή που διαθέτει χιούμορ και τσαλακώνεται.Ξεκινά ξετυλίγοντας το κουβάρι της ενασχόλησης με την τηλεόραση: «Αποφάσισα να κάνω τηλεόραση. Ηρθε απλά. Με βόλεψε, μου άρεσε, ήρθε και το έκανα. Τα πάντα τα έκανα στην Αθήνα αν και η Κέρκυρα ήταν η μεγάλη αγάπη μου. Γυρίζω και θα γυρίζω, αλλά όχι για να μείνω πάντα στο νησί». Η αρχή έγινε από το ραδιόφωνο και ένας διαγωνισμός άνοιξε την τηλεοπτική πόρτα. «Πειραματικότατο το στάδιο στο οποίο μπήκα», θα πει, «δύσκολα τα πράγματα τότε, πολύ. Δεν υπήρχε συγχρονισμός και δεν ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Το μεράκι υπάρχει πάντα όταν ο άνθρωπος. Δεν γυρνάω πίσω, μου αρέσει το τώρα και το σήμερα. Δεν γυρίζω πίσω».Κόντρα στους νοσταλγούς ενός εξιδανικευμένου παρελθόντος, η Νάκυ Αγάθου αποκαλύπτει πως «Δεν έζησα το γκλάμορους, δεν το ένιωθα τότε. Ηταν μία διαδικασία, μία ρουτίνα, δεν υπήρχε το φως που υπάρχει τώρα. Το 1966 πρωτοβγήκα αλλά ο κόσμος δεν είχε τηλεόραση. Υπήρχαν στα καταστήματα τηλεοράσεις. Την πρώτη φορά που βγήκα στην τηλεόραση οι δικοί μου πήγαν να με δουν σε μία βιτρίνα».Αυτό που εντυπωσιάζει όση ώρα εξομολογητικά σχεδόν, μιλάει στην Δάφνη Μπόκοτα είναι η άνεση και η απουσία κόμπλεξ και σκληρής κριτικής διάθεσης απέναντι σε ό,τι νέο έρχεται να μπει στον χώρο, στον οποίο για αρκετά χρόνια ήταν η ίδια κυρίαρχη. «Οσοι έχουν αυτή την διάθεση να εμφανιστούν στην τηλεόραση, γιατί να μην το κάνουν, γιατί να μην δοκιμάσουν; Είναι η ευκαιρία της ζωής τους».Η συζήτηση αποκτά ενδιαφέρον όταν οι ερωτήσεις στρέφονται στην εντυπωσιακή εικόνα της. Και εκεί αποκαλύπτεται μία ακομπλεξάριστη περσόνα: «Ερχόμουν πάντα βαμμένη. Βάφομαι πάντα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Το πρωί δεν βάφομαι απλώς γιατί κοιμάμαι. Μία συμβουλή στις κυρίες που μας ακούνε, είναι να βάζουν πάντα φον ντε τεν… Με ρωτούν πώς διατηρούμαι. Τους απαντώ πως βάφομαι για να διατηρώ το δέρμα μου. Από το σχολείο ήμουν περιποιημένη. Αλλά ήθελα να ανάψουν τα φώτα για να φτιαχτώ. Δεν μου αρέσει η μέρα, προτιμώ τη νύχτα όπου ανάβουν τα φώτα… Αγαπάω τον εαυτό μου πολύ».Αποκαλυπτική και για τον έρωτα: «Τι ερωτεύομαι; Την εξυπνάδα, ένα ωραίο ανδρικό πρόσωπο, και να υπάρχουν και λίγα χρήματα... Περνάει από πολλή σκέψη ό,τι κι αν κάνω στη ζωή μου». Για την Νάκυ Αγάθου «Η ΕΡΤ για μένα είναι ΕΡΤ η αγάπη μου. Μία φορά έκανα την εκφώνηση και η καρέκλα χανόταν. Χαμόγελο αλλά η καρέκλα πήγαινε περίπατο και κρατιόμουν απ’ όπου μπορούσα». Σχολίασε και την υποψηφιότητά της με την «Πολιτική Ανοιξη» στις Δημοτικές Εκλογές. «Μου αρέσει ο κόσμος, οι άνθρωποι. Μου αρέσει να αγκαλιάζω και να με αγκαλιάζουν. Μπορώ να δώσω στους ανθρώπους. Δεν μπορώ να ζήσω δίχως να κάνω κάτι».Αν μπορούσε να παίξει κάτι στο θέατρο αυτό θα ήταν σίγουρα μία και μόνη παράσταση. «Από όταν ήμουν 15 χρονών ήθελα να παίξω την «Επιστροφή της Γηραιάς Κυρίας». Το άκουσα στο ραδιόφωνο από την Κατίνα Παξινού και εκστασιάστηκα. Εκτοτε πάντα το έψαχνα και το έβλεπα ακόμη και με άλλες πρωταγωνίστριες».Η Νάκυ Αγάθου (Αικατερίνη Αγάθου - Μιχαλοπούλου), εγγονή του Κερκυραίου βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα, και η οποία από το 1964 εργάστηκε ως εκφωνήτρια και παρουσιάστρια εκπομπών στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Κέρκυρας του ΕΙΡ και μετακόμισε στην Αθήνα για να ενταχθεί στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών και το 1966 επιλέχθηκε να παρουσιάσει το νεοσύστατο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΕΙΡ, ξεκινώντας επίσημα την τηλεοπτική της πορεία τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, δεν είναι πια ανάμεσά μας.Εφυγε πλήρης αγάπης. Κι ας επέλεξε πιο μοναχικές διαδρομές τα τελευταία χρόνια. Οι εικόνες της και τα βίντεο στο διαδίκτυο με σταθερή την απόχρωση του ξανθού, το καθαρό βλέμμα και το γοητευτικό χαμόγελο παραμένουν ανεξίτηλα στην μνήμη εκείνων που πρόλαβαν μία άλλη τηλεόραση, γεμάτη ευγενή συναισθήματα και ανθρώπινη οικειότητα. Η Νάκυ Αγάθου πρωταγωνίστησε σε μία τέτοια εποχή. Δεν θα μπορούσε αλλιώς.