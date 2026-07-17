Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.
Ισόβια σε 27χρονο που παρέσυρε πατέρα τριών παιδιών μέσω Grindr και τον δολοφόνησε στη Σκωτία: «Καλά που με πιάσατε, ετοιμαζόμουν να κάνω και άλλη»
Ισόβια σε 27χρονο που παρέσυρε πατέρα τριών παιδιών μέσω Grindr και τον δολοφόνησε στη Σκωτία: «Καλά που με πιάσατε, ετοιμαζόμουν να κάνω και άλλη»
Ο 27χρονος είπε στην ψυχίατρο της αστυνομίας πως «ήθελε να συλληφθεί, ώστε να μπορέσει να κάνει τη δουλειά των ονείρων του ως δολοφόνος για λογαριασμό κάποιας κυβέρνησης ή κυβερνητικής υπηρεσίας»
Σε ποινή ισόβιας κάθειρξης καταδικάστηκε 27χρονος που έκλεισε ραντεβού με πατέρα τριών παιδιών σε εφαρμογή γνωριμιών και τον σκότωσε στη Σκωτία.
Ο 27χρονος Κόνορ Μάνερς γνώρισε τον Γκάρι Νίκολ μέσω της εφαρμογής και έκλεισαν ραντεβού κοντά σε δημοτικό του Λίβινγκστον. Ο νεαρός μαχαίρωσε 12 φορές τον Νίκολ, έξι στον λαιμό και τέσσερις στο στήθος, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Το Ανώτατο Δικαστηρίου του Εδιμβούργου καταδίκασε τον Μάνερς σε τουλάχιστον 20 χρόνια φυλάκισης με τον δικαστή να τον προειδοποιεί πως «μπορεί να μην αποφυλακιστείς ποτέ», σύμφωνα με το BBC.
Ο εισαγγελέας Άλαν Κάμερον είπε ενώπιον του δικαστηρίου: «Αν και δεν υπάρχουν μάρτυρες που να μπορούν να περιγράψουν τι συνέβη όταν ο Νίκολ και ο κατηγορούμενος συναντήθηκαν, είναι σαφές ότι ο κατηγορούμενος τον παρέσυρε εκεί με την πρόθεση να του προκαλέσει βλάβη. Πήγε στη συνάντηση οπλισμένος με μαχαίρι και βαλλίστρα και μαχαίρωσε επανειλημμένα τον Νίκολ προκαλώντας τον θάνατό του».
Ο Μάνερς ήρθε σε επαφή με τον Νίκολ μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Grindr το 2024. Ο 27χρονος είχε δημιουργήσει λογαριασμό στον οποίο προσποιούνταν ότι ήταν έφηβος. Αφού έκλεισαν ραντεβού ο Μάνερς του επιτέθηκε με το μαχαίρι και τον σκότωσε, ενώ τη σορό εντόπισε ένας διερχόμενος οδηγός.
Η αστυνομικό έρευνα οδήγησε στον Μάνερς και στις 11 Οκτωβρίου 2024, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του. «Ειλικρινά, με εκπλήσσει που σας πήρε τόσο καιρό. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζεστε βρίσκονται σε μια μαύρη τσάντα στην κουζίνα. Το μαχαίρι που είναι καρφωμένο στον τοίχο είναι το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε», τους είπε.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Μάνερς είχε καρφώσει με το μαχαίρι στον τοίχο ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο έγραφε «λίστα ελέγχου δολοφόνου» και είχε σημειώσεις για τη χρήση όπλων, την ανθρώπινη δολοφονία, τους κατά συρροή δολοφόνους, ανεξιχνίαστες υποθέσεις και τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας.
Ο εισαγγελέας πρόσθεσε: «Μέσα στη μαύρη τσάντα υπήρχαν διάφορα είδη ρούχων και παπουτσιών που ήταν λερωμένα με το αίμα του Νικόλ».
Ο Μάνερς μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Λίβινγκστον και ενώ γινόταν η καταγραφή των στοιχείων του, είπε: «Καλά που με πιάσατε, ετοιμαζόμουν να κάνω και άλλη μία».
Εξετάστηκε από ψυχίατρο ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν σε θέση να ανακριθεί από τους ντετέκτιβ. Ο εισαγγελέας ανέφερε πως «της είπε διάφορα πράγματα. Μεταξύ αυτών, ότι είχε σκοτώσει και άλλους ανθρώπους στο παρελθόν. Παρείχε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τις φερόμενες δολοφονίες. Η επακόλουθη αστυνομική έρευνα δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχαν πράγματι συμβεί. Ο κατηγορούμενος είπε ότι αυτή τη φορά ήθελε να συλληφθεί, ώστε να μπορέσει να κάνει τη δουλειά των ονείρων του ως δολοφόνος για λογαριασμό μιας κυβέρνησης ή μιας κυβερνητικής υπηρεσίας».
Ο 27χρονος Κόνορ Μάνερς γνώρισε τον Γκάρι Νίκολ μέσω της εφαρμογής και έκλεισαν ραντεβού κοντά σε δημοτικό του Λίβινγκστον. Ο νεαρός μαχαίρωσε 12 φορές τον Νίκολ, έξι στον λαιμό και τέσσερις στο στήθος, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Το Ανώτατο Δικαστηρίου του Εδιμβούργου καταδίκασε τον Μάνερς σε τουλάχιστον 20 χρόνια φυλάκισης με τον δικαστή να τον προειδοποιεί πως «μπορεί να μην αποφυλακιστείς ποτέ», σύμφωνα με το BBC.
Ο εισαγγελέας Άλαν Κάμερον είπε ενώπιον του δικαστηρίου: «Αν και δεν υπάρχουν μάρτυρες που να μπορούν να περιγράψουν τι συνέβη όταν ο Νίκολ και ο κατηγορούμενος συναντήθηκαν, είναι σαφές ότι ο κατηγορούμενος τον παρέσυρε εκεί με την πρόθεση να του προκαλέσει βλάβη. Πήγε στη συνάντηση οπλισμένος με μαχαίρι και βαλλίστρα και μαχαίρωσε επανειλημμένα τον Νίκολ προκαλώντας τον θάνατό του».
Ο Μάνερς ήρθε σε επαφή με τον Νίκολ μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Grindr το 2024. Ο 27χρονος είχε δημιουργήσει λογαριασμό στον οποίο προσποιούνταν ότι ήταν έφηβος. Αφού έκλεισαν ραντεβού ο Μάνερς του επιτέθηκε με το μαχαίρι και τον σκότωσε, ενώ τη σορό εντόπισε ένας διερχόμενος οδηγός.
Η αστυνομικό έρευνα οδήγησε στον Μάνερς και στις 11 Οκτωβρίου 2024, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του. «Ειλικρινά, με εκπλήσσει που σας πήρε τόσο καιρό. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζεστε βρίσκονται σε μια μαύρη τσάντα στην κουζίνα. Το μαχαίρι που είναι καρφωμένο στον τοίχο είναι το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε», τους είπε.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Μάνερς είχε καρφώσει με το μαχαίρι στον τοίχο ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο έγραφε «λίστα ελέγχου δολοφόνου» και είχε σημειώσεις για τη χρήση όπλων, την ανθρώπινη δολοφονία, τους κατά συρροή δολοφόνους, ανεξιχνίαστες υποθέσεις και τον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας.
Ο εισαγγελέας πρόσθεσε: «Μέσα στη μαύρη τσάντα υπήρχαν διάφορα είδη ρούχων και παπουτσιών που ήταν λερωμένα με το αίμα του Νικόλ».
Ο Μάνερς μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Λίβινγκστον και ενώ γινόταν η καταγραφή των στοιχείων του, είπε: «Καλά που με πιάσατε, ετοιμαζόμουν να κάνω και άλλη μία».
«Καλά που με πιάσατε, ετοιμαζόμουν να κάνω και άλλη»
Εξετάστηκε από ψυχίατρο ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν σε θέση να ανακριθεί από τους ντετέκτιβ. Ο εισαγγελέας ανέφερε πως «της είπε διάφορα πράγματα. Μεταξύ αυτών, ότι είχε σκοτώσει και άλλους ανθρώπους στο παρελθόν. Παρείχε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τις φερόμενες δολοφονίες. Η επακόλουθη αστυνομική έρευνα δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχαν πράγματι συμβεί. Ο κατηγορούμενος είπε ότι αυτή τη φορά ήθελε να συλληφθεί, ώστε να μπορέσει να κάνει τη δουλειά των ονείρων του ως δολοφόνος για λογαριασμό μιας κυβέρνησης ή μιας κυβερνητικής υπηρεσίας».
Ο συνήγορος υπεράσπισης Ίαν Ντούγκιντ ανέφερε ότι ο Μάνερς λαμβάνει αντιψυχωσική αγωγή και δήλωσε στο δικαστήριο: «Από όποια διαταραχή προσωπικότητας και αν πάσχει, δεν είναι τέτοια που να επηρεάζει την ευθύνη του για το έγκλημα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα