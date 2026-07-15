Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού!

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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τηστο rooftop του Δημαρχείου Αθηνών, σε έναν χώρο που αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση του Συλλόγου με την πόλη και σηματοδότησε με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη μιας νέας εποχής για το Τριφύλλι.Στην εκδήλωση μίλησαν ο Δήμαρχος Αθηναίων,, οι οποίοι τόνισαν το κοινό όραμα των συνεργασιών, τη διαχρονική ταυτότητα του Παναθηναϊκού και τις προοπτικές που ανοίγονται για τα επόμενα χρόνια.Ιδιαίτερη παρουσία είχαν ακόμη ο Τεχνικός Διευθυντής, ο προπονητής του Παναθηναϊκού,, σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας, καθώς και δύο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου, οκαι ο, οι οποίοι συμμετείχαν στην παρουσίαση των νέων εμφανίσεων. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, οι ποδοσφαιριστές υπέγραψαν φανέλες και συνομίλησαν με τους προσκεκλημένους, δημιουργώντας μία ξεχωριστή εμπειρία για όλους τους παρευρισκόμενους.Τις τρεις νέες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού παρουσίασαν οικαι, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τη νέα εικόνα της ομάδας για τη σεζόν 2026/27. Οι εμφανίσεις, σχεδιασμένες από την, αντλούν έμπνευση από την ιστορία και την ταυτότητα του συλλόγου, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική.Κατά την ομιλία του, ο, στάθηκε στη σημασία της νέας συνεργασίας, τονίζοντας πως η Superbet βλέπει τον Παναθηναϊκό ως έναν οργανισμό με ξεχωριστή ιστορία, ισχυρές αξίες και τεράστια δυναμική. Χαρακτηριστικά σημείωσε:“Υπάρχουν κάποιες συνεργασίες που μένουν μόνο στο χαρτί και υπάρχουν και αυτές που αποκτούν αξία στην πράξη μέσα από συνέπεια και σκληρή δουλειά.Για εμάς στη Superbet η σημερινή ημέρα ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Το να συνδέεις το όνομά σου με μια ομάδα όπως Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική απόφαση. Είναι μια ευθύνη. Έναν οργανισμό που έχει μεγαλώσει γενιές φιλάθλων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας αυτής της πόλης. Αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα και σεβασμό. Η Superbet ήρθε στην Ελλάδα για να επενδύσουμε μακροπρόθεσμα. Να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να στηρίξουμε τον ελληνικό αθλητισμό και να αποτελέσουμε ενεργό μέλος της ελληνικής κοινωνίας”Η επίσημη παρουσίαση των νέων εμφανίσεων αποτέλεσε κάτι περισσότερο από μία εκδήλωση για τη νέα σεζόν. Ήταν η πρώτη κοινή στιγμή ενός νέου κεφαλαίου για τον Παναθηναϊκό και την Superbet, με στόχο τη διαρκή εξέλιξη, την καινοτομία και την ενίσχυση της εμπειρίας των φιλάθλων.Με κοινό όραμα και μακροπρόθεσμη προοπτική, ηκαι οξεκινούν ένα νέο ταξίδι, φιλοδοξώντας να δημιουργήσουν δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο, να βρίσκονται δίπλα στους φιλάθλους σε κάθε μεγάλη στιγμή και να γράψουν μαζί το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του Τριφυλλιού.