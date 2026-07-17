«Την πρώτη φορά που βγήκα στην τηλεόραση, οι δικοί μου πήγαν να με δουν σε μία βιτρίνα»: Ποια ήταν η Νάκυ Αγάθου, η ιστορική παρουσιάστρια της ΕΡΤ που έφυγε από τη ζωή
«Την πρώτη φορά που βγήκα στην τηλεόραση, οι δικοί μου πήγαν να με δουν σε μία βιτρίνα»: Ποια ήταν η Νάκυ Αγάθου, η ιστορική παρουσιάστρια της ΕΡΤ που έφυγε από τη ζωή
Έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, απομονωμένη και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Ισως να μην μαθαίναμε για τον θάνατό της, αν το βράδυ της Πέμπτης, 16 Ιουλίου, ο Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος δεν έκανε την παρακάτω ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook: «Προ ημερών αιφνιδίως, εξεδήμησε προς Κύριον μία αγαπημένη φίλη, η Νάκυ Αγάθου. Η Νάκυ υπήρξε για περισσότερο από δύο δεκαετίες εκφωνήτρια και παρουσιάστρια του τηλεοπτικού προγράμματος της τηλεοράσεως, πράγμα το οποίο την κατέστησε δημοφιλή και αγαπημένη του τηλεοπτικού κοινού. Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, υπήρξε μία γνήσια φίλη μου και μπόρεσα να διακριβώσω το εκλεπτυσμένο ήθος της, την πνευματική της καλλιέργεια, τις κοινωνικές της ευαισθησίες και την πηγαία ευλάβειά της προς τον Χριστό και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Θλίβομαι για την απώλειά της και κάνοντας την θλίψη μου προσευχή, θα δέομαι δια βίου υπέρ μακαρίας αναπαύσεως της ψυχής της δούλης του Θεού Αικατερίνης ( Νάκυς ). Αιωνία η μνήμη αυτής».
Ακολούθησαν και άλλες αναρτήσεις , όπως αυτή του Νίκου Μαστοράκη που στάθηκε στην απώλεια του οικείου: «Πρόσωπο – brand της παλιάς ΕΡΤ, που μας έλεγε τι θα δούμε, με τον τρόπο και τη γλυκύτητα που τη χαρακτήριζαν. Μαζί με τη Σάσα Μανέτα της ΥΕΝΕΔ, στον απρόσωπο χαρακτήρα του ενός προγράμματος που διαδεχόταν το άλλο, αποτελούσαν ανθρώπινες επεμβάσεις που αργότερα οι αυτοματοποιήσεις τις ακύρωσαν ως "περιττές". Ούτε η Νάκυ ούτε η Σάσα "ακυρώθηκαν" ποτέ στη μνήμη των θεατών τους. Είναι πάντως αυτές οι στιγμές της απώλειας ενός οικείου προσώπου, που η αναλογική τηλεόραση του παρελθόντος (και η ΕΡΤ του παρελθόντος) δείχνουν το... πραγματικό τους πρόσωπο».
Αλλά και η ανάρτηση του Τάκη Σαγιώρ, ο οποίος συντετριμμένος αποχαιρέτησε την φίλη του: «Είμαι συντετριμμένος! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική κυρία, μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. Νάκυ Αγάθου καλό σου ταξίδι στο φως, θα μου λείψεις πολύ».
Θα μπορούσαν να γεμίσουν πολλές σελίδες από σχόλια που εξυμνούν, σχεδόν νοσταλγούν τη Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης. Πρόσωπο οικείο που συμπλήρωνε μία τριάδα γυναικών, μαζί με την Κέλλυ Σακάκου και την Σάσα Μανέτα, που έμπαιναν στα ελληνικά σπίτια όταν ακόμη η τηλεόραση ήταν είδος πολυτελείας και η οθόνη λειτουργούσε σαν μαγικό φίλτρο.
Με τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά της, πάντα καλοχτενισμένα και με εντυπωσιακά ογκώδες φιλάρισμα, που περιέβαλαν ένα διακριτικά μακιγιαρισμένο πρόσωπο, το οποίο στεκόταν μπροστά στην κάμερα και έκανε τις πληροφορίες για την ροή του προγράμματος να μοιάζουν με μυθιστόρημα. Πάντα ήρεμη, πάντα συναισθηματική και γοητευτική, η Νάκυ Αγάθου έδειχνε σχεδόν ερωτευμένη με τον φακό και σε έκανε να νιώθεις πως η πληροφορία που διάβαζε αφορούσε εσένα αποκλειστικά. Ηταν αυτή η απολεσθείσα οικειότητα, η οποία κάποτε συνιστούσε ερέθισμα για να ανάψει η τηλεόραση…
Στην προσπάθεια να αντλήσουμε πληροφορίες για τον θάνατό της δυσκολευτήκαμε καθώς, όπως ενημέρωσε η ΕΡΤ, μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Νάκυ Αγάθου απομονώθηκε και δεν μπορούσε εύκολα να την εντοπίσει κάποιος. Εγιναν κάποιες προσπάθειες από τα στελέχη της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης την περίοδο του εορτασμού των 60 χρόνων, αλλά δεν κατάφερε κάποιος να μιλήσει μαζί της. Της κόστισε η απώλεια…
Ακολούθησαν και άλλες αναρτήσεις , όπως αυτή του Νίκου Μαστοράκη που στάθηκε στην απώλεια του οικείου: «Πρόσωπο – brand της παλιάς ΕΡΤ, που μας έλεγε τι θα δούμε, με τον τρόπο και τη γλυκύτητα που τη χαρακτήριζαν. Μαζί με τη Σάσα Μανέτα της ΥΕΝΕΔ, στον απρόσωπο χαρακτήρα του ενός προγράμματος που διαδεχόταν το άλλο, αποτελούσαν ανθρώπινες επεμβάσεις που αργότερα οι αυτοματοποιήσεις τις ακύρωσαν ως "περιττές". Ούτε η Νάκυ ούτε η Σάσα "ακυρώθηκαν" ποτέ στη μνήμη των θεατών τους. Είναι πάντως αυτές οι στιγμές της απώλειας ενός οικείου προσώπου, που η αναλογική τηλεόραση του παρελθόντος (και η ΕΡΤ του παρελθόντος) δείχνουν το... πραγματικό τους πρόσωπο».
Αλλά και η ανάρτηση του Τάκη Σαγιώρ, ο οποίος συντετριμμένος αποχαιρέτησε την φίλη του: «Είμαι συντετριμμένος! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική κυρία, μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. Νάκυ Αγάθου καλό σου ταξίδι στο φως, θα μου λείψεις πολύ».
Θα μπορούσαν να γεμίσουν πολλές σελίδες από σχόλια που εξυμνούν, σχεδόν νοσταλγούν τη Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης. Πρόσωπο οικείο που συμπλήρωνε μία τριάδα γυναικών, μαζί με την Κέλλυ Σακάκου και την Σάσα Μανέτα, που έμπαιναν στα ελληνικά σπίτια όταν ακόμη η τηλεόραση ήταν είδος πολυτελείας και η οθόνη λειτουργούσε σαν μαγικό φίλτρο.
Με τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά της, πάντα καλοχτενισμένα και με εντυπωσιακά ογκώδες φιλάρισμα, που περιέβαλαν ένα διακριτικά μακιγιαρισμένο πρόσωπο, το οποίο στεκόταν μπροστά στην κάμερα και έκανε τις πληροφορίες για την ροή του προγράμματος να μοιάζουν με μυθιστόρημα. Πάντα ήρεμη, πάντα συναισθηματική και γοητευτική, η Νάκυ Αγάθου έδειχνε σχεδόν ερωτευμένη με τον φακό και σε έκανε να νιώθεις πως η πληροφορία που διάβαζε αφορούσε εσένα αποκλειστικά. Ηταν αυτή η απολεσθείσα οικειότητα, η οποία κάποτε συνιστούσε ερέθισμα για να ανάψει η τηλεόραση…
Στην προσπάθεια να αντλήσουμε πληροφορίες για τον θάνατό της δυσκολευτήκαμε καθώς, όπως ενημέρωσε η ΕΡΤ, μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Νάκυ Αγάθου απομονώθηκε και δεν μπορούσε εύκολα να την εντοπίσει κάποιος. Εγιναν κάποιες προσπάθειες από τα στελέχη της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης την περίοδο του εορτασμού των 60 χρόνων, αλλά δεν κατάφερε κάποιος να μιλήσει μαζί της. Της κόστισε η απώλεια…
Και όταν μιλάμε για προσωπικότητες, όπως αυτή, ένα γκουγκλάρισμα ή μία παράθεση τίτλων και χρονολογιών από τις γνωστές πηγές πληροφοριών μοιάζουν φτωχά. Στην περίπτωση της Νάκυς Αγάθου, ό,τι πιο απολαυστικό και συνάμα αποκαλυπτικό είναι μία εκπομπή της Δάφνης Μπόκοτα, πριν από αρκετά χρόνια, με τίτλο «Εκτός», στην οποία η παρουσιάστρια της ΕΡΤ ανοίγει την καρδιά της και εξομολογείται τα πάντα για την δουλειά και την ζωή της. Μέσα από αυτή την αφήγηση όλα εξηγούνται. Όλα μοιάζουν λογικά. Μία λογική εξίσωση, με τα μέρη της να είναι αυτά που θα φανταζόταν κάποιος για μία τόσο λαμπερή και γεμάτη αυτοπεποίθηση και αριστοκρατική θηλυκότητα προσωπικότητα. Στο πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα που επιμελήθηκε η Δάφνη Μπόκοτα για την Νάκυ Αγάθου αποκαλύπτεται μία πλευρά της παρουσιάστριας που δεν γνωρίζαμε. Αυτή που διαθέτει χιούμορ και τσαλακώνεται.
Ξεκινά ξετυλίγοντας το κουβάρι της ενασχόλησης με την τηλεόραση: «Αποφάσισα να κάνω τηλεόραση. Ηρθε απλά. Με βόλεψε, μου άρεσε, ήρθε και το έκανα. Τα πάντα τα έκανα στην Αθήνα αν και η Κέρκυρα ήταν η μεγάλη αγάπη μου. Γυρίζω και θα γυρίζω, αλλά όχι για να μείνω πάντα στο νησί». Η αρχή έγινε από το ραδιόφωνο και ένας διαγωνισμός άνοιξε την τηλεοπτική πόρτα. «Πειραματικότατο το στάδιο στο οποίο μπήκα», θα πει, «δύσκολα τα πράγματα τότε, πολύ. Δεν υπήρχε συγχρονισμός και δεν ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Το μεράκι υπάρχει πάντα όταν ο άνθρωπος. Δεν γυρνάω πίσω, μου αρέσει το τώρα και το σήμερα. Δεν γυρίζω πίσω».
Κόντρα στους νοσταλγούς ενός εξιδανικευμένου παρελθόντος, η Νάκυ Αγάθου αποκαλύπτει πως «Δεν έζησα το γκλάμορους, δεν το ένιωθα τότε. Ηταν μία διαδικασία, μία ρουτίνα, δεν υπήρχε το φως που υπάρχει τώρα. Το 1966 πρωτοβγήκα αλλά ο κόσμος δεν είχε τηλεόραση. Υπήρχαν στα καταστήματα τηλεοράσεις. Την πρώτη φορά που βγήκα στην τηλεόραση οι δικοί μου πήγαν να με δουν σε μία βιτρίνα».
Αυτό που εντυπωσιάζει όση ώρα εξομολογητικά σχεδόν, μιλάει στην Δάφνη Μπόκοτα είναι η άνεση και η απουσία κόμπλεξ και σκληρής κριτικής διάθεσης απέναντι σε ό,τι νέο έρχεται να μπει στον χώρο, στον οποίο για αρκετά χρόνια ήταν η ίδια κυρίαρχη. «Οσοι έχουν αυτή την διάθεση να εμφανιστούν στην τηλεόραση, γιατί να μην το κάνουν, γιατί να μην δοκιμάσουν; Είναι η ευκαιρία της ζωής τους».
Η συζήτηση αποκτά ενδιαφέρον όταν οι ερωτήσεις στρέφονται στην εντυπωσιακή εικόνα της. Και εκεί αποκαλύπτεται μία ακομπλεξάριστη περσόνα: «Ερχόμουν πάντα βαμμένη. Βάφομαι πάντα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Το πρωί δεν βάφομαι απλώς γιατί κοιμάμαι. Μία συμβουλή στις κυρίες που μας ακούνε, είναι να βάζουν πάντα φον ντε τεν… Με ρωτούν πώς διατηρούμαι. Τους απαντώ πως βάφομαι για να διατηρώ το δέρμα μου. Από το σχολείο ήμουν περιποιημένη. Αλλά ήθελα να ανάψουν τα φώτα για να φτιαχτώ. Δεν μου αρέσει η μέρα, προτιμώ τη νύχτα όπου ανάβουν τα φώτα… Αγαπάω τον εαυτό μου πολύ».
Αποκαλυπτική και για τον έρωτα: «Τι ερωτεύομαι; Την εξυπνάδα, ένα ωραίο ανδρικό πρόσωπο, και να υπάρχουν και λίγα χρήματα... Περνάει από πολλή σκέψη ό,τι κι αν κάνω στη ζωή μου». Για την Νάκυ Αγάθου «Η ΕΡΤ για μένα είναι ΕΡΤ η αγάπη μου. Μία φορά έκανα την εκφώνηση και η καρέκλα χανόταν. Χαμόγελο αλλά η καρέκλα πήγαινε περίπατο και κρατιόμουν απ’ όπου μπορούσα». Σχολίασε και την υποψηφιότητά της με την «Πολιτική Ανοιξη» στις Δημοτικές Εκλογές. «Μου αρέσει ο κόσμος, οι άνθρωποι. Μου αρέσει να αγκαλιάζω και να με αγκαλιάζουν. Μπορώ να δώσω στους ανθρώπους. Δεν μπορώ να ζήσω δίχως να κάνω κάτι».
Αν μπορούσε να παίξει κάτι στο θέατρο αυτό θα ήταν σίγουρα μία και μόνη παράσταση. «Από όταν ήμουν 15 χρονών ήθελα να παίξω την «Επιστροφή της Γηραιάς Κυρίας». Το άκουσα στο ραδιόφωνο από την Κατίνα Παξινού και εκστασιάστηκα. Εκτοτε πάντα το έψαχνα και το έβλεπα ακόμη και με άλλες πρωταγωνίστριες».
Η Νάκυ Αγάθου (Αικατερίνη Αγάθου - Μιχαλοπούλου), εγγονή του Κερκυραίου βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα, και η οποία από το 1964 εργάστηκε ως εκφωνήτρια και παρουσιάστρια εκπομπών στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Κέρκυρας του ΕΙΡ και μετακόμισε στην Αθήνα για να ενταχθεί στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών και το 1966 επιλέχθηκε να παρουσιάσει το νεοσύστατο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΕΙΡ, ξεκινώντας επίσημα την τηλεοπτική της πορεία τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, δεν είναι πια ανάμεσά μας.
Εφυγε πλήρης αγάπης. Κι ας επέλεξε πιο μοναχικές διαδρομές τα τελευταία χρόνια. Οι εικόνες της και τα βίντεο στο διαδίκτυο με σταθερή την απόχρωση του ξανθού, το καθαρό βλέμμα και το γοητευτικό χαμόγελο παραμένουν ανεξίτηλα στην μνήμη εκείνων που πρόλαβαν μία άλλη τηλεόραση, γεμάτη ευγενή συναισθήματα και ανθρώπινη οικειότητα. Η Νάκυ Αγάθου πρωταγωνίστησε σε μία τέτοια εποχή. Δεν θα μπορούσε αλλιώς.
Ξεκινά ξετυλίγοντας το κουβάρι της ενασχόλησης με την τηλεόραση: «Αποφάσισα να κάνω τηλεόραση. Ηρθε απλά. Με βόλεψε, μου άρεσε, ήρθε και το έκανα. Τα πάντα τα έκανα στην Αθήνα αν και η Κέρκυρα ήταν η μεγάλη αγάπη μου. Γυρίζω και θα γυρίζω, αλλά όχι για να μείνω πάντα στο νησί». Η αρχή έγινε από το ραδιόφωνο και ένας διαγωνισμός άνοιξε την τηλεοπτική πόρτα. «Πειραματικότατο το στάδιο στο οποίο μπήκα», θα πει, «δύσκολα τα πράγματα τότε, πολύ. Δεν υπήρχε συγχρονισμός και δεν ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Το μεράκι υπάρχει πάντα όταν ο άνθρωπος. Δεν γυρνάω πίσω, μου αρέσει το τώρα και το σήμερα. Δεν γυρίζω πίσω».
Κόντρα στους νοσταλγούς ενός εξιδανικευμένου παρελθόντος, η Νάκυ Αγάθου αποκαλύπτει πως «Δεν έζησα το γκλάμορους, δεν το ένιωθα τότε. Ηταν μία διαδικασία, μία ρουτίνα, δεν υπήρχε το φως που υπάρχει τώρα. Το 1966 πρωτοβγήκα αλλά ο κόσμος δεν είχε τηλεόραση. Υπήρχαν στα καταστήματα τηλεοράσεις. Την πρώτη φορά που βγήκα στην τηλεόραση οι δικοί μου πήγαν να με δουν σε μία βιτρίνα».
Αυτό που εντυπωσιάζει όση ώρα εξομολογητικά σχεδόν, μιλάει στην Δάφνη Μπόκοτα είναι η άνεση και η απουσία κόμπλεξ και σκληρής κριτικής διάθεσης απέναντι σε ό,τι νέο έρχεται να μπει στον χώρο, στον οποίο για αρκετά χρόνια ήταν η ίδια κυρίαρχη. «Οσοι έχουν αυτή την διάθεση να εμφανιστούν στην τηλεόραση, γιατί να μην το κάνουν, γιατί να μην δοκιμάσουν; Είναι η ευκαιρία της ζωής τους».
Η συζήτηση αποκτά ενδιαφέρον όταν οι ερωτήσεις στρέφονται στην εντυπωσιακή εικόνα της. Και εκεί αποκαλύπτεται μία ακομπλεξάριστη περσόνα: «Ερχόμουν πάντα βαμμένη. Βάφομαι πάντα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Το πρωί δεν βάφομαι απλώς γιατί κοιμάμαι. Μία συμβουλή στις κυρίες που μας ακούνε, είναι να βάζουν πάντα φον ντε τεν… Με ρωτούν πώς διατηρούμαι. Τους απαντώ πως βάφομαι για να διατηρώ το δέρμα μου. Από το σχολείο ήμουν περιποιημένη. Αλλά ήθελα να ανάψουν τα φώτα για να φτιαχτώ. Δεν μου αρέσει η μέρα, προτιμώ τη νύχτα όπου ανάβουν τα φώτα… Αγαπάω τον εαυτό μου πολύ».
Αποκαλυπτική και για τον έρωτα: «Τι ερωτεύομαι; Την εξυπνάδα, ένα ωραίο ανδρικό πρόσωπο, και να υπάρχουν και λίγα χρήματα... Περνάει από πολλή σκέψη ό,τι κι αν κάνω στη ζωή μου». Για την Νάκυ Αγάθου «Η ΕΡΤ για μένα είναι ΕΡΤ η αγάπη μου. Μία φορά έκανα την εκφώνηση και η καρέκλα χανόταν. Χαμόγελο αλλά η καρέκλα πήγαινε περίπατο και κρατιόμουν απ’ όπου μπορούσα». Σχολίασε και την υποψηφιότητά της με την «Πολιτική Ανοιξη» στις Δημοτικές Εκλογές. «Μου αρέσει ο κόσμος, οι άνθρωποι. Μου αρέσει να αγκαλιάζω και να με αγκαλιάζουν. Μπορώ να δώσω στους ανθρώπους. Δεν μπορώ να ζήσω δίχως να κάνω κάτι».
Αν μπορούσε να παίξει κάτι στο θέατρο αυτό θα ήταν σίγουρα μία και μόνη παράσταση. «Από όταν ήμουν 15 χρονών ήθελα να παίξω την «Επιστροφή της Γηραιάς Κυρίας». Το άκουσα στο ραδιόφωνο από την Κατίνα Παξινού και εκστασιάστηκα. Εκτοτε πάντα το έψαχνα και το έβλεπα ακόμη και με άλλες πρωταγωνίστριες».
Η Νάκυ Αγάθου (Αικατερίνη Αγάθου - Μιχαλοπούλου), εγγονή του Κερκυραίου βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα, και η οποία από το 1964 εργάστηκε ως εκφωνήτρια και παρουσιάστρια εκπομπών στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Κέρκυρας του ΕΙΡ και μετακόμισε στην Αθήνα για να ενταχθεί στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών και το 1966 επιλέχθηκε να παρουσιάσει το νεοσύστατο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΕΙΡ, ξεκινώντας επίσημα την τηλεοπτική της πορεία τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, δεν είναι πια ανάμεσά μας.
Εφυγε πλήρης αγάπης. Κι ας επέλεξε πιο μοναχικές διαδρομές τα τελευταία χρόνια. Οι εικόνες της και τα βίντεο στο διαδίκτυο με σταθερή την απόχρωση του ξανθού, το καθαρό βλέμμα και το γοητευτικό χαμόγελο παραμένουν ανεξίτηλα στην μνήμη εκείνων που πρόλαβαν μία άλλη τηλεόραση, γεμάτη ευγενή συναισθήματα και ανθρώπινη οικειότητα. Η Νάκυ Αγάθου πρωταγωνίστησε σε μία τέτοια εποχή. Δεν θα μπορούσε αλλιώς.
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