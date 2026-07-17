Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.
Γέφυρα ζωής στη Θεσσαλονίκη για τη διακομιδή βρέφους στο νοσοκομείο
Γέφυρα ζωής στη Θεσσαλονίκη για τη διακομιδή βρέφους στο νοσοκομείο
Περιπολικό και δύο δίκυκλα της Αστυνομίας συνόδευσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε από την Ευκαρπία σε 12 λεπτά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο
Γέφυρα ζωής για την επείγουσα διακομιδή βρέφους στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ το απόγευμα της Παρασκευής (17/7) στη Θεσσαλονίκη.
Το βρέφος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 17:00 από την Ευκαρπία και μέσα σε 12 λεπτά είχε φτάσει στο νοσοκομείο. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής το ασθενοφόρο συνόδευαν ένα περιπολικό και δύο δίκυκλα της Αστυνομίας για την ασφαλή διακομιδή του νεογνού στο νοσοκομείο.
Το βρέφος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 17:00 από την Ευκαρπία και μέσα σε 12 λεπτά είχε φτάσει στο νοσοκομείο. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής το ασθενοφόρο συνόδευαν ένα περιπολικό και δύο δίκυκλα της Αστυνομίας για την ασφαλή διακομιδή του νεογνού στο νοσοκομείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα