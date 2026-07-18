Ανεξέλεγκτες οι φωτιές στον Καναδά, πάνω από 200 τα ενεργά μέτωπα

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Πάνω από 200 πυρκαγιές παρέμεναν χθες Παρασκευή εκτός κάθε ελέγχου στον Καναδά, ειδικά στην επαρχία Οντάριο, τους καπνούς των οποίων αναπνέουν εκατομμύρια κάτοικοι των βορειοανατολικών ΗΠΑ.Κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα του διυπηρεσιακού κέντρου δασικών πυρκαγιών του Καναδά (CIFFC),. Συνολικά 70 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στην ημέρα.Η τρέχουσα περίοδος των δασικών πυρκαγιών χαρακτηρίζεται ως αυτό το στάδιο, χρονιά τραγικών ρεκόρ, αλλά η έντασή τους έχει αυξηθεί την τελευταία εβδομάδα.Έχουν καεί σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα μέσα στο 2026, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της καναδικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, ο αριθμός αυτός βρισκόταν πιο κοντά στα 16 εκατ. στρέμματα.Η κατάσταση θεωρείται(ανατολικά), όπου παρέμεναν εκτός ελέγχου πάνω από 80 πυρκαγιές, διευκρίνισε χθες στον Τύπο ο Νταγκ Φορντ, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης της επαρχίας.Το Οντάριο ζήτησε προχθές Πέμπτη τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Έχουν σταλεί στην επαρχία πυροσβέστες από άλλες, συμπεριλαμβανομένων της Αλμπέρτας και της Γιουκόν.Πάνω από 80 πυροσβεστικά αεροσκάφη κι ελικόπτερα έχουν αναπτυχθεί στο Οντάριο για να συμβάλουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.Άλλα 39 αεροσκάφη είναι έτοιμα να κατευθυνθούν σε απομονωμένες περιοχές, αδιάβατες από ξηράς, ώστε να απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους κοινοτήτων, κυρίως αυτοχθόνων, είπε ακόμη ο Νταγκ Φορντ.Καταγγέλλοντας την έλλειψη συντονισμού από πλευράς των αρχών, κάποιες κοινότητες οργάνωσαν εκείνες την εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων τους τις τελευταίες ημέρες, ιδίως η Κόλινς, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από την πόλη Θάντερ Μπέι του Οντάριο.«Τα μέλη της κοινότητας πήραν την απόφαση να φύγουμε εσπευσμένα το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς καμιά κυβερνητική υποστήριξη», είπε η Λίντα Ντεμπασίτζ, αυτόχθονη επικεφαλής της.Πήραν πλεούμενα, όπως κατέγραψαν βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και κάποια μεταδόθηκαν από τοπικά ΜΜΕ, κατόπιν διέσχισαν δασικό δρόμο ζωσμένοι από φλόγες. Οι περίπου 30 κάτοικοι λένε πως πλέον στο χωριό τους «έγιναν όλα στάχτη».«Πολλές μνήμες έγιναν καπνός, χάσαμε την ιστορία μας», πρόσθεσε η επικεφαλής της κοινότητας προσθέτοντας πως χρειάστηκε να επιστρέψει στο χωριό με πλεούμενο για «να ψάξει δυο ανθρώπους που δεν ξέραμε τι είχαν απογίνει».